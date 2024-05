Spitzenspiel in Runde 9 der Finalrunde der ADMIRAL Bundesliga zwischen Qualigruppen-Leader FK Austria Wien und dem Zweiten RZ Pellets WAC. Die Veilchen gingen mit einem Punkt Vorsprung in das Duell mit dem WAC um Ex-FAK-Trainer Manfred Schmid. Die Kärntner in der Fremde erfolgreicher wie im Lavanttal, im Frühjahr schon mit drei Auswärts-Dreiern (2U, 1N). Mit dem heutigen 4:0-Sieg kommt der vierte hinzu, ziehen die Wölfe an den Veilchen vorbei auf Rang 1 der Qualigruppe. Doch die Austria jubelt nach hitziger Partie dennoch - denn beide sehen sich im BL-Europacup-Playoff-Halbfinale am 21. Mai wieder.

Das Führungstor nach dem beherzten Distanzschuss von Samson Tijani ist unterwegs, FAK-Keeper Christian Früchtl schaut dem Ball hinterher, kommt mit der Hand nicht mehr dran, ehe das Spielgerät von der Stange aus am Rücken des 24-jährigen Deutschen landet und von dort aus im Gastgeber-Gehäuse.

Flotte Anfangsviertelstunde: Elfmeter-Alarm, Asllani-Chance und Abseitstor WAC

Nach der indiskutablen Leistung bei der 0:2-Niederlage am vergangenen Samstag in Bregenz gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau nahm der deutsche FAK-Cheftrainer Michael Wimmer gleich fünf personelle Veränderungen in der Startelf vor. In der Abwehr neu mit Handl & Galvão, im offensiven Bereicht mit Wels, Asllani und Fitz, der seine Gelbsperre abgesessen hat und sogleich in der Anfangsphase für den ersten Aufreger sorgt.

Nach Kopfball-Ablage von Andreas Gruber kommt es im 16-er zum Duell zwischen Dominik Fitz und Dominik Baumgartner. Der Kontakt ist da, doch für den erfahrenen Tiroler BL-Referee Walter Altmann für einen Elfmeterpfiff zu wenig. Wenig später der erste Abschlussball. Nach einer Freistoß-Flanke von Dominik Fitz behauptet sich Fisnik Asllani gegen Scott Kennedy und wuchtet den Ball aus der Drehung und Nahdistanz über das Gäste-Gehäuse (12.).

Und was ist mit den Wölfen? Sie lauerten...um dann beinahe zuzuschlagen. Im Eiltempo steuerte Nikolas Veratschnig über links allein auf Keeper Christian Früchtl zu und trifft aus spitzem Winkel ins Netz. Doch die Fahne des Assistenten ist längst oben, zum Zeitpunkt der Passabgabe steht der 21-jährige Rechtsverteidiger, der heute im Angriff zum Einsatz kommt, einen Schritt im Abseits (16.).

Austria aktiver, WAC gnadenlos effizient, Pechvogel Früchtl

Im Mittelpunkt des zeitnahen Geschehens steht dann wiederholt auf der Gegenseite Goalie Gütlbauer, der erst einen halbhohen Schussball aus 16 Metern von Fisnik Asllani aus dem Eck fischt (26.) und dann auch im Verbund mit seinen Vorderleuten gegen FAK-Routinier Ranftl zur Stelle ist (30.). Zwischen den beiden Aktionen bediente der 23-jährige WAC-Keeper auch mit einem weiten Abschlag Thierno Ballo, der sich jedoch bei herrlichen, frühlingshaften Bedingungen vor Früchtl zu einer "Schwalbe" hinreißen ließ und dafür zurecht die gelbe Karte zu sehen.

Zu sehen bekommer dann er und sein Team ein Traumtor von Samson Tijani, der sich ein Herz nimmt und mit links aus rund 25 Metern abzieht. Der stramme Schussball passt links via Innenstange bzw. landet unglücklich aus FAK-Sicht vom Rücken von Früchtl hinter der Torlinie - 0:1 (37.). Die Austria macht mehr für´s Spiel - der WAC das Tor. Effiziente Lavanttaler!

Die Reaktion der Gastgeber, deren Mittelstürmer Fisnik Asllani von den Kärntnern nicht unter Kontrolle zu bringen ist und mit seinem nächsten Schussball vom 16-er knapp das Tor verfehlt. Der starke Schlussmann Lukas Gütlbauer hatte wohl auch noch seine Fingerspitzen dran (42.). 0:1 zur Pause.

