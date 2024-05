Thomas Silberberger und die WSG Tirol werden bekanntlich nach elf Jahren mit Saisonende getrennte Wege gehen. Der 50-jährige Wörgler hatte die WSG im Sommer 2013 übernommen, 2016 in die 2. Liga und 2019 in die ADMIRAL Bundesliga geführt, in der sich der Klub seit fünf Jahren hält. Heute steht das letzte Heimspiel für den Erfolgstrainer mit der WSG an. Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann fragte wenige Stunden vor dem West-Duell mit dem SCR Altach (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) nach bei Thomas Silberberger, der sich gewohnt authentisch gab und ein Kapitel bereits vor seinem letzten WSG-Heimspiel unbedingt beendet wissen will!

Versteht/verstand es elf Jahre allzugut die Geschicke der Wattener "zu schaukeln": Thomas Silberberger, der zur Legende beim kleinen Klub aus Tirol wurde und die WSG mit dem seit Wochen feststehenden Klassenerhalt und nach fünf Jahren ADMIRAL Bundesliga erfolgreich an einen Nachfolger übergibt. Sein erstes BL-Spiel mit der WSG war am 27. Juli 2019 daheim gegen Austria Wien (3:1), sein letztes wird am 19. Mai 2024 auswärts in Wolfsberg sein. Und die "Silbi-Kappen"sicher weiter ein Objekt der Begierde...

"Gehe das absolut relaxed an und bin auch nicht aufgeregt"

LIGAPORTAL: Wie ist ihre Gefühls-Gemengelage wenige Stunden vor dem letzten Heimspiel mit der WSG Tirol im West-Duell gegen den SCR Altach?

Thomas Silberberger: Es fühlt sich nicht so an, dass es das letzte Spiel ist. Ich freue mich auf das Match wie auf jedes andere in den elf Jahren davor auch. Man wird sehen, was dann alles passiert heute im Laufe rund um das Spiel. Danach ist in Wattens die Party, Klassenerhalt-Party. Ich gehe das absolut relaxed an und bin auch nicht aufgeregt. Ich glaube auch, dass es noch zu früh ist für Sentimentalitäten, weil wir ja nächsten Samstag noch das Spiel beim WAC haben.

Die Beziehung Tivoli Stadion und Thomas Silberberger ist eine ganz normale Beziehung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine innige Liebe ist. So wie ich sie zum Gernot-Langes-Stadion (Anm.: in Wattens) habe. Von dem her fahre ich heute ganz entspannt ins Stadion, freue mich auf das Match und nicht das Drumherum.

"Nach 50 Jahren Traum erfüllt"

LIGAPORTAL: Das erste BL-Spiel als WSG Tirol-Trainer war am 27. Juli 2019 vor 4.600 Zuschauern am Innsbrucker Tivoli gegen Austria Wien. Wie weit erinnern sie sich noch an die Premieren-Partie vor fünf Jahren im Oberhaus, an den 3:1-Sieg beim BL-Debüt? Bei dem ihre Mannschaft mit einem Eigentor in Führung ging und Benjamin Pranter einen Assist-Dreierpack beisteuerte.

Thomas Silberberger: Ja, das war unser erstes Match in der Bundesliga. Irgendwo haben wir uns da unseren Traum erfüllt. Die WSG Wattens war von 1969, glaube ich, bis 1971 in der Nationalliga, ist dann in der Fusion mit dem FC Wacker Innsbruck aufgegangen. Also haben wir uns nach 50 Jahren den Traum von der höchsten österreichischen Liga wieder erfüllt.

Das war für Wattens schon eine historische Geschichte, was wir da erreicht haben mit diesem Bundesligaspiel gegen die Wiener Austria. Dass natürlich der Spielfilm dann so perfekt läuft mit einem überzeugenden 3:1-Heimsieg, war eine coole Geschichte und sentimentale Rückkehr nach 50 Jahren ins Oberhaus.

"Beziehung Thomas Silberberger mit WSG ist nicht gut los gegangen"

LIGAPORTAL: Das überhaupt erste Spiel als WSG-Trainer war für Sie auch an einem 27. Juli, in 2013 in Schwaz. Gleich mit einem 6:1-Kantersieg vor 500 Zusehern und unter Leitung von Walter Altmann, inzwischen etablierter Bundesliga-Schiedsrichter. Welche Erinnerungen haben sie an das Match vor elf Jahren, bei dem ein gewisser Simon Zangerl das Premieren-Tor unter ihrer WSG-Trainer-Ägide erzielte und damals sogar einen Viererpack schnürte?

Thomas Silberberger: Der Pflichtspielauftakt war sogar schon eine Woche davor und der ist gründlich in die Hose gegangen. Wir haben im ÖFB-Cup beim Villacher SV gespielt. Nach 120 Minuten stand es 5:5, eine völlig indiskutable Leistung. Offensiv waren wir zwar gut mit fünf erzielten Toren, aber hinten haben wir Slapstick-Tore gekriegt. Wilde Gegentore. Wir sind dann im Elferschießen ausgeschieden.

