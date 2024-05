Nachdem er in 2022/23 in 20 ADMRIAL Bundesliga-Einsätzen ein Tor erzielte (Runde 32!), war Sinan Karweina in seiner zweiten Saison beim Sechsten SK Austria Klagenfurt im Herbst über Wochen Torgarant. Im Frühjahr warf den 25-jährigen Deutschen eine Muskelverletzung zurück. Am Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) im letzten Meistergruppen-Heimspiel ist der Top-Torjäger der Kärntner gesperrt. Gegen den SK Rapid, mit dem "Knipser Karweina", dessen Vertrag im Sommer in Klagenfurt ausläuft, seit Wochen in Verbindung gebracht wird. Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann sprach mit ihm, was dran ist und mehr...

Zweimal schnürte Sinan Karweina in seinen bisher 46 ADMIRAL Bundesliga-Einsätzen einen Doppelpack, jeweils auswärts und in der vergangenen Herbstsaison. Am 27. August beim 3:0-Sieg in Hartberg und am 22. Oktober beim 3:2-Coup von Austria Klagenfurt beim SK Rapid. Wird der 25-jährige Stürmer etwa in der neuen Saison im Allianz Stadion für die Hütteldorfer auflaufen und auf Torejagd gehen?

"Deswegen bin ich Fußballer geworden"

LIGAPORTAL: Hallo Sinan. Vorweg zum Einstieg. Du wurdest in der Handball-Hochburg Gummersbach geboren, vor den Toren von Köln. Wird man da nicht als Kind automatisch Handballer oder wie ist dir dann doch das runde Leder vor die Füße gefallen?

Sinan Karweina: Ja, ich bin in Gummersbach geboren und vor den Toren der Stadt aufgewachsen. Man könnte meinen, dass man dann da Handballer wird. Aber meine Familie ist durch und durch vom Fußball geprägt. Mein Opa hat selbst Fußball gespielt. Meine Eltern kommen aus dem Ruhrgebiet, aus Gelsenkirchen und Essen, und hatten immer eine große Verbindung zum Fußball. Sie sind früher auch selber ins Stadion gegangen.

Tatsächlich war dann der Wunsch von meinem Bruder, als er vier Jahre alt war, nach einem Geschwisterkind, um mit ihm Fußball spielen zu können. So bin ich dann entstanden (lacht) und konnte er endlich mit mir zusammen Fußball spielen, musste natürlich noch etwas warten. Deswegen bin ich Fußballer geworden.

"Ehrt einen, dass so großer und historischer Verein wie SK Rapid an einem dran ist"

LIGAPORTAL: Im vergangenen Heimspiel gegen den LASK hast du im 26. BL-Saisoneinsatz bereits nach sieben Spielminuten die fünfte gelbe Karte gesehen. Fehlst somit beim letzten, so wichtigen Heimspiel in der Meistergruppe gegen den SK Rapid. Ausgerechnet gegen die Hütteldorfer, mit denen in Verbindung gebracht wirst. Hand auf Herz...was ist dran an einem möglich Sommer-Transfer von Austria Klagenfurt zum SK Rapid, was ja schon andere Mitspieler vor dir (Bsp.: Patrick Greil) gemacht haben und wie sehr ärgert dich gerade zu diesem Saisonzeitpunkt deine Sperre?

Sinan Karweina: Die gelbe Karte hat mich natürlich geärgert. Aber nicht weil es Rapid im nächsten Spiel ist, sondern ein wichtiges und ich vermeiden wollte, überhaupt noch eine Karte zu bekommen. Ich wollte im Rhythmus bleiben. Jetzt ist es passiert und ist wie es ist. Dass ich zuschauen muss, tut natürlich weh.

Was ist dran an dem Gerücht? Es ehrt natürlich einen Spieler wie mich, dass ein so großer und historischer Verein wie der SK Rapid an einem dran ist oder dass da so eine Spekulation aufkommt. Aber ich mache mir tatsächlich wenig Gedanken darüber. Klar ist, dass mein Vertrag ausläuft, auch schon andere Vereine angeklopft haben und wir auch mit Austria Klagenfurt im Austausch sind. Mehr gibt es dazu zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu sagen.

"Sicher ist die deutsche Bundesliga ein Traum und auch Ziel"

LIGAPORTAL: Fakt ist, dein Zwei-Jahres-Vertrag bei Austria Klagenfurt läuft in diesem Sommer aus. Du bist seit 29. März 25 Jahre jung, hast schon bei deutschen Traditionsklubs wie dem 1. FC Köln (im Nachwuchs) und MSV Duisburg gespielt, dazu zwischenzeitlich bei den Sportfreunden Lotte, wie lauten deine Ziele... und wie weit zieht es dich in deine deutsche Heimat zurück oder vielleicht in die Türkei durch deine Wurzeln dort, bei Türkgücü München warst du ja schon mal? Mit Andy Irving zusammen, oder folgst du ihm sogar in die Premier League?