Lieferten sich packende Duelle: FAK-Spielmacher Dominik Fitz und WAC-Kapitän Dominik Baumgartner. Während die Wiener Austria in den vergangenen vier Partien drei Mal ohne Torerfolg blieb, feiern die Wolfsberger den dritten Auswärtssieg in Folge und bleiben beim Auswärts-Doppel binnen einer Woche (zuvor 1:0 in Altach) ohne Gegentor. Die Kärntner das einzige Team in der Quali-Gruppe, das auswärts in der Qualigruppe unbesiegt bleibt und nun von Rang 1 grüßt!

Elfmeter-Tor nach VAR-Entscheid bringt Gäste auf Siegesstraße

Mit Wiederbeginn jubelt zum zweiten Mal in diesem Match Niklas Veratschnig, der Ball im Tor - doch nach vor der Pause kein Treffer wegen Abseitsstellung, diesmal keiner wegen Foulspiel zuvor (47.). Im Gegenzug "holt" Andreas Gruber das "Stadion", respektive die Fans ab, scheitert nach feinem Ranftl-Pass mit seiner Direktabnahme an "Teufelskerl" Gütlbauer, der prächtig pariert (49.). Dennoch eine "Wiener Wirkungsaktion"? Die Wimmer-Mannen wollen mit aller Macht die erste Heimniederlage seit 30. Juli (!) und Runde 1 (0:3 vs. SK Sturm Graz) verhindern, die QG-Tabellenführung verteidigen.

Doch es ist ein verhexter Mai-Samstag für die Veilchen! Während die Wölfe Effizienz pur praktizieren. Ballo kommt gegen Früchtl zu Fall, es folgt der VAR-Check und Elfmeter-Entscheid vom Unparteiischen Walter Altmann. Thierno Ballo bleibt cool vom Punkt, macht das Dutzend an seinen Saisontoren voll und bringt den WAC mit 2:0 in Front. Tragische Figur dagegen Christian Früchtl. Erst mit dem unglücklichen Eigentor, dann mit dem verschuldeten Elfmeter.

Während die Partie hitziger wird. FAK-Trainer Michael Wimmer "on fire", sieht wegen SR-Kritik die gelbe Karte und noch in selbiger Minute wegen einer abfälligen Handbewegung in Richtung Referee die Ampelkarte. Seine Mannschaft lässt sich zu sehr von den Umständen anstecken, agiert zu hektisch und umständlich - der WAC dagegen bewahrt kühlen Kopf, spult sein Pensum diszipliniert mit dem 2:0-Vorsprung im Rücken runter. Und setzt durch Piesingers Kopfball zum 3:0 nach Freistoßflanke von Jasic noch einen drauf (76.), ehe der eingewechselte Boakye sogar noch den 4:0-Schlusspunkt setzte.

Was für ein Debakel für die Gastgeber. Das letzte Saison-Heimspiel der Saison endet für die Wiener Violetten wie das erste mit einer "Zu-Null"-Niederlage!

Ticket für das Europacup-Playoff gesichert 🙌🏻💯 pic.twitter.com/0KgbTm6juR — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) May 11, 2024

ADMIRAL Bundesliga Runde 31, Qualifikationsgruppe Runde 9

Samstag, 11. Mai 2024, 17 Uhr, Generali Arena, Z: 12.000; SR: Walter Altmann/Tirol

FK Austria Wien vs. RZ Pellets WAC 0:4 (0:1)

FK Austria Wien (3-4-3): Früchtl - Handl, Plavotić (63. Vucic), Galvão - Ranftl, Fischer (K), Wels, Krätzig (80. Guenouche) - Gruber (74. Saljic), Fitz, Asllani (63. Huskovic). Trainer: Michael Wimmer.

WAC (3-5-2): Gütlbauer - Baumgartner (K), Omić, Piesinger - Jasic (64. P. Müller), Tijani, Ballo (80. Karamoko), Altunashvili, Kennedy - Scharfetter (69. Boakye), Veratschnig (80. Diabate). Trainer: Manfred Schmid.

Torfolge: 0:1 Eigentor Früchtl (37., Tijani), 0:2 Ballo (55., Foulelfmeter, Früchtl an Ballo, VAR-Entscheid), 0:3 Piesinger (76., Kopfball, Jasic), 0:4 Boakye (90.+2).

Gelbe Karten: Fitz (7., Foulspiel), Fischer (67.), Galvão (90.+3, Foulspiel) / Ballo (28., "Schwalbe"), Kennedy (90.+5, Foulspiel).

Gelb-Rote Karte: FAK-Trainer Wimmer (60., wiederholte SR-Kritik).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Josef Parak