Die Beziehung Thomas Silberberger mit der WSG Wattens ist also nicht gut los gegangen. Mit einem irgendwo blamablen Ausscheiden im ÖFB-Cup. Damals waren der Villacher SV und die WSG beides Drittligisten. Also blamabel war es dann doch nicht, aber die Leistung war nicht gut.

"Das war der Auftakt für diese glorreichen elf Jahre"

Eine Woche später haben wir in Schwaz gegen den damaligen Regionalliga-Aufsteiger eine Machtdemonstration an den Tag gelegt. Wir lagen nach 20 Minuten mit 3:0 vorn, haben dann hochverdient 6:1 gewonnen. Das ist natürlich eine bleibende Erinnerung, wenn du so als Trainer in die Meisterschaft startest. Das war eine coole Geschichte und man hat gesehen, was wir offensiv für Qualitäten haben. Die Woche davor fünf Tore im Cup erzielt, dann in Schwaz sechs.

Das war der Auftakt für diese glorreichen elf Jahre. In diesen glorreichen elf Jahren möchte ich auch dazu sagen, dass es nur ein Mal richtig "Scheiße" gelaufen ist. Das war der Monat in der Qualirunde, in dem ich nach meinem schweren Motorradunfall mit Gips an der Außenlinie war. Das war sicher die schwierigste Zeit in meiner Laufbahn bei der WSG Tirol. Aber es war gottseidank nur ein sehr überschaubarer Zeitrahmen.

Damit möchte ich jetzt auch mal das unrühmliche Kapitel schließen, weil es immer heißt, ja die WSG Tirol ist nur wegen dem Zwangsabstieg vom SV Mattersburg in der Bundesliga geblieben. Jetzt stelle ich eine Frage an alle: wer weiß noch, wer 2002 beim FC Tirol-Konkurs der große Nutznießer war und ist in der Liga geblieben? Da redet heute kein Mensch mehr drüber. Das war die Admira Wacker.

"Damit will ich jetzt mal endlich das Kapitel WSG Tirol und SV Mattersburg beenden"

Wer war 2007 beim GAK-Crash der Nutznießer, weil der GAK einen 34-Punkte-Abzug gekriegt hat? Davon redet heute kein Mensch mehr. Das war der FC Wacker Innsbruck, der dadurch in der Bundesliga geblieben ist. Damit will ich jetzt mal endlich das Kapitel WSG Tirol und SV Mattersburg beenden. Weil das schon seit vier Jahren nichts mehr zur Sache macht. Danke. Wir werden uns hören.

LIGAPORTAL: Werden wir...! Danke für die offenen, klaren Worte und viel Erfolg heute beim Spiel.

Ruht in sich vor seinen letzten beiden Aufgaben mit der WSG Tirol in der ADMIRAL Bundesliga: Thomas Silberberger. Der am 1. Juli 2013 einen Monat nach seinem 40. Wiegenfest den Trainer-Posten beim - zu diesem Zeitpunkt - Regionalligisten WSG Wattens, später WSG Tirol, übernahm und den kleinen Klub aus dem Heiligen Land bis in die Bundesliga führte, ihn dort etablierte. Und: eine Ära prägte, um in wenigen Tagen nach elf Jahren durch die "große Tür" des Vereins zu gehen. Sein Motto: "Mein Lieblingstag? Heute!"

„Für mich geht im Sommer eine fantastische, elfjährige Reise zu Ende" Thomas Silberberger sagte bei der Verkündigung im März über seinen Rücktritt bei der WSG Tirol heuer im Sommer folgendes (siehe auch "X-Video"):

„Für mich geht im Sommer eine fantastische, elfjährige Reise zu Ende. Ich habe den Verein 2013 auf Platz vier der Regionalliga West übernehmen und gemeinsam mit Stefan (Anm.: Köck, WSG-Manager) und Diana (Anm.: Langes Swarovski, WSG-Präsidentin) bis in die Bundesliga führen dürfen. Ab Sommer bin ich aber bereit für eine neue Aufgabe und somit hat auch der Verein die Möglichkeit, neue Impulse auf der Cheftrainer-Position zu setzen. Für mich ist es der ideale Zeitpunkt und es bleiben nur Freundschaften über. Nun gilt es, die kommenden zwei Monate an einem Strang zu ziehen und eine solide Qualifikationsgruppe zu spielen, um den Verein in der Bundesliga übergeben zu können.

Es gab viele Highlights in den elf Jahren, der Höhepunkt war aber sicherlich der 1. Juni 2019 mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Aber auch den Einzug in das Meisterplayoff, den zweiten Platz im Bundesliga-Trainer-Ranking sowie das Europacup-Playoff-Finale gegen den SK Rapid will ich nicht missen. Ich bin unendlich dankbar, dass ich diesen Verein so prägen durfte und gebe im Sommer mein Lebenswerk weiter.“

