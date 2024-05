Für den vierten Meistertitel seiner ADMIRAL Bundesliga-Historie hat sich der SK Sturm Graz noch zu gedulden, um in einer Woche am Pfingstsonntag im Heimspiel gegen den Tabellensechsten SK Austria Klagenfurt in der letzten Runde der Saison 2023/24 nochmal Meister-Matchball zu haben. Beim packenden, mitunter dramatischen Duell beim Dritten LASK hatte der Spitzenreiter heute mit dem 2:2 den ersten liegen lassen, am Ende fehlten beim Kopfball von Jatta aber nur Zentimeter und bleibt nach 31 Runden ein Zwei-Punkte-Vorsprung auf Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Grazer Lager.

Packende Partie mit zahlreichen, rassigen Strafraumszenen. Die Traditionsklubs LASK und SK Sturm Graz aus dem "Top-3-Regal" im Oberhaus lieferten sich einen großen Fight. Mit Siegchancen auf beiden Seiten bis zur letzten Minute.

„Was gibt es Schöneres als dann zuhause den heiß ersehnten Titel einzufahren?“

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz):

…über das Spiel: „Es ist natürlich schade, dass wir hier heute den Sack nicht zugemacht haben. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Am Ende haben beim Kopfball von Seedy Jatta ein paar Zentimeter gefehlt. Es ist eine formstarke Mannschaft. Normalerweise nimmst du da einen Punkt mit. Heute ist es natürlich etwas bitter, weil nämlich ein Sieg zum Titel gereicht hätte. Was gibt es Schöneres als dann zuhause den heiß ersehnten Titel einzufahren? Es war so, dass der LASK immer druckvoller geworden ist. Auf der anderen Seite sind wir zu passiv geworden, haben aber super Konterräume gehabt, wo wir nicht die Übersicht gehabt haben, um den freien Mann zu treffen.

Aus dieser Druckphase ist es normal, dass es zu Strafraumsituationen kommt wie bei der Elfmetersituation. Es war ein guter LASK. Wir haben auch ein starkes Auswärtsspiel gezeigt. Es war wichtig, einen Punkt zu holen, denn somit hat Salzburg den Zwang zu siegen. Wir werden aber nicht nach Salzburg schauen, sondern zuhause entschlossen und überzeugt diesen letzten Schritt machen. Natürlich sind die Jungs enttäuscht. Wenn du so nah an deinem Ziel bist, dann ist das ganz normal. Es gibt aber keinen Grund für hängende Köpfe. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und waren nah dran. Es braucht eine konzentrierte, starke Trainingswoche sowie den Fokus auf ein absolutes Endspiel zuhause in einem vollen Stadion. Dann werden wir uns den Titel holen.“

„Ich bin überzeugt, dass andere Spieler ganz große Momente haben werden“

…über die Sperre von Otar Kiteishvili: „Wir werden versuchen, ihn im Kollektiv zu ersetzen und es wird uns gelingen. Es geht natürlich um Kollektiv, da wir somit unsere Qualitäten potenzieren möchten. Er hat natürlich immer überragende Momente, aber es gibt genügend Kandidaten, die das auch können. Ich bin überzeugt, dass andere Spieler ganz große Momente haben werden.“

…im Vorfeld über den Umgang mit Ausfällen: „In der entscheidenden Phase in der Meisterschaft ist es wichtig, dass man eine gute Spielerverfügbarkeit hat und die Spieler in Form sind. Sie müssen sich selbst und dem Team ein gutes Vertrauen entgegenbringen. Das ist bei uns der Fall. Wir haben wenige Ausfälle und wenn einmal der ein oder andere ausfällt, dann hat die Mannschaft ein super Gefühl, wenn ein Spieler in die Startelf reinrückt, denn all diese Spieler haben in der vergangenen Saison bewiesen, wie gut sie sein und der Mannschaft helfen können.“

„Drei Punkte holen, egal wie"

Alexander Prass (Mittelfeldspieler SK Puntigamer Sturm Graz):

…über den Meisterschaftskampf und das Spiel: „Wir haben alles selbst in der Hand, aber natürlich wollten wir heute den Sack zumachen und mit dem Meisterteller nach Hause fahren. Es ist uns nicht gelungen. Der LASK hat es sehr gut gemacht. Wir sind nicht so ins Spiel gekommen, wie wir das wollten, haben uns dann aber während der ersten Halbzeit gut gefangen.

