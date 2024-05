Auch wenn Schlusslicht SC Austria Lustenau seine "Hausaufgaben" gemacht hat und auch in Teil 2 seines achttägigen Heimspiel-Doppels einen Dreier holte, reicht der 1:0-Sieg über den "Lustenauer Lieblingsgegner" FC Blau-Weiß Linz, gegen den die Vorarlberger in dieser Saison unbesiegt und sogar ohne Gegentor bleiben (2x 0:0 in Linz, 2:0- und 1:0-Sieg in Bregenz), am Ende nicht zum Klassenerhalt. Weil der SCR Altach bei der WSG Tirol punktete und die Grün-Weißen am Ende der "Herbst-Hypothek" Tribut zollten. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Lager des Absteigers, der somit nach zwei Jahren wieder in Liga 2 zurückkehrt.

Die zwei Siege aus den jüngsten beiden Spielen kamen für Fabian Gmeiner und Langzeit-Schlusslicht SC Austria Lustenau zu spät. Der 27-jährige Dornbirner zählte mit 25 Einsätzen zu den Stammkräften, ist seit Sommer 2020 bei den Vorarlbergern, doch heuer im Juni läuft der Vertrag des Rechtsverteidigers aus.

„Nach dem Herbst mit drei Punkten waren wir der Topfavorit auf den Abstieg"

Andreas Heraf (Trainer SC Austria Lustenau) über...

…seine Gefühle nach dem Spiel: „Mir geht es ähnlich wie meinen Spielern. Es ist zwar keine Überraschung, dass wir die Liga nicht gehalten haben, nach dem Herbst mit drei Punkten waren wir der Topfavorit auf den Abstieg. Wir haben uns aber lange Zeit dagegengestemmt und ich bin auch brutal stolz auf die Jungs, wie sie es gemacht haben, auch heute wieder. Mit noch einem Sieg im letzten Heimspiel haben wir von unserer Seite schlussendlich alles gemacht, um es zu schaffen.

In Wahrheit war der Rucksack aus dem Herbst einfach zu groß. Da muss ich wirklich den Hut vor den Jungs ziehen, weil mit diesem Rucksack auf dem Rücken so eine Frühjahrssaison zu spielen verdient ein großes Kompliment. Trotz eines Sieges heute haben wir die bittere Gewissheit, dass wir in die zweite Liga gehen müssen.“

…was der Abstieg mit ihm persönlich macht: „Es ist natürlich eine große Enttäuschung und Leere, auch in mir. Aber wir haben jeden Tag eigentlich daran geglaubt und haben immer unser Bestes gegeben. Wir haben bis zum Schluss gehofft und auch gemacht, auch mit dem Sieg heute, dass wir dieses Endspiel bekommen. Aber alles in allem war wie gesagt der Rucksack aus dem Herbst zu groß.

Wir konnten uns im Frühjahr kaum etwas leisten, und wenn wir uns eine Niederlage geleistet haben, wie gegen die WSG oder gegen Altach, haben wir immer wieder von neuem begonnen. Trotzdem haben wir nicht aufgesteckt und hätten fast nochmal so ein Endspiel bekommen. Leider ist es nicht dazu gekommen, aber wir haben es nicht heute verloren, sondern schon früher.“

„Es würde mir riesigen Spaß machen, dieses Projekt auch nächstes Jahr wieder anzugehen"

…ob er kommende Saison dabei ist: „Das weiß ich noch nicht. Wir haben diese Gespräche auch lange weggeschoben, weil wir gesagt haben, wir konzentrieren uns auf die Geschichte jetzt aktuell. Jetzt ist das einmal gewiss. Von meiner Seite gerne, ich habe mich sehr, sehr wohlgefühlt in Lustenau, schon bei meiner ersten Zeit vor 20 Jahren und jetzt wieder. Die Mannschaft, wie sie sich präsentiert hat, wie sie mit mir zusammengearbeitet hat, hat riesigen Spaß gemacht und es würde mir auch riesigen Spaß machen, dieses Projekt auch nächstes Jahr wieder anzugehen.

Mit dem neuen Stadion wäre es eine geile Geschichte, wenn es gelingen würde. Auf der anderen Seite weiß man, wie schwierig es ist, direkt wieder aufzusteigen. Ich traue es uns aber zu, viele Spieler der Mannschaft werden bleiben. Ich wäre also bereit, mal schauen, was passiert.“

„Jetzt muss ich erst einmal zwei, drei Tage den Kopf freibekommen"

Fabian Gmeiner (Rechtsverteidiger SC Austria Lustenau) über...

