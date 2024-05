Was sich tausende Wrestling-Fans gewünscht haben, wird am 13. Juli in Bad Deutsch-Altenburg wahr – der legendäre Weltmeistergürtel im Schwergewicht der CWA (Catch Wrestling Association) zwischen dem Malteser Gianni Valletta (191 cm / 120 kg) und dem Rekordweltmeister „BambiKiller“ Chris Raaber (192 cm / 117 kg) aus der Steiermark, neu ausgekämpft. Ligaportal verlost 1x2 VIP-Karten und 5x2 Stehplatz-Tickets (Gewinnspiel am Ende des Artikels)!

Der CWA-Weltmeistertitel wurde bereits 1977 eingeführt und von da an in Europa, den USA und sogar Südafrika verteidigt. In Rekordzeit wurde er zum wichtigsten Titel eines europäischen Verbandes und war das Pendant des AWA, NWA und WWF Titels in den USA, oder des IWGP Titels in Japan. Der wohl bekannteste Titelhalter ist „Big Otto“ Wanz, dessen Sohn Michael sich sehr für das Weitertragen der Tradition im Sinne seines Vaters einsetzt und den Weltmeisterkampf selbst sanktioniert!

Michael Wanz über die Neuaustragung des CWA-WM-Titelkampfes: „Wer nicht vergessen wird, ist unsterblich! Big Otto ist 2017 verstorben, aber seine Fans denken oft und gerne an die vielen legendären Ringschlachten um den CWA-Gürtel. Chris Raaber aka BambiKiller ist der legitime Nachfolger meines Vaters als Wrestler und somit freut es mich ganz besonders, ihn erstmalig um den CWA-WM-Titel kämpfen zu sehen!“

Auch der BambiKiller möchte ein paar Worte über diesen ehrenvollen Kampf äußern: „Ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge die harten Ringschlachten um die CWA-Weltmeisterschaft verfolgen durfte und für mich war klar: ‚Ich werde Catcher und will diesen Gürtel gewinnen!‘ Ich bin nun seit 26 Jahren Pro-Wrestler, konnte WM-Gold unter anderem in Asien, Afrika, Südamerika, dem Nahen Osten und natürlich quer durch Europa erringen, aber eines konnte ich nicht – den CWA-WM-Titel im Schwergewicht gewinnen. Diese Chance bekomme ich zum allerersten Mal am 13. Juli im Amphitheater in Bad Deutsch-Altenburg! Ich bin über die Entscheidung, diesen wohl traditionsreichsten Titel der europäischen Ringkampfgeschichte neu auszukämpfen, sehr froh und fühle mich geehrt, für diesen Kampf ausgewählt zu sein! Manchmal dauert es etwas länger, bis Kindheitsträume wahr werden, aber meinen persönlichen Traum werde ich mir an diesem Tag erfüllen!“

Event-Information: Wann: Samstag, 13. Juli 2024

Wo: Amphitheater Carnuntum in Bad Deutsch-Altenburg

Einlass: 15:00 Uhr

Beginn: 17:00 Uhr

Infos und Tickets: www.gladiatorneuzeit.at

Gewinnspiel

Ligaportal.at verlost 1x2 VIP-Karten und 5x2 Stehplatz-Tickets für dieses Event. Sende bis 31. Mai 2024 um 12:00 eine E-Mail mit dem Betreff "Wrestling" an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Die Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt. Keine Barablöse möglich.

Fotocredit: privat