Nach dem Tor waren wir gut im Spiel, haben wenig zugelassen und kommen gut in die zweite Halbzeit. Wir werden dann ein bisschen zu passiv. Dann gibt es den Elfmeter und wir köpfen am Ende noch auf die Latte.“

…über den Lattentreffer von Seedy Jatta in der Schlussphase: „Es ist natürlich bitter. Es wäre für ihn ein schöner Moment gewesen. Natürlich für uns alle, aber speziell für ihn, weil er sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte.“

…über den LASK: „Es ist ein Stadion, in dem es sehr laut ist. Der LASK hat super Fans. Es ist nicht leicht zu spielen hier. Sie haben eine richtig gute Qualität. Das muss man auch anerkennen.“

…auf die Frage, was das Motto für nächste Woche ist: „Drei Punkte holen, egal wie. Scheiß egal, ob es ein schönes Spiel wird oder nicht. Wir gewinnen das Spiel und holen uns die Meisterschaft, da gibt es kein Wenn und Aber.“

"...denn es wird wieder eine Schlacht"

Jusuf Gazibegovic (Rechtsverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz):

…über den Meisterschaftskampf: „Wir haben vor dem Spiel schon gewusst, dass es nicht leicht wird und LASK unbedingt Zweiter werden möchte. Es ist bitter, dass wir es heute nicht klargemacht haben. Nächste Woche haben wir wieder die Chance und ich bin guter Dinge. Das Ziel war, die Sache heute klarzumachen. Man wird dem jetzt nicht viel nachtrauern. Wir müssen nächste Woche bereit sein, denn es wird wieder eine Schlacht und alles andere als einfach. Wir müssen schnell die Köpfe hochbekommen. Wir haben noch immer eine super Ausgangsposition. Wir können trotzdem noch stolz sein.“

…über den Lattentreffer in der Schlussphase: „Es wäre natürlich geil gewesen, so spät die Meisterschaft klarzumachen. Ich glaube aber, dass es umso schöner ist, wenn man es dann zuhause macht.“

„Wir sind das ganze Jahr auf einem hohen Level"

Jon Gorenc Stankovic (Gesperrter Routinier SK Puntigamer Sturm Graz) im Vorfeld über das Spiel: „Die Stimmung ist das ganze Jahr schon richtig top. Wir sind das ganze Jahr auf einem hohen Level und möchten heute einen Schritt weitergehen. Am Ende zählt es, was hier passiert. Wir sind auf uns fokussiert und müssen unsere beste Leistung zeigen. Dann werden wir sehen, ob es heute schon so weit ist.“

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz):

…in der Halbzeitpause über das Spiel: „Ich finde, dass wir schwierig ins Spiel gefunden haben. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit haben wir schon gute Ballgewinne gehabt und haben verdient das 1:1 erzielt. Der LASK ist einfach sehr gut in Form, was man auch speziell in den ersten 25 Minuten gesehen hat. Sie stellen uns schon vor Aufgaben, aber das haben wir gewusst. Wir haben jetzt noch 45 Minuten Zeit und werden sehen, ob wir es heute schon fixieren können oder nicht.“

…in der Halbzeitpause über den Ausgleich: „Es war natürlich eine Einladung, aber es ist schon auch unsere Idee, hoch anzupressen. Das wurde in der Trainingswoche auch öfters trainiert und es ist natürlich großartig, dass es dann so gelingt. Es ist auf alle Fälle kein Zufall, dass wir den Ball anpressen und daraus ein Tor machen.“

„Es wird eine psychologische Mammutaufgabe für die Grazer“

Marc Janko (Sky Experte):

…über den Meisterschaftskampf: „Es ist angerichtet. Es hätten viele nicht für möglich gehalten, dass wir nach zehn Jahren so einen Showdown am letzten Spieltag haben. Für uns als neutrale Berichterstatter ist es natürlich ein Schmaus. Die letzten Spieltage gegen Mannschaften, bei denen es vermeintlich um nichts mehr geht, ist nicht so leicht. Es wird eine psychologische Mammutaufgabe für die Grazer. Ich bin mir echt nicht sicher, wie es ausgehen wird. Es kann einerseits hemmen, aber auch beflügeln. Wir haben schon alles gesehen im Fußball.“

…über das Spiel: „Das Spiel war in beide Richtungen gehend. Im Großen und Ganzen war es ein gerechtes Unentschieden. Es wurden Geschenke auf beiden Seiten verteilt. Ein Unentschieden geht in Ordnung.“

…über den Lattentreffer von Seedy Jatta: „Es wäre eine schöne Geschichte für ihn gewesen. So ist der Fußball aber. Er hat in dieser Situation alles richtig gemacht. Du kannst es nicht immer kontrollieren, ob er auf die Latte oder fünf Zentimeter weiter runter geht. Man kann ihm in dieser Situation nichts vorwerfen.“

Zum SPIELBERICHT

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

STATEMENT-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at