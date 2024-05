Zum letzten Einzelspiel der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 kommt es in Runde 30 final (So., 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) zum Prestige-Duell zwischen dem zuletzt arg gebeutelten Rekordmeister SK Rapid (inkl. Cup-Finale vier Niederlagen in Folge) und Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Die Roten Bullen sind bei ihrer "Mission Meistertitel Nr. 11 in Serie" aktuell in der Jäger-Rolle, bei drei Punkten hinter Spitzenreiter SK Sturm. Während bei den Grazern gegen den TSV Hartberg mit Christopher Jäger ein Salzburger Schiedsrichter pfeift, ist es beim Salzburg-Spiel mit Christian-Petru Ciochirca ein Steirer.

Beim ersten Saisonduell gegen den SK Rapid war Roko Šimić der Matchwinner, sicherte am 3. September per Doppelpack den 2:0-Heimsieg für die Roten Bullen. Die auch das Rückspiel im Grunddurchgang mit 1:0 in Hütteldorf gewannen, sich in der Meistergruppe zuletzt daheim allerdings mit einem 1:1 zu begnügen hatten. BL-Toptorschütze Karim Konaté brachte die Salzburger spät in Führung (87. Min.), der Pongauer Marco Grüll glich noch später (90.+6) per Elfer aus.

„Wollen weiter Druck auf Sturm auszuüben und unsere Chancen auf den Titel zu wahren"

RBS-Cheftrainer Onur Cinel über das Spiel gegen Rapid: „Die Ausgangslage vor diesem Spiel ist klar. Wir wollen bei Rapid drei Punkte holen, um weiter Druck auf Sturm auszuüben und unsere Chancen auf den Titel zu wahren. Dafür müssen wir an die zweite Halbzeit vom Heimspiel gegen Sturm anknüpfen. So wie da wollen wir auch in Wien das Tempo und die Energie Richtung gegnerisches Tor hochhalten.“

Strahinja Pavlovic, der nach seiner Sperre zurückkehrt: „Die DuelIe mit Rapid sind meist intensiv und emotional. Umso wichtiger ist es deshalb, dass wir uns in erster Linie auf uns und unsere Leistung konzentrieren. Dabei wollen wir möglichst viel Druck machen, unser intensivstes Spiel auf den Rasen bringen und ihnen wenig Zeit zum Durchatmen lassen.“

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Nicolas Capaldo (Knie), Amar Dedic (Wade), Fernando (Oberschenkel), Maurits Kjaergaard (Oberschenkel), Leandro Morgalla (rekonvaleszent) und Andreas Ulmer (Wade). Der Einsatz von Luka Sucic (Wade) ist fraglich. Der zuletzt Gelb-gesperrte Strahinja Pavlovic ist wieder einsatzberechtigt.

DATEN & FAKTEN

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 19 Bundesliga-Spielen gegen Rapid ungeschlagen (15 Siege, 4 Unentschieden) und hat gegen die Wiener in der Meister noch nie verloren (5 Siege, 2 Remis).

ist seit gegen Rapid (15 Siege, 4 Unentschieden) und hat gegen die Wiener in der Meister noch nie verloren (5 Siege, 2 Remis). Die Roten Bullen haben drei Spiele vor Saisonende drei Punkte Rückstand auf Platz eins. Salzburg holte in den letzten drei Saisonspielen seit der Ligareform in vier der bisherigen fünf Saisonen (bis auf 2020/21) immer um mindestens vier Punkte mehr als Sturm Graz.

haben drei Spiele vor Saisonende auf Platz eins. Salzburg holte in den letzten drei Saisonspielen seit der Ligareform in vier der bisherigen fünf Saisonen (bis auf 2020/21) immer um mindestens vier Punkte mehr als Sturm Graz. Der Serienmeister traf in jedem der zwölf Frühjahrsspiele 2024 – als einziges Team – und erzielte dabei mit 28 Toren so viele wie kein anderer Klub.

traf in jedem der – als einziges Team – und erzielte dabei mit 28 Toren so viele wie kein anderer Klub. Karim Konate erzielte 16 Treffer in dieser Bundesliga-Saison und führt damit die Torschützenliste an. Die Hälfte davon (8) gelangen ihm im Frühjahr. Er traf in drei Meisterschaftsbegegnungen in Folge und auch bereits zwei Mal gegen Rapid – jeweils zum 1:0.

erzielte in dieser Bundesliga-Saison und führt damit die Torschützenliste an. Die Hälfte davon (8) gelangen ihm im Frühjahr. Er traf in drei Meisterschaftsbegegnungen in Folge und auch bereits zwei Mal gegen Rapid – jeweils zum 1:0. Der SK Rapid setzte in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga 30 verschiedene Spieler ein – alleiniger Höchstwert. Beim FC Red Bull Salzburg trafen 16 verschiedene Spieler – so viele wie bei keinem anderen Team.