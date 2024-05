Wehe, wenn er los gelassen...: LASK-Mittelstürmer Marin Ljubičić. Der zunächst noch mit dem neuen Jahr 2024 Ladehemmung hatte, in den ersten acht ADMIRAL Bundesliga-Spielen von Anfang Februar bis Mitte April zwei Monate gar nicht traf, ehe der (kroatische) Knoten ausgerechnet gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg platzte, der 22-Jährige beim BL-Debüt von Interimstrainer Thomas Darazs aufblühte und beim 3:1 am 12. April per Triplepack zum Matchwinner wurde. Zuletzt schnürte der Topscorer der Linzer zwei Mal den Doppelpack und übertrifft mittlerweile mit seiner Torquote sogar Rasmus Højlund und Noah Okafor.

Lässt seit der Übernahme von Interims-Trainer Thomas Darazs (am 10. April) aufhorchen und hat aktuell einen (Tor-) Lauf: Marin Ljubičić, der in den jüngsten fünf Bundesliga-Spielen sieben Treffer erzielte, in den 24 davor vier.

Im Schnitt alle 135 Spielminuten gescort

Denn seit seinem Wechsel zum LASK im Sommer 2022 (zunächst per Leihe, ab Winter 2022/23 dann langfristiger Vertrag bis 30.06.2027) erzielte Marin Ljubičić wettbewerbsübergreifend in 72 Pflichtpartien 30 Tore (pus vier Assists), davon in der ADMIRAL Bundesliga 23 Treffer in 57 Einsätzen. Dabei scorte der 22-jährige Kroate (geb.: 28.02.2002 in Split) in der abgelaufenen Saison in der Liga im Schnitt alle 135 Spielminuten und übertraf damit unter anderem den vom SK Sturm Graz zu Manchester United gewechselten 21-jährigen Dänen Rasmus Højlund (18 BL-Spiele, 9 Tore/Schnitt 173 Minuten) und mit Emanuel Emegha (27 Spiele, 9 Tore/Schnitt 173 Minuten) einen weiteren Ex-Stürmer der Steirer.

Weiters weist der LASK-Toptorjäger (siehe auch aktuelle BL-Torschützenliste) mit rd. 0,4 Toren pro Spiel eine höhere Trefferquote auf, als der vom FC Red Bull Salzburg zum AC Milan transferierte 23-jährige Schweizer Noah Okafor, der für seine 25 Tore 71 Partien in Österreichs Beletage benötigte (0,35 pro Spiel).

Ein weiterer ehemaliger Stürmer der Roten Bullen, Benjamin Šeško (RB Leipzig), erzielte für RB Salzburg in 55 Einsätzen 21 Tore und brachte es somit auf somit alle 142 Minuten auf einen Treffer.

Auch im kroatischen U21-Nationalteam bewies Marin Ljubičić, im übrigen ein treffsicherer Elfmeterschütze, bisher seine Torjäger-Qualitäten und markierte in den vergangenen sechs Einsätzen gleichviele Tore. Mit gesamt sieben Treffern in 13 Spielen für das U21-Team seines Landes weist der Rechtsfuß damit die beste Trefferquote aller Kaderspieler auf – noch vor dem Salzburger Roko Šimić (20 Spiele, 8 Tore), Igor Matanovic (3 Spiele, 1 Tor) oder Matija Frigan (11 Spiele, 0 Tore).

Das war der erste von bisher 23 Bundesliga-Toren von Marin Ljubičić bei seinem Debüt am 23. Juli 2022 im Heimspiel des LASK gegen Austria Klagenfurt (3:1) zum zwischenzeitlichen 3:0 (49., Vorarbeit Keito Nakamura).

Als die "kroatische Kobra" vier Mal bei den "Wölfen zubiss"

Bereits in seinen Athletiker-Anfängen "biss" die "kroatische Kobra" im gegnerischen Strafraum zu, verzeichnete einen Bundesliga-Start nach Maß, befand sich bei seinem BL-Debüt gegen Austria Klagenfurt (Juli 2022 in Pasching) beim 3:1-Heimsieg sogleich unter den Torschützen und steuerte in seinen ersten drei BL-Spielen für die Linzer sechs Treffer bei. Beim 5:1 am 6. August 2022 in Wolfsberg sogar vier, was überhaupt zuvor erst einem LASK-Stürmer in der Bundesliga-Historie gelang. Und heuer am 12. April beim 3:1-Heimerfolg über RB Salzburg erzielte Marin Ljubičić als erst vierter Spieler der ADMIRAL Bundesliga und erstem seit 13 Jahren (nach Guido Burgstaller, SK Rapid) einen Dreierpack gegen die Roten Bullen.

In der Vorsaison gelangen der Nr. 9 der Linzer gesamt 12 BL-Tore, derzeit steht der "kroatische Knipser" bei elf... möglich, dass der Mittelstürmer in den verbleibenden zwei Partien (daheim gegen Spitzenreiter SK Sturm Graz, dann auswärts final gegen RB Salzburg) diese auch heuer wieder erreicht... oder sogar übertrifft. Denn Marin macht´s ja gerne doppelt bzw. mehrfach...

