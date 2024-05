Am heutigen Sonntag kann im Titelrennen die Entscheidung fallen! Der SK Sturm Graz hat es im Auswärtsspiel gegen den LASK in der eigenen Hand, das Double zu fixieren. Der FC Red Bull Salzburg muss in Hartberg gewinnen. Spannung gibt es auch im Kampf um die Plätze dahinter. Ligaportal.at überträgt alle Spiele jetzt im Live-Ticker.

Alle Spiele live!

Entscheidet sich bereits heute der Titelkampf in der österreichischen Bundesliga? Salzburgs zehn Jahre währender Titelserie droht das Ende, Sturm Graz kann am Sonntag (17 Uhr) in der vorletzten Runde mit einem Sieg beim LASK die Meisterschaft entscheiden.

Das sind die heutigen drei Partien:

Zum Live-Ticker LASK vs. Sturm Graz

Zum Live-Ticker Hartberg vs. SK Rapid

Zum Live-Ticker Austria Klagenfurt vs. SK Rapid