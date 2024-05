Wie in den Vorjahren hat es der im Klassenerhalt-Kampf erprobte CASHPOINT SCR Altach wieder aus eigener Kraft geschafft und bleibt der ADMIRAL Bundesliga auch in der elften Spielzeit in Serie erhalten. Ein Punkt hätte in der vorletzten Runde genügt, doch wie in der Vorsaison beim 1:0-Auswärtssieg in Ried machten die Rheindörfler drei draus und siegten bei der WSG Tirol mit 1:0 dank Goldtorschütze Gugganig (dem Lukas). Das abschließende Vorarlberger Derby gegen den nunmehr feststehenden Absteiger SC Austria Lustenau ist lediglich ein Prestigeduell. STATEMENTS aus dem Altacher Lager nachfolgend.

„Es war auf jeden Fall ein schwerer Rucksack bemerkbar"

Joachim Standfest (Trainer SCR CASHPOINT Altach) über...

…seine Gedanken nach dem geschafften Klassenerhalt: „Es ist ein Emotionschaos. Natürlich ist es eine riesige Erleichterung, die letzten Wochen waren nicht angenehm. Irgendwie liegt mir aber auch im Magen, dass wir nicht in diese Situation hätten kommen dürfen und ich hoffe, ich kann mich heute auch freuen.“

…die Leistung der Mannschaft: „Es war auf jeden Fall ein schwerer Rucksack bemerkbar, auch die letzten zwei, drei Wochen. Wir haben eigentlich ein gutes Frühjahr gespielt und mit den Blau Weiss Linz Spielen ist uns ein bisschen der Faden gebrochen. Auf einmal sind wir in diese Situation hineingekommen, wo wir nicht hinkommen sollten, das hast du bei der Mannschaft gemerkt.

Auch heute wieder, wir haben sehr oft den langen Ball gewählt, wo wir es über die Seiten lösen hätten können. Aber ich glaube, da kann man keinem böse sein, wenn er da die sichere Variante wählt. Gott sei Dank ist es heute gut ausgegangen.“

…den Führungstreffer: „Wir haben schon im ganzen Frühjahr mit Ouedraogos Einwürfen immer wieder gefährliche Situationen kreiert. Ich glaube, wir haben in jedem Spiel eine riesige Torchance gehabt durch einen Einwurf, auch letzte Woche gleich in der ersten Minute. Heute ist es zum Glück aufgegangen und da sind wir sehr zufrieden.“

„Bundesliga-Modus, wo ich sehr froh bin, dass sie überlegen, das zu ändern, hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen"

…was in der Saison nicht gepasst hat: „Wir haben die eine oder andere Baustelle gehabt und dazu haben wir, und auch die Mannschaft, Fehler gemacht. Deswegen sind wir in diese Situation gekommen. Der Modus der Bundesliga, wo ich sehr froh bin, dass sie überlegen, das zu ändern, hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen. Es gilt den Klassenerhalt jetzt zu genießen und das dann so aufzuarbeiten, dass wir nächste Saison besser abschließen.“

…die Schlüsse, die er aus dieser Saison zieht: „Wir sind ein ganz neu zusammengewürfeltes Trainerteam gewesen, die das erste Mal in dieser Verantwortung waren. Wir haben sicher die eine oder andere Fehlentscheidung getroffen, was das Auftreten und die Konsequenz mit der Mannschaft betrifft. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich noch zu sehr Spieler bin und Sachen zu oft so entscheide, wie ich es als Spieler gern gehabt hätte.

Das ist einfach der falsche Weg, das haben mir die letzten drei Wochen auch gezeigt. Es ist auch immer gut, wenn du in solche Situationen kommst, dann musst du über dich selbst nachdenken und dich verbessern. Das müssen wir machen. Dass wir in der Offensive Baustellen haben, wissen wir auch. Wir haben im Sommer und im Winter händeringend nach einem Stürmer gesucht.“

…in welchen Dingen er zu sehr wie ein Spieler entschieden hat: „Das sind gar keine großen Dinge. Das sind Dinge, wo man entgegenkommt und als Chef dieser Truppe auch einmal die Konsequenz durchziehen muss. Das ist mir zu oft passiert, dass ich da ein bisschen zu nachgiebig war. Das wird sich sicher ändern in der neuen Saison. Ich habe gelernt.“

„Mein Derby-Tor war auch besonders für mich, weil es das 1:0 war, aber es gibt nicht viele Tore, die so wichtig sind, wie das heute“

Lukas Gugganig (Goldtorschütze SCR CASHPOINT Altach) über...

