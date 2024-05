Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Partien (1U, 2N) in der ADMIRAL Bundesliga meldet sich Serienmeister FC Red Bull Salzburg mit einem 5:1-Statement auswärts beim Tabellenfünften TSV Hartberg zu. Durch das 2:2-Remis in der Parallel-Partie von Spitzenreiter SK Sturm Graz beim starken Fix-Dritten LASK, dem letzten Gegner der Roten Bullen am Pfingstsonntag, reduzierte sich der Vorsprung auf die Steirer auf zwei Punkte und lebt die letzte Hoffnung auf den elften Meistertitel en suite. Matchwinner war Triplepacker Karim Konaté, dem die Saison-Torjägerkrone wohl nicht mehr zu nehmen ist. Salzburger STATEMENTS...

Fußball, Fußball in der Hand...wer wird am nächsten Sonntag Meister im Land? Blick auf den Ball und vielleicht auch in die "Glaskugel" für Luka Sučić. In Teil zwei ihres Auswärtsdoppels binnen einer Woche rehabilitierten sich die Roten Bullen nach der 0:2-Niederlage beim SK Rapid und verkürzten den Abstand auf Spitzenreiter SK Sturm Graz auf zwei Zähler. Wird es zwischen den beiden Klubs am Pfingstsonntag zum Herzschlag-Finale kommen? Bei seiner "Mission Meistertitel Nr. 11 in Serie" braucht der FC Red Bull Salzburg im Heimspiel gegen den Dritten LASK unbedingt einen Sieg und zugleich Schützenhilfe vom Sechstplatzierten SK Austria Klagenfurt gegen die Steirer, die ebenfalls zuhause antreten und im Falle eines Salzburger Sieges ebenfalls einen Dreier brauchen. Spannung pur!

„Ich habe heute eine richtige Mannschaft auf dem Platz gesehen“

Onur Cinel (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Grundsätzlich war viel so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir wussten, dass Hartberg eine richtig gute Mannschaft ist. Das haben sie heute auch gezeigt. Auf der anderen Seite wussten wir, dass es eine Chance für uns sein kann und wie wir ihnen wehtun können. Das haben wir heute super gemacht.“

…über die Leistung seiner Mannschaft: „Ich habe heute eine richtige Mannschaft auf dem Platz gesehen. Ich habe auch eine Mannschaft gesehen, die marschiert und sich nicht zu schade ist, den letzten Meter zu machen, um alles weg zu verteidigen. Das haben wir nicht immer so gesehen, heute aber schon. Deshalb verspüre ich in diesem Moment einfach nur Glück.“

…über den Meisterschaftskampf: „Es ist schon glücklich, weil wir jetzt nochmal vor unserer heimischen Kulisse ein kleines Finale haben. Es macht mich glücklich, dass es kein Spiel ist, wo es um nichts mehr geht. Es gefällt mir ganz gut, dass es ein Spiel ist, bei dem es um etwas geht und dann auch noch daheim. Die Karten liegen woanders. Ich bin bei sowas immer sehr ehrlich. Der Tabellenführer aktuell ist verdient dort, wo er geradesteht. Die Tabelle lügt nicht. Sie sind Erster und das haben sie sich verdient. Es gibt jetzt noch einen Spieltag. Die Mannschaft, die es sich nach dem letzten Spieltag am meisten verdient, steht ganz oben. Wir müssen unser Spiel spielen und so wie heute als Mannschaft auftreten, um uns eine gewisse Chance zu wahren.“

„Sturm Graz hat jetzt auch realisiert, dass man sich auf Platz 1 zwischendurch einmal schwerer tut, Spiele zu gewinnen“

Bernhard Seonbuchner (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg):

…über die Leistung der Salzburger: „Ich denke schon, dass man gesehen hat, dass die Mannschaft diese Meisterchance beim Schopf packen und ihren Teil dazu beitragen möchte. Ich würde es aber gar nicht auf den Meisterschaftskampf übertragen. Ich würde sagen, dass die Mannschaft bei sