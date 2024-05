Die vorletzte Runde der ADMIRAL Bundesliga 2023-2024 steht an, das letzte Heimspiel in der Meistergruppe für den Überraschungs-Fünfte TSV Hartberg, wobei natürlich eventuell noch eines im Bundesliga-Europacup-Playoff-Finale ansteht? Am morgigen Muttertags-Sonntag gastiert erstmal Serienmeister FC Red Bull Salzburg in der Profertil Arena (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Geleitet wird die Begegnung vom Niederösterreicher Alan Kijas.

Erstmals in der Bundesliga-Geschichte sollen es für den TSV Hartberg drei Punkte gegen den FC Red Bull Salzburg werden. Trainer Markus Schopp glaubt dran! Drei Punkte für Platz vier!

Ohne Toptorjäger Maximilian Entrup gegen Rote Bullen

Im Ligafinish ist viel Brisanz drinnen. Einerseits der Kampf um den Titel - der Tabellenzweite FC Red Bull Salzburg ist selbst bei derzeit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SK Sturm Graz und nurmehr zwei Runden noch nicht abzuschreiben, aber auf Fremde Hilfe angewiesen. Andererseits der Kampf um Europa: Der TSV ist mittendrin im Fight. Das Trio SK Rapid, TSV Hartberg und Austria Klagenfurt rittert um zwei Europacup-Plätze.

Die Ost-Steirer haben bei Punktegleichheit immer einen Nachteil (Rapid aufgrund des Sterns in der Tabelle, Klagenfurt aufgrund des direkten Duells), sind daher auch zum Siegen verdammt.

Kapitän Jürgen Heil & Co. wollen noch auf Platz vier. Dafür braucht es auch Tore. Torjäger Max Entrup fehlt am Sonntag gesperrt (5. Gelbe Karte). Der zweitbeste Torschütze Donis Avdijaj steht vor seinem 100. Bundesliga-Spiel.

"...dafür werden wir beide ausstehenden Spiele gewinnen müssen"

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: "Spiele gegen Salzburg sind bekanntlich nicht die angenehmsten Spiele für uns in Hartberg in der Vergangenheit gewesen. Wir haben aber ein klares Ziel vor Augen, wir wollen auf Platz vier. Dafür werden wir beide ausstehenden Spiele gewinnen müssen. Das ist eine Riesenaufgabe, die Mannschaft hat aber noch den Hunger weiter wachsen zu können.

Da muss man gegen solche Mannschaften liefern und gute Resultate erzielen können. Das ist die Voraussetzung für Salzburg. Ein schwieriger Gegner, das wissen wir, aber darin liegt die ganz große Möglichkeit, dass wir gegen sie erstmals drei Punkte machen."

"Mit viel Leidenschaft, Energie und Wille"

TSV-Innenverteidiger Paul Komposch: "Wir haben diese Saison Salzburg schon vor große Probleme gestellt, konnten leider aber nie als Sieger vom Platz gehen. Das wollen wir diesen Sonntag mit viel Leidenschaft, Energie und Wille ändern."