…den geschafften Klassenerhalt: „Es ist extrem wichtig für uns, dass wir das Endspiel jetzt vermieden haben. Es war uns auch wichtig, dass wir das heute aus eigener Kraft schaffen. Man hat es im Spiel gesehen, es war natürlich sehr viel Druck da. Wir haben sehr, sehr wenig Fußball gespielt, aber die Tugenden auf den Platz gebracht, die wir heute einfach gebraucht haben, um das Spiel 1:0 zu gewinnen.“

…seinen Siegtreffer: „Es ist bestimmt das Wichtigste, das kann man schon so sagen. Mein Derby-Tor in der Saison war auch besonders für mich, weil es das 1:0 war, aber es gibt nicht viele Tore, die so wichtig sind, wie das heute.“

…was jetzt in der Mannschaft vorgeht: „Erst einmal ist da eine riesige Erleichterung. Klar, wir haben sehr schwierige Wochen gehabt, wo wir, zugegebenermaßen, nicht gut gespielt haben. Wo wir uns nie belohnt haben, wenn wir einmal gut gespielt haben, wie letzte Woche zum Beispiel. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir es heute erledigt haben.“

…was man in die kommende Saison mitnimmt: „Wir müssen uns in allen Bereichen verbessern. Wir sind jetzt wieder elfter und ich habe es schon vor ein paar Wochen gesagt, es ist wenig zufriedenstellend, wenn man immer elfter wird. Wir haben natürlich unsere Themen. Offensiv haben wir wenige Tore geschossen, und wenn wir Tore geschossen haben, haben wir hinten sehr leichte bekommen.

Es ist in allen Mannschaftsteilen viel zu tun, aber ich glaube schon, dass viel Talent und Erfahrung da ist. Deshalb gehe ich zuversichtlich hinein, dass, wenn wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen, wir nächstes Jahr eine bessere Saison spielen.“

„Wir werden heute noch unterwegs sein, der wird keinen Euro brauchen"

Lukas Jäger (Kapitän SCR CASHPOINT Altach) über...

…den Klassenerhalt: „Es ist einfach unglaublich befreiend. Es hat sich schon ein gewisser Druck angestaut und die ganze Last fällt jetzt ab, wir sind überglücklich.“

…das Spiel: „Es war kein schönes Spiel, aber das ist uns scheißegal, wir haben die drei Punkte geholt. Wir haben alles hineingeworfen, haben das verteidigt, mit allem, was wir hatten, und stehen jetzt mit drei Punkten und dem Klassenerhalt da.“

…Lukas Gugganig: „Ich denke, wir werden heute noch unterwegs sein, der wird keinen Euro brauchen. Ich bin unglaublich stolz auf ihn und es war ein extrem wichtiges Tor. Den trifft er super und da ist einfach verlass auf ihn.“

…welche Schlüsse man aus der Saison und den letzten Wochen zieht: „Wir hätten das Ganze schon früher erledigen können, haben teilweise richtig gute Spiele im Frühling gehabt, wo wir die Ergebnisse nicht eingefahren haben. Das ist dann wahrscheinlich auch eine gewisse Qualität, die uns da gefehlt hat. Wir müssen weiter arbeiten, jetzt in der Vorbereitung den nächsten Schritt machen und dann starten wir hoffentlich in der nächsten Saison durch.“

„Heute fällt jedem ein großer Stein vom Herzen, dass wir das dieses Jahr geschafft haben“

Dejan Stojanovic (Torhüter SCR CASHPOINT Altach) über...

