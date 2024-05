Nachdem Sturm Graz und Hartberg 1:1 gespielt hatten, hätte Red Bull Salzburg die Chance gehabt, den Abstand auf die Grazer in der Admiral Bundesliga auf einen Punkt zu verringern. Doch der Serienmeister erlitt eine bittere 0:2-Niederlage gegen Rapid. Bei diesem entscheidenden Spiel, das Salzburgs wohl letzte reelle Möglichkeit auf den erneuten Gewinn der österreichischen Fußballmeisterschaft darstellte, verloren sie gegen ihren langjährigen Rivalen.

Die Tore für Rapid erzielten Marco Grüll per Elfmeter in der 51. Minute und Guido Burgstaller in der 73. Minute. Nach dieser Niederlage liegt Salzburg zwei Runden vor Saisonende vier Punkte hinter Sturm Graz. Durch den ersten Sieg von Rapid über Salzburg nach 22 erfolglosen Anläufen ist Sturm Graz nur noch ein Sieg entfernt, um das Double sicherzustellen.

Eine Konstellation, die auch Ligaportal.at in die Hände spielt. Die Spannung ist enorm und in den letzten beiden Runden kann sehr viel passieren. Der gestrige Knaller SK Rapid gegen FC Red Bull Salzburg generierte über 418.000 (!) Zugriffe im Ligaportal-Ticker - ein Rekordwert in dieser Saison. Nicht minder beeindruckend waren die 370.000 Aufrufe, die das Duell Sturm Graz gegen Hartberg verbuchte. Die Vorfreude auf die letzten beiden Runden wächst – man darf gespannt sein, welches Spektakel uns noch erwartet.