…die Gefühle nach dem Abstieg: „Es ist gerade alles sehr leer. Die Emotionen sind sehr negativ. Wir haben uns viel vorgenommen für das Spiel, haben unsere Aufgabe gemacht und gehofft, dass Altach in Wattens patzt. So wie ich es jetzt mitbekommen habe, ist das leider nicht passiert. Somit ist der Abstieg leider besiegelt.“

…warum die Sensation ausgeblieben ist: „Wir haben es schon angesprochen. Diese Saison hat man in der Hinrunde verloren, auch mit den Punkten, die wir jetzt in der Rückrunde liegen lassen haben. Spiele, wo man einfach drei Punkte mitnehmen kann, die wir einfach nicht mitgenommen haben. Jetzt am Schluss haben wir es gemacht, leider ist nichts daraus geworden. Wir haben uns auch viel vorgenommen, leider ist eben nichts daraus geworden.“

…ob sich der Blick in die Zukunft schon lohnt: „Sicher, es ist aber jetzt schwierig so kurz nach dem Spiel. Das muss man erst einmal verarbeiten, das ist nicht einfach. Mal schauen, wie es jetzt in der Mannschaft ist. Für mich ist es schwierig, über die Emotionen zu reden. Ich bin einfach sehr traurig, aber es geht trotzdem weiter. Jetzt muss ich erst einmal zwei, drei Tage den Kopf freibekommen.“

„Es ist ein rabenschwarzer Tag für mich in meiner Fußball-Karriere"

Domenik Schierl (Torhüter SC Austria Lustenau) über...

…den besiegelten Abstieg: „Es herrscht absolute Leere. Es ist ein rabenschwarzer Tag für mich in meiner Fußball-Karriere. Es ist auch schade für die ganze Bundesliga und für Sky, wie man auch heute wieder gesehen hat. Mit so einer Kulisse, mit solchen Fans, solchen Zuschauern, dass so ein Verein dann leider Gottes runtermuss. Wir haben heute wieder alles rausgehauen, aber leider hat Wattens nicht mitgespielt.

Da sieht man wieder, dass man sich nie auf andere verlassen sollte. Leider bekommen wir das Endspiel nicht. Es ist einfach schlimm, einfach schlecht. Ich glaube, dass jeder über uns trauert. Wir sind einfach in Österreich ein Kultverein, so etwas gibt es europaweit nicht oft. Es ist einfach schade für alle, dass wir da jetzt leider den Weg in die zweite Liga machen müssen.“

„Die Spieler die gekommen sind, haben einfach nicht zu unserer Mannschaft gepasst"

…wieso man schlussendlich abgestiegen ist: „Die Fehler waren im Herbst. Wir hatten einen Kader, der von der Qualität hinten und vorne nicht zusammengepasst hat. Die Spieler die gekommen sind, haben einfach nicht zu unserer Mannschaft gepasst. Man sieht es eh, von denen, die gekommen sind, ist keiner mehr da. Es hat einfach hinten und vorne nicht zusammengepasst und das hat sich auch in unseren Resultaten gespiegelt. Da waren wir einfach nicht ligatauglich.

Mit dem Neustart im Jänner haben wir alles versucht und eine super Rückrunde gespielt. Hätten wir im Herbst so gespielt, wie in der Rückrunde, wären wir vielleicht in der Lage vom WAC, aber das sind wir nicht. Wir haben trotzdem noch alles versucht, um das Ruder herumzureißen, mit sehr vielen Höhen und auch sehr vielen Tiefen. Wir wollten es bis zum letzten Spieltag spannend machen, leider ist uns das nicht gegönnt. Wie gesagt, die Fehler waren im Herbst und wir haben ab dem Saisonstart im Jänner versucht, das Ruder herumzureißen.

Es ist uns, meiner Meinung nach, richtig gut gelungen. Wir haben super Spiele dabei gehabt und super Fights. Wir haben alles gegeben, alles versucht, jeder einzelne Spieler, der noch da war, damit wir das noch schaffen. Leider ist es uns nicht gelungen.“

„Das haben wir uns selbst eingebrockt die Situation"

Pius Grabher (Kapitän SC Austria Lustenau) über...

…seine Gefühle nach dem Spiel: „Natürlich ist es leer im Kopf. Wir haben das große Ziel gehabt, noch einmal in ein Endspiel zu kommen. Wir haben die letzten drei, vier Wochen alles dafür getan, am Schluss hat es nicht gereicht. Das haben wir uns selbst eingebrockt die Situation. Das tut natürlich unfassbar weh, dass wir uns aus der Bundesliga verabschieden müssen. Es war eine schöne Reise für den Verein, eine schöne Reise für uns als Spieler. Darum tut es richtig weh.“

…die Hauptgründe für den Abstieg: „Die Mannschaft, die seit dem Winter zusammen ist, kann definitiv nichts für den Abstieg. Man hat gesehen, dass da richtig viel Leben drin ist, dass super Jungs dazugekommen sind und die Jungs, die schon da waren und geblieben sind, einen super Charakter gezeigt haben. Es sind einfach im Sommer im Transferfenster viel zu viele Fehler passiert schlussendlich. Das zeigt auch der Wechsel im Winter, was passiert ist.

