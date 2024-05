Quo vadis, Wiener Austria? Von Anfang März - Mitte April unbesiegt (4S, 3U), kursiert seit vier Wochen ein Abwärtstrend. Ein Punkt aus vier Spielen, bei drei Niederlagen, allesamt ohne Torerfolg. Mit Runde 31 ist auch der seit 20. August andauernde Heim-Nimbus der Unbesiegbarkeit dahin. Wie damals beim 0:0 gegen den RZ Pellets WAC gab es wieder kein Tor gegen die Wölfe, steht mit der 0:4-Klatsche die höchste Saisonniederlage zu Buche. Platz 1 in der Qualigruppe ist auch dahin. Zumindest wurde als Zweiter vorzeitig das Playoff-Halbfinale gesichert. Da Blau-Weiß Linz in Bregenz verlor, bleibt den Veilchen ein "Endspiel" in einer Woche in Linz erspart. FAK-STATEMENTS...

Beim Qualigruppen-Hinspiel vor einem Monat am 13. April in Wolfsberg war Austria Wien-Toptorschütze Andreas Gruber noch 1:0-Goldtorschütze für die Veilchen, heute hatte der 28-jährige Offensivakteur mit seiner Mannschaft das Nachsehen gegen die Wölfe um Sandro Altunashvili (l.), der sich beim Führungstor der Kärntner konsequent durchsetzte und Mitspieler Samson Tijani bediente.

„Wir schießen uns eigentlich jedes Tor selbst und können keines schießen"

Michael Wimmer (Trainer FK Austria Wien) über...

…wie er sich die 0:4 Niederlage erklärt: „Ich kann es noch gar nicht so erklären. Wir sind ganz ordentlich reingekommen, hatten auch ganz gute Torchancen, um selbst in Führung zu gehen. Wir schießen uns das erste Tor selbst, weil wir nicht konsequent verteidigen. Das zweite Tor, wie es zum Elfmeter kommt, ist natürlich auch ein Wahnsinn. Wir schießen uns eigentlich jedes Tor selbst und können keines schießen. Dann so auseinanderzubrechen, das ist bitter.“

…woran er es festmacht, dass sich die Mannschaft plötzlich selbst aufgibt: „Das ist die Frage, die ich mir schon ein bisschen länger stelle. Wir hatten dassselbe Problem ja auch gegen Tirol und Lustenau. Es passiert irgendetwas im Spiel und dann ist kein Halt, keine Stabilität mehr im Team, wo man dann nicht kompakt zusammenbleibt und einen Neuanfang macht. Das ist nicht da, wir brechen ein bisschen auseinander und das ist aktuell ein sehr großes Problem.“

„Erstmal Entschuldigung, das war natürlich für die Mannschaft auch kein Dienst"

…seine Gelb-Rote Karte: „Erstmal Entschuldigung, das war natürlich für die Mannschaft auch kein Dienst. Aber es war ein bisschen emotional und die Entscheidung war trotzdem ein klarer Eckball. Dann kommen immer so Aussagen, dass das ja nicht schlimm sei. Ich finde es schon schlimm, ob es ein Eckball ist oder ein Abstoß. Dann ist es passiert, das darf nicht passieren. Entschuldigung auch an der Stelle, aber ja, wie gesagt.“

…negative Sprechchöre der Fans: „Natürlich verstehe ich das. Was die abgezogen haben, auch vor dem Spiel, was sie für eine Choreo gemacht haben, auch wie uns die am Mittwoch beim Mitgliederfest positiv zugesprochen haben und uns aufgebaut haben und hinter uns gestanden sind. Die Situation war davor ja auch schon angespannt, da habe ich schon andere Fans erlebt, die dann einen Boykott machen.

Sie waren aber da, ich habe auch in den 90 Minuten keinen Pfiff gehört. Hut ab vor den Fans. Dann ist es klar, dass die bitterböse enttäuscht sind und das einzige Positive, traurig wie es ist, ist, dass es ein Rückspiel gibt.“

…die Aussagen von Jürgen Werner zu ihm und seiner Zukunft (vor dem Spiel): „Dazu gibt es jetzt nichts zu sagen. Wir haben jetzt ein schweres Spiel vor der Brust und das ist das einzige, was jetzt zählt. Alles andere wird dann die Zukunft zeigen. Es geht um Ergebnisse und dafür müssen wir spielen.“

„Ich hatte jetzt auch 18 Monate Zeit, die einzelnen Spieler kennenzulernen"

…wie schwer es als Trainer ist, den Spagat zwischen Verständnis für die Situation und Frustration zu schaffen (vor dem Match): „Es geht immer darum, wie es kommuniziert wird. Wenn es ehrlich, authentisch und fair kommuniziert wird, und so ist es aktuell, dann kann jeder entscheiden, ob er da mit dabei ist oder nicht. Ich habe schon immer signalisiert, dass ich da dazu bereit bin.