…den geschafften Klassenerhalt: „Es ist sehr schön, natürlich. Den Moment hier habe ich kurz mit den Fans genossen, aber ich denke, wir haben heute alles auf dem Platz gelassen. Wir haben den einen Punkt unbedingt machen wollen. Ich bin stolz auf die Mannschaft, in der Situation so zu spielen und so den Punkt einzufahren. Das ist wunderschön.“

…die Saison und die letzten Wochen: „Speziell bei mir mit der Verletzung ist es schwierig gewesen, auf der Tribüne immer zuzuschauen. Wir waren immer knapp dran, die ganze Saison über, haben es aber nie wirklich geschafft, drei Punkte zu holen. Heute fällt jedem ein großer Stein vom Herzen, dass wir das dieses Jahr geschafft haben. Der Fokus liegt jetzt auf der nächsten Saison, dass wir da die Punkte einfahren.“

„...dass Rechenspiele nichts bringen und wir unsere Hausaufgaben machen müssen“

Mike Bähre (Mittelfeldspieler SCR CASHPOINT Altach) über...

…wie es ihm nach dem Spiel geht: „Es fällt definitiv einiges ab. Wir hatten selber nicht damit gerechnet, dass es noch so lange dauert. Wir haben uns irgendwo schon in Sicherheit gewogen, aber es war halt noch nicht sicher. Lustenau hat heute auch gewonnen, deswegen war es umso wichtiger, dass wir unseren Job machen. Das Gute war, dass wir alles in der eigenen Hand hatten und es heute auch aus eigener Kraft geschafft haben.“

…was für Lehren man aus dieser Saison zieht: „Dass diese Rechenspiele nichts bringen und wir unsere Hausaufgaben am Wochenende machen müssen. Das haben wir in den letzten Wochen nicht so gemacht, wie wir uns das erhofft haben. Es ist immer von uns selbst abhängig und das haben wir dieses Jahr, in diesen letzten Runden umso mehr gemerkt. Deswegen haben wir es heute in einer positiven Art gemerkt, dass wir es selbst auch aus eigener Kraft geschafft haben und jetzt nächstes Jahr weiter in der Bundesliga spielen.“

„Das Potenzial ist natürlich größer“

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…den Klassenerhalt des SCR Altach: „Dass es Altach selbst geschafft hat, ist schon das, was stehen bleibt. Man hat gesehen, wie schwer der Rucksack ist, den die Altacher aufgrund der letzten Wochen mitgeschleppt haben. Sie haben es drüber gerettet, aber sie haben es selbst geschafft. Mir tut es immer leid, wenn egal wer runtergeht.

Aber mit dieser Punkteteilung, sage ich ganz ehrlich, fühle ich mich am Ende ein Stück wohler, wenn nicht eine Mannschaft, die über das Jahr mehr Punkte gemacht hat als der Gegner, runtermuss aufgrund der Teilung. Ob du Meister oder zweiter wirst ist natürlich auch entscheidend, hier geht es aber darum, wie ein Verein wieder in die Bundesliga kommen kann. Das ist eine weit schwierigere Geschichte.“

„...dann hast du dir ein paar Bier verdient"

…den SCR Altach: „Ich finde, die Geschichte der Altacher ist eine runde Geschichte. Sie investieren in Infrastruktur, machen das richtig geschickt, holen sich gute Leute in den Klub rein. Das Potenzial ist natürlich größer. Aber wenn es so ist wie heute, wenn die Saison so läuft, wie sie läuft und du in den letzten drei, vier Wochen nicht weißt, wie es weitergeht und ob du alles richtig machst, und dann so ein Spiel hast, das du fertig machst, dann hast du dir ein paar Bier verdient. Morgen, wenn du dann aufwachst, beginnst du zu überlegen, was nicht optimal war und was du nächste Saison verbessern kannst.“

…die Dinge, die Joachim Standfest in den letzten Wochen und auch jetzt noch beschäftigen: „Er wird sich wochenlang gefragt haben, warum sie in so eine Situation kommen. Dann analysiert er wahrscheinlich seinen Kader und seine Reaktionen auf gewisse Dinge. Jetzt haben sie es trotzdem geschafft, mit einem Spiel von überschaubarer Qualität, was ganz egal ist am jetzigen Zeitpunkt.

Natürlich begleiten ihn viele Dinge seit Wochen und ab morgen wird er darüber nachdenken, wie er das anders strukturieren kann in der nächsten Saison, von sich selbst und seinem Trainerteam bis zum Kader.“

…das Spiel der Altacher: „Es war ganz ein schweres Spiel und nach der Führung ist es auch kaum möglich, ein tolles Fußballspiel zu sehen. Aber wenn die Saison so läuft, wie sie läuft und du unten hineinrutscht, ist es vollkommen egal.“

