Die Reise zu Schlusslicht SC Austria Lustenau bleibt dann doch das letzte Auswärtsspiel in 2023/24 für den FC Blau-Weiß Linz, dessen Traum von "Europa" durch die 0:1-Niederlage zerplatzte. Die Anspannung war nicht mehr bei jedem Spieler der Oberösterreicher gegeben, die dennoch - und vor allem in Anbetracht des verkorksten Saisonstarts - als Aufsteiger eine positive Bilanz ziehen können. Hervorzuheben ist, dass das Scheiblehner-Team dem Top-Trio der Liga Paroli bot. Als Wermutstropfen im Freudenkelch bleibt allerdings die negative Bilanz gegen den Absteiger, gegen den Ronivaldo & Co. ohne Treffer und Dreier blieben (2U, 2N).

Nach drei Dreiern en suite folgte heute Ernüchterung und Enttäuschung für Cheftrainer Gerald Scheiblehner und den FC Blau-Weiß Linz. Das letzte Auswärtsspiel der Saison hatten sich die Oberösterreicher sicher anders vorgestellt. Und die Duell-Bilanz gegen Austria Lustenau sicher auch statt zwei Mal 0:0 daheim und 0:2- bzw. 0:1-Niederlage in Bregenz.

„Wir sind selbst ein bisschen ratlos, wieso wir heute so aufgetreten sind"

Gerald Scheiblehner (Trainer FC Blau Weiss Linz) über...

…das Spiel: „Wir sind selbst ein bisschen ratlos, wieso wir heute so aufgetreten sind. Wir haben uns sehr viel vorgenommen, aber es hat so den Eindruck gemacht, dass ein paar Spieler heute mit dem Kopf nicht bei der Sache waren. Die erste Halbzeit war einfach schwach, ein leerer Auftritt von einigen Spielern. Das habe ich in der Halbzeit angesprochen, ich denke, dass wir das in der zweiten Halbzeit dann schon besser gemacht haben.

Im letzten Drittel hat uns dann die Qualität gefehlt. Es war einfach nicht der Auftritt, den wir uns gewünscht haben. Gott sei Dank ist nichts passiert, vor allem auch für Altach. Es wäre nicht gut gewesen, da hätte ich kein gutes Gefühl gehabt. So ist es dann gut ausgegangen im Endeffekt und wir brauchen zumindest kein schlechtes Gewissen haben.“

„Es ist auch für uns um viel gegangen"

...weiter zur Niederlage: „Wir haben keine gute Einstellung zum Spiel gefunden. Wenn zwei, drei Spieler abwesend sind, reicht das dann, dass man als Mannschaft nicht gut aussieht. Ich bin mit dem Spiel heute überhaupt nicht zufrieden und auch nicht einverstanden. So kann man in der ersten Halbzeit nicht auftreten.

Wir haben dann die Rechnung präsentiert bekommen und sind glücklich mit nur einem Tor Rückstand in die Halbzeit gegangen. Wir haben unglaublich viele Eckbälle gegen uns gehabt, die wir dann auch ganz gut verteidigt haben, aber es war einfach zu wenig. Es ist auch für uns um viel gegangen und ich bin schon enttäuscht über die Leistung."

„In der zweiten Halbzeit haben sie nurmehr gebunkert"

Kristijan Dobras (Offensivakteur FC Blau-Weiß Linz und "bwin"-Spieler der Runde 30" auf Ligaportal): „Aufgrund der ersten Halbzeit haben wir uns den Sieg nicht verdient. Da war Lustenau um einiges besser. In der zweiten Halbzeit haben wir es wieder versucht, das Spiel zu gewinnen, aber es ist schwierig dann ein Tor zu erzielen.

Lustenau hat noch gegen den Abstieg gespielt und alles reingehauen, was geht. Das haben sie in der ersten Halbzeit gemacht und in der zweiten haben sie nurmehr gebunkert. Und dann ist es halt schwierig gegen zehn Spieler durchzukommen und ein Tor zu erzielen."