Vier absolute Leistungsträger, die man auch als Leistungsträger geholt hat, sind nicht mehr da, das spricht Bände. Wenn du als so kleiner Verein wie Austria Lustenau mit dem geringsten Budget so gravierende Fehler machst, ist es schwer aufzufangen. Schlussendlich hat uns das wahrscheinlich den Abstieg gekostet.“

…den Plan für die Zukunft: „Der Plan ist jetzt erst einmal ein paar Tage zu trauern, so ehrlich muss ich sein. Es fehlt auch gerade ein bisschen die Kraft, an das zu denken. Wenn wir aus der Phase draußen sind, heißt es Kräfte bündeln. Alle Jungs, die nächstes Jahr mit in die zweite Liga gehen, und das sind ja glaube ich einige, die aktuell im Kader stehen, werden ein neues Ziel angehen. Das Ziel ist natürlich wieder hoch in die Bundesliga. Wir haben alle gemerkt, wie geil es ist hier gegen die besten Vereine und besten Spieler aus Österreich zu spielen.

Es war eine Ehre für uns und der Hunger muss einfach da sein, das im eigenen Stadion noch zu erleben. Allzu lange habe ich nicht mehr Zeit, deswegen werden wir alles dafür tun, um im neuen Stadion auch noch einmal Bundesliga Luft zu schnuppern. Ich werde an Bord sein und einige andere auch und wir werden das Unterfangen wieder angehen. Das erste Jahr wird immer schwer, das hat die Vergangenheit gezeigt, aber Austria Lustenau lebt und das werden wir die nächsten drei, vier Jahre beweisen.“

…die Fans: „Ich muss sagen, es hat mich ein paar Tränen gekostet. Es beweist einfach den Charakter der Jungs. Wir haben eine katastrophale Saison gespielt über sehr lange Strecken, sie haben viel leiden müssen. Sie haben da ein Feingefühl, wenn die Mannschaft alles gibt und das haben wir die letzten Wochen.

Sie haben sich genau so eingeschworen auf die Situation und werden uns auch nächstes Jahr unterstützen, auch wenn die Gegner nicht mehr Rapid Wien und Red Bull Salzburg heißen, sondern Lafnitz und Schwarz Weiß Bregenz. Aber das spielt keine Rolle, das ist der Fußball. Das hat sich der Verein eingebrockt und da kommen wir auch gemeinsam wieder heraus.“

„Das war eine sehr gute Arbeit von Andi"

Bernd Bösch (Vorstand SC Austria Lustenau) über...

…ob der sofortige Wiederaufstieg der klare Plan ist: „Wir können nie sagen, aufsteigen um jeden Preis. Wir müssen schauen, dass wir unser Budget nicht überziehen. Wir sind da diszipliniert genug, das wissen wir. Aber natürlich will ein Verein wie die Austria vorne mitspielen und schauen, was geht.“

…die Zukunft von Andreas Heraf bei Austria Lustenau: „Wir haben bis jetzt gehofft und daran geglaubt, dass es gehen könnte. Wir haben gekämpft und jetzt werden wir einmal durchatmen und nächste Woche Gespräche führen. Dann schauen wir, wie es weitergeht.

Ich glaube, man kann schon sagen, dass er die Mannschaft bis zum Schluss so aufs Spielfeld gebracht hat, dass sie alles gegeben hat. Das war eine sehr gute Arbeit von Andi. Es spricht dafür, dass er ein guter Trainer ist.“

„Wenn ich mir das ganze Jahr ansehe, ist es schon die Mannschaft, die am schlechtesten performt hat“

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…Austria Lustenau: „Klar ist, dass der Kader im Sommer immer spät zusammengestellt wurde. Das ist aufgrund des Konstrukts, das den Verein begleitet. Im ersten Jahr hat es besser funktioniert, als es im zweiten Jahr war. Und dem sind sie nachgelaufen und das konnte man nicht mehr reparieren, da war der Rückstand zu groß. Sie haben im Frühjahr ein ganz anderes Gesicht gezeigt, sie waren besser drauf.

Sie haben aber auch die wichtigen Spiele, wo sie komplett andocken hätten können, dann auch nicht hinbekommen, auch im Frühjahr nicht. Sie haben es zwar im Frühjahr viel besser gemacht, aber wenn ich mir das ganze Jahr ansehe, ist es schon die Mannschaft, die am schlechtesten performt hat.“

„Wir bewerten hier den Zustand des Frühjahres, der war vollkommen in Ordnung"

…die Frühjahrssaison der Lustenauer: „Von mir gibt es hier auch ein Kompliment. Wir bewerten hier den Zustand des Frühjahres, der war vollkommen in Ordnung. Da haben sie es sich auch verdient, dass sie aufgrund der Ligastruktur noch in Richtung Endspiel schielen können.

Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich die ganze Saison betrachte, schaue, was passiert ist und durchkalkuliere, wie viele Punkte sie gemacht haben, muss man sagen, haben sie von allen Bundesliga Vereinen die schlechteste Saison gespielt.“

