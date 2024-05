Am kommenden Samstag steht für die WSG Tirol das letzte Heimspiel der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 auf dem Programm. Zu Gast beim letzten Auftritt vor heimischer Kulisse nach elfjähriger, erfolgreicher Ära von Cheftrainer Thomas Silberberger gastiert im West-Duell der Tabellenvorletzte SCR Altach am Innsbrucker Tivili (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Um "Silbis" Abschied sowie den fixierten Ligaverbleib gebührend zu feiern, gibt es rund um den Heimspieltag ein tolles Rahmenprogramm, das in einer Klassenerhalts-Party im Gernot Langes Stadion mündet.

Die 377. Pflichtpartie in elf Jahren von Thomas Silberberger als Cheftrainer, ist die letzte des 50-jährigen Wörglers vor heimischer Kulisse.

1+1 Ticketaktion als Dank

So wartet beim letzten Heimauftritt der WSG Tirol auf alle Fans von Grün-Weiß ein Spieltag voller Highlights und Aktionen. Als Dankeschön für die Unterstützung in der Saison 2023/24 haben die Wattener außerdem eine 1+1 Ticketaktion ins Leben gerufen. Für jedes erworbene Ticket (Vollzahler & Ermäßigt) gibt es ein West-Ticket gratis dazu.



Achtung: Aktion ausschließlich in der WSG-Geschäftsstelle in Wattens sowie an den Tageskassen am Tivoli gültig!

So sieht der Heimspielabschluss der WSG Tirol im Detail aus:

Ab 15:30 Uhr:

· Öffnung der Eingänge und Tageskassen am Tivoli

· Öffnung des Fanshops am Nord/West-Eck

· Losverkauf für Teilnahme am Pausengewinnspiel um 1x2 Tickets für das UEFA EURO 2024-Gruppenspiel Polen gegen Österreich in Berlin



ab 16:35 Uhr:



· Offizielle Verabschiedung langjähriger Weggefährten der WSG Tirol



ab 17:00 Uhr:



· WSG Tirol – CASHPOINT SCR Altach | ADMIRAL Bundesliga



in der Halbzeitpause (ab ca. 17:45 Uhr):



· Halbzeitchallenge am Spielfeld um 1x2 Tickets für das UEFA EURO 2024-Gruppenspiel Polen gegen Österreich in Berlin



ab 19:00 Uhr in Wattens:



· Klassenerhalts-Party im Gernot Langes Stadion u.a. mit Martin Locher sowie dem gesamten Spieler- und Betreuerteam (Eintritt frei!)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at