Zum zweiten Mal geht es für den SK Sturm Graz in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 in der Meistergruppe und generell seit der Liga-Reform darum in der Finalrunde Platz 1 zu verteidigen. Dabei kommt es in Runde 30 in der Merkur Arena in Graz-Liebenau zum steirischen Duell gegen den Überraschungs-Tabellenvierten TSV Egger Glas Hartberg (So., 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Für die Ilzer-Elf wieder die Gelegenheit vorzulegen, ehe Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg hernach um 17 Uhr beim SK Rapid gastiert. Siehe auch: Ligaportal & Sporthilfe versteigern die getragenen Trikots von Alexander Prass & Co!

Das war am 21. Oktober beim ersten Saison-Duell in Graz-Liebenau der 2:1-Siegtreffer für den SK Sturm Graz gegen den TSV Hartberg durch Alexander Prass, der in der Meistergruppe bereits vier Treffer erzielte, darunter vergangenen Sonntag im Spitzenspiel der Doppelpack beim FC Red Bull Salzburg. Gegen die Hartberger lagen die "Schwoazn" im ersten Aufeinandertreffen in der Merkur Arena früh zurück (durch den damaligen SK Sturm-Leihspieler des TSV, Christoph Lang, seit der Winterpause ja beim SK Rapid). Doch dann drehten die Gastgeber auf und die Partie.

"Hartberg hat sehr gute Einzelspieler und eine Spielidee, die dich als Gegner sehr fordert"

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer: "Was für ein Tag am Mittwoch in Klagenfurt für den SK Sturm – wir alle haben eine Riesenfreude! Jeder darf zurecht stolz auf sich sein – dieser Cuptitel hat einen enormen Stellenwert für uns, weil er die Belohnung für einen harten Weg ist – außerdem bringt er noch mehr positive Energie und hilft bei der Regeneration. Unser Ziel für Sonntag ist klar, wir wollen unsere Ausgangslage in der Meisterschaft weiter verbessern, in dem wir eine Topleistung abliefern und gewinnen – völlig egal und unabhängig davon, was die Konkurrenz macht.

Ilzer zum kommenden Gegner: "Hartberg spielt eine beeindruckende Saison. Sie haben sich völlig zurecht für die Meistergruppe qualifiziert und spielen auch hier eine sehr gute Rolle – das wird eine sehr schwere Aufgabe für uns. Hartberg hat sehr gute Einzelspieler und eine Spielidee, die dich als Gegner sehr fordert. Wir müssen in allen drei leistungsbestimmenden Säulen – Qualität, Mentalität und Charakter – unser bestes Gesicht zeigen, damit wir die nächste Hürde auf dem Weg zu unserem großen Ziel meistern."

Ilzer zur Personalsituation: "Alle Spieler sind fit und bereit für das Ligaendspiel nummer 8!"

"Müssen voll fokussiert sein, aggressiv zu Werke gehen und im vorderen Drittel kreativ werden"

Mittelfeld-Motor Tomi Horvat: "Natürlich haben wir auf der Heimfahrt von Klagenfurt noch ein wenig den Cuptitel gefeiert, mit der Ankunft in Graz galt unser voller Fokus schon wieder dem Spiel am Sonntag gegen Hartberg. Ich erwarte mir ein schweres Spiel, Hartberg ist ein sehr gutes Team, das vollkommen zurecht noch um die Europacup-Plätze kämpft.

Wir wollen aber natürlich unbedingt gewinnen, dazu müssen wir voll fokussiert sein, aggressiv zu Werke gehen und im vorderen Drittel kreativ werden. Einfach gesagt: Wir müssen mehr Tore als Hartberg schießen, dann kommen wir unserem großen Ziel wieder einen Schritt näher."

DATEN & FAKTEN

Als Schiedsrichter der Partie wird der Salzburger Christopher Jäger fungieren.

- Der SK Puntigamer Sturm Graz ist in der ADMIRAL Bundesliga erstmals seit sechs Duellen gegen den TSV Egger Glas Hartberg ungeschlagen (4S 2U) und kassierte in diesen sechs Duellen nie mehr als ein Gegentor pro Spiel bei zwei Zu-Null-Spielen.

- Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor in der ADMIRAL Bundesliga nur eines der letzten 16 Spiele (10S 5U) – so wenige wie kein anderes Team im Vergleichszeitraum. Weiters verlor der SK Sturm nur drei der ersten 29 BL-Spiele – wie zuvor nur 1997/98, also sogar nur eines der ersten 29 BL-Spiele verloren wurde.

- Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga sechs der letzten acht Heimspiele (2N) – beide Niederlagen kassierte Sturm gegen den FC Red Bull Salzburg. Das einzige Heimspiel in der Meistergruppe gegen den TSV Egger Glas Hartberg verlor der SK Sturm – am 5. Juli 2020 mit 1:4.

- Der TSV Egger Glas Hartberg ist seit zwei Auswärtsspielen ungeschlagen (1S 1U) – so lange in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga zuvor nur in den ersten vier Auswärtsspielen (2S 2U). Weiters punktete der TSV Hartberg in sechs der acht Meistergruppen-Auswärtsspiele (5S 1U) – nur gegen den FC Red Bull Salzburg nicht (1:5 im März 2024 und 0:3 im Juni 2020).

- Der TSV Egger Glas Hartberg erzielte fünf Tore nach Hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – nur der SK Austria Klagenfurt (6) in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga mehr. Hartberg erzielte drei dieser fünf Treffer in der Gruppenphase – Höchstwert. Der SK Sturm gab 38 Schüsse nach Hohen Ballgewinnen ab – nur der FC Red Bull Salzburg (44) in dieser BL-Saison mehr.

