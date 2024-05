Nachdem die WSG Tirol in Runde 29 vorzeitig den Klassenerhalt fixiert hat beim 0:0 vs. Schlusslicht SC Austria Lustenau und somit in ihre sechste Saison in der ADMIRAL Bundesliga geht, scheint die Luft raus. Erst die 2:3-Niederlage beim FC Blau-Weiß Linz, nun die 0:1-Heimpleite gegen den CASHPOINT SCR Altach, der damit eigens den Ligaverbleib sichert und obendrein an der WSG in der Tabelle vorbeizieht auf Rang 10. Während für Grün-Weiß aus dem erhofften Sieg im Heim-Abschiedsspiel am Innsbrucker Tivoli für Langzeit-Trainer Thomas Silberberger nichts wurde. Dementsprechend STATEMENTS aus dem WSG-Lager...

Sichtlich bedient bei seinem Heim-Abschiedsspiel nach elf Jahren als Cheftrainer der WSG: Thomas Silberberger.

„Bin total enttäuscht über die Art und Weise, wie man das Spiel heute verloren hat"

Thomas Silberberger (Cheftrainer WSG Tirol) über...

…das Spiel: „Es war enttäuschend, unabhängig davon, ob wir die Klasse gehalten haben oder nicht. Ich bin nicht zufrieden mit der Leistung. Heimniederlagen tun immer weh, deswegen bin ich total enttäuscht über die Art und Weise, wie man das Spiel heute verloren hat. Natürlich hat es auch gute Phasen gegeben, aber wenn ich sehe, was für ein Tor wir wieder bekommen, bin ich nicht einverstanden.

Das ist bitter, wenn wir das die ganze Woche andiskutiert haben. Es ärgert mich total, weil wir uns beim Gegentreffer ligauntauglich verhalten haben. Wir haben die letzten drei Tore aus Einwürfen bekommen. Mit dem bin ich nicht zufrieden, da müssen wir wieder schärfer werden. Dass wir ein, zwei tolle Situationen gefunden und das Spiel in der Hand hatten, war dem geschuldet, dass bei Altach die Angst regiert hat. Selbst hatten wir zwei, drei gute Möglichkeiten, die wir nutzen hätten müssen. Doch wir haben kein Kapital daraus schlagen können und deswegen bin ich extrem enttäuscht, dass das heute so gekommen ist.“

„Es macht Unterschied, ob ich elfter oder zehnter bin"

…das letzte Spiel nächste Woche beim WAC: „Wir sollten schon probieren, das Spiel zu gewinnen. Es macht einen Unterschied, ob ich elfter oder zehnter bin. Du hast es zwar nicht mehr in der eigenen Hand aber es wird auch so sein, dass nächste Woche mein Co-Trainer das Spiel macht und ich mir das in aller Ruhe von der Ersatzbank ansehe. Ich werde das Spiel noch einmal genießen, mit den Leuten, mit denen ich jetzt elf Jahre zusammengearbeitet habe und schicke Martin Svejnoha für die nächste Woche.

Der kann das, hat das auch schon ein paar Mal überragend gelöst. Ich habe es auch meinen Jungs schon gesagt, dass ich diese letzte Woche mit ihnen absolut genießen werde und deswegen gehe ich einen Schritt zurück, damit ein anderer einen Schritt nach vorne gehen kann. Ich will diese letzte Woche mit der Mannschaft und dem Verein einfach genießen, deswegen gehe ich einen Schritt zurück und schaue etwas anders auf den Teller.“

…Martin Svejnoha: „Er hat ja keine Lizenz. Er wäre ja eh die logische Nachfolge, wenn er die Lizenz irgendwann gemacht hätte. Aber ich glaube, er hat ein bisschen Prüfungsangst. Das hat er sich aber auch verdient, dass er den Auftritt bekommt von mir. Ich hoffe nur, dass wir nicht von der Liga sanktioniert werden, wenn ein Trainer ohne Lizenz da steht, aber ich stehe eh irgendwo auf der Linie oder auf der Ersatzbank.“

„Wir haben es nicht geschafft, dieses Stadion zu bespielen"

…das Tivoli Stadion: „Wir haben es nicht geschafft, dieses Stadion zu bespielen. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Das erste Jahr war nicht gut, im zweiten Jahr der Meistergruppe war Corona. Deswegen ist es schade um diese verpasste Chance, aber es ist so. Ich gehe ohne Groll aus dem Tivoli Stadion. Es war eine schöne Zeit, es waren 78 Spiele hier am Tivoli. Es ist das Stadion der Tiroler Bevölkerung, auch wenn wir sie nicht oft hier drinnen gesehen haben. Aber so ist das, wir haben es leider nicht bespielen können.“

…sein letztes Heimspiel mit der WSG (vor der Partie): „Das waren schon herausragende elf Jahre, muss man sagen. Einen Regionalligisten, der dahingedümpelt ist, zu übernehmen und jetzt im sechsten Jahr in der Bundesliga zu übergeben zu können, das war ein herausragender Job von allen Beteiligten. Das macht mich Stolz, dass ich das in der Bundesliga übergeben kann.

Die WSG ist in meinem Herzen drin, das weiß jeder, sie wird auch immer drin bleiben und ich werde es verfolgen. Ich habe aber jetzt einfach das Gefühl gehabt, ich brauche einen neuen Impuls und deswegen habe ich diesen Rücktritt bekanntgegeben.“

„Wir hatten das Spiel über 90 Minuten in der Hand"

Mittelfeldspieler Cem Üstündag: „Es ist eine ganz bittere Niederlage. Wir hatten das Spiel über 90 Minuten in der Hand und gehen dann durch einen vermeidbaren Gegentreffer in Rückstand. Das darf uns nicht passieren."

