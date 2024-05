Am 28. April startete eine besondere Initiative, die nicht nur Fußballfans, sondern auch Unterstützer des österreichischen Sports anspricht. In einer tollen Zusammenarbeit haben sich Ligaportal und die Sporthilfe Österreich zusammengetan, um die Match-Worn-Trikots des SK Sturm Graz zu versteigern. Diese Auktion, die zugunsten der heimischen Nachwuchs- und Spitzensportlerinnen und -sportler, einschließlich derer mit körperlichen Behinderungen, durchgeführt wird, zeigt einmal mehr die Solidarität und das Engagement im österreichischen Sport.

Die Auktion findet im Kontext eines herausragenden sportlichen Erfolges statt: Der SK Sturm Graz hat am Mittwoch vor 30.000 Zuschauern den österreichischen Cup-Titel verteidigt und somit seine Position als eine der führenden Kräfte im österreichischen Fußball unterstrichen. Die Trikots, die in der Saison getragen wurden, in der Sturm Graz das Potenzial hat, das Double zu gewinnen, sind für Sturm-Fans so wertvoll wie schon lange nicht mehr. Das Trikot von Alexander Prass wird aktuell bereits um 750 € gehandelt.

Die Versteigerung läuft bis zum 20. Mai auf der Plattform www.sporthilfe.at/trikotauktion. Jeder Euro, der dabei eingenommen wird, fließt direkt in die Unterstützung und Förderung unserer Athleten und Athletinnen.

Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at, betont die Bedeutung dieser Aktion: „Wir sind stolz darauf, unseren Teil zur Unterstützung dieser wichtigen Sache beizutragen und durch unsere Plattform und unser Netzwerk direkt zur Förderung des Sports in Österreich beitragen zu können.“

Die Auktion bietet für jeden, ob als Geschenk für einen lieben Menschen oder als einzigartiges Sammlerstück, eine wunderbare Gelegenheit, ein Stück österreichischer Fußballgeschichte zu besitzen und gleichzeitig eine wertvolle Unterstützung für die Sportler und Sportlerinnen zu bieten, die täglich ihr Bestes geben.

Jetzt mitbieten: https://www.sporthilfe.at/trikotauktion

Fotocredit: Christian Fauland