Ich hatte jetzt auch 18 Monate Zeit, die einzelnen Spieler kennenzulernen, die Charaktere kennenzulernen und kennenzulernen, ob sie zu der Systematik, wie ich und wir sie haben wollen, passen. Von dem her ist es gar nicht so verkehrt, wenn etwas Frisches, hungriges dazukommt. Man kann es positiv sehen, man kann es negativ sehen, das Wichtigste ist immer, wie man es sieht. Und ich sehe es positiv.“

…mögliche Anfragen (vor dem Match): „Damit beschäftige ich mich jetzt überhaupt nicht. Ich bin Trainer von der Austria und habe noch ein Jahr Vertrag.“

„Verstehe bei jedem Fan, dass er zutiefst angefressen ist"

Manfred Fischer (Kapitän FK Austria Wien) über die Leistung: „Erklärung habe ich keine. Ich kann nur das Spiel kurz zusammen fassen, wie es sich für mich angefühlt hat. Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Der WAC hat dann durch einen Tausendguldenschuss das Tor gemacht.

In der zweiten Halbzeit haben wir dann das 2:0 gekriegt und sind auseinandergebrochen. Ich verstehe bei jedem Fan, dass er zutiefst angefressen ist. Mehr kann man auch garnicht sagen."

„Habe kein Interesse das an irgendeinen Saudi-Arabischen Investor zu verkaufen"

Jürgen Werner (Vorstand FK Austria Wien - vor dem Spiel) über...

…die Gefühlslage bei der Wiener Austria: „Es ist ein bisschen ein Auf und Ab. Jetzt war wieder das Wellental nach unten, die letzten drei Spiele. Das habe ich von Anfang an immer gesagt, es wird immer Rückschläge geben.“

…ob man aktuell am Transfermarkt handlungsfähig ist: „Natürlich müssen wir warten, wie das mit dem Stadion-Deal ausgeht. Aber wir sind natürlich schon unterwegs am Transfermarkt, in beide Richtungen.“

…ob er damit rechnet, dass nach dem Stadion-Deal seine Anteile wieder zurückgekauft werden: „Da wird ganz viel hineininterpretiert, ich glaube aber, dass es aktuell kein Thema ist. Es ist auch zwischen mir und Präsident Gollowitzer und dem Finanzchef Zagiczek super arbeiten. Es ist immer so, wenn die sportliche Visitenkarte, das ist nun einmal die erste Mannschaft, nicht so performt, dann werden diese Sachen wieder hervorgekramt.“

…ob er überlegt, sich aus der Verantwortung zurückzuziehen: „Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch kein Interesse das an irgendeinen Saudi-Arabischen Investor zu verkaufen. Ich möchte mit der Austria Wien erfolgreich sein.“

…ob es Momente gibt, in denen er sich selbst kritisch hinterfragt: „Natürlich, die gibt es ganz oft. Natürlich habe auch ich in den zweieinhalb Jahren Fehler gemacht, keiner ist unfehlbar. Ich habe jetzt aber versucht, seit zweieinhalb Jahren jetzt mit vollem Elan und Einsatz und viel Herzblut bei der Austria zu arbeiten. Ich identifiziere mich voll mit der Sache und das wird auch erfolgreich sein.“

„Wir haben weder gesagt, dass wir ihn hinausschmeißen, noch dass wir komplett hinter ihm stehen"

…einen Umbruch: „Es wird schon ein bisschen einen Umbruch geben. Wir werden versuchen, wieder Jungs von uns miteinzubauen, aber wir haben natürlich auch Bedarf, weil einige Spieler drängen, dass sie wegkommen. Bei einigen laufen auch die Leihverträge aus, oder, wie es bei James Holland ist, dass der Vertrag zu Ende ist und er sich anders orientieren will.“

…die Zukunft des Trainers: „Es ist so, dass wir mit Michael Wimmer einen Vertrag über zweieinhalb Jahre abgeschlossen haben. Je nach dem Ergebnis kommen dann immer die Fragen, ob wir ihn hinausschmeißen, ob er weggeht oder wann er verlängert wird und ob er ohne Vertrag in das letzte Vertragsjahr geht.

Ich glaube, es steht beides nicht zur Debatte. Wir haben weder gesagt, dass wir ihn hinausschmeißen, noch dass wir komplett hinter ihm stehen. Alles, was man kommentiert, würde die Sache untergraben. Wir schauen uns die Saison fertig an, dann hat er noch ein Jahr Vertrag und dann schauen wir weiter.“

„Es wird unrund und unruhig werden am Verteilerkreis, wie es dann auch üblich ist“

Peter Stöger (Sky Experte) auf die Frage, ob die Austria in einer Krise steckt: „Na ja, es ist siebter gegen achter, das bleibt ja. Wir müssen schauen. In drei Wochen sagen wir dann, dass sie genau aus diesem Spiel gelernt haben und den WAC geschlagen haben und in den Europapokal kommen.

In der Liga, in der Saison, würde ich gar nichts unterschreiben momentan, dass etwas normal läuft. Aber diese Diskussionen wird es geben. Es wird unrund und unruhig werden am Verteilerkreis, wie es dann auch üblich ist. Dem müssen sie sich stellen.“

Zum SPIELBERICHT

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

STATEMENT-Quelle: Sky Sport Austria un ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: Josef Parak und GEPA-ADMIRAL