Sinan Karweina: Was die Premier League betrifft, so haben Andy (Anm.: Irving) und ich schon viele Witze drüber gemacht und dass ich als Trainingsgast mit zu West Ham United komme (lacht).

Grundsätzlich behalte ich ja meine Ziele für mich. Denn sobald man Ziele äußert, ist man immer auch angreifbar bzw. messbar. Deswegen regle ich das gerne mit mir selbst. Klar ist, ich bin Deutscher, bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sicher ist die deutsche Bundesliga ein Traum und auch ein Ziel, um ehrlich zu sein. Grundsätzlich ist mein Ziel auch mal international zu spielen, sprich Champions League oder Europa League. Sicher auch Conference League. Europacup halt, wobei natürlich die Königsklasse am meisten reizt.

Ich bin mit meinen 25 Jahren nicht mehr der Jüngste, aber auch nicht der Älteste. Deswegen ist bei mir noch viel möglich. Was diesen Sommer betrifft, will ich schauen, wo sich für mich die beste Perspektive bietet. Und dann werde ich mich entscheiden.

LIGAPORTAL: Ist Austria Klagenfurt auch eine Option oder eine Vertragsverlängerung kategorisch ausgeschlossen?

Sinan Karweina: Ich habe im Fußball gelernt, niemals nie zu sagen. Deswegen schließe ich nie etwas kategorisch aus und genauso ist das auch mit Austria Klagenfurt. Sag niemals nie...

Bleibt er oder geht er? Sinan Karweina hat gegenüber seiner ersten Saison bei Austria Klagenfurt in seiner zweiten einen Schub gemacht und weckt Begehrlichkeiten bei anderen Klubs - im In- wie Ausland. Sein Vorname ist ein türkischer, weil sein Vater türkische Wurzeln hat und somit Sinan natürlich auch.

"Das sind die einzigen Gründe, warum ich in dieser Saison torgefährlicher geworden bin"

LIGAPORTAL: In der vergangenen Saison hast du in 20 BL-Einsätzen gerade mal ein Tor erzielt - und da sind wir wieder beim SK Rapid. Im letzten Saisonspiel daheim gegen die Hütteldorfer zur 1:0-Führung beim 2:1-Heimsieg. Heuer stehen aus 26 Spielen stolze 17 Scorerpunkte zu Buche (zehn Treffer, davon acht auswärts, sieben Assists). Wie erklärst du dir, dass in deiner zweiten Saison bei Austria Klagenfurt der "Knipser-Knoten" geplatzt ist?

Sinan Karweina: Ich glaube es hat einzig und allein mit meiner Positionierung bei unserem veränderten Spielstil zu tun. Ich habe schon oft betont, dass ich hier in meiner zweiten Saison mehr als zweiter Stürmer in einem Doppelspitzen-System agiert habe und weniger auf dem Flügel. Vor allem am Anfang der Saison. Und wenn ich über den Flügel komme, dann in dieser Saison mehr über links statt über rechts.

Das sieht man auch in den Statistiken. In meiner ersten Saison bin ich über rechts mit meinem starken Bein gekommen. So konnte ich viele Flanken schlagen und dadurch hat ja auch Markus Pink viele Tore durch mich in der vergangenen Saison gemacht. Ich glaube all meine fünf Assists waren für Pinki. Das hat sich dann durch unsere Systemänderung und meine neue Positionierung verändert. Dadurch habe ich einfach mehr Zug zum Zug. Das hat der Trainer gut erkannt! Dass er mich auf der Position einsetzen kann. Das sind die einzigen Gründe, warum ich in dieser Saison torgefährlicher geworden bin.

Wobei ich schon immer torgefährlich war. Bei all meinen Stationen habe ich Tore erzielt. Vor allem in meiner Jugend beim 1. FC Köln, wo ich immer auf der neun gespielt habe. Da habe ich schon unter Beweis gestellt, dass ich einen Torriecher habe. Von daher hat es mich in dieser Saison gefreut, dass ich nun mehr im Zentrum zum Einsatz gekommen bin.

"Manche Dinge kann man nicht beeinflussen"

LIGAPORTAL: Da ist Peter Pacult als ehemals aktiver Top-Mittelstürmer ein profunder Kenner. Während du allerdings bis Mitte Februar und in 19 gespielten Runden fleißig Scorerpunkte gesammelt hast mit stolzen zehn Treffern und sieben Assists, hast du seither Ladehemmung und in der Meistergruppe noch gar nicht getroffen. Ist das noch deiner zwischenzeitlichen Muskelverletzung, wegen der du im März drei Spiele gefehlt hast, geschuldet oder welche Erklärung machst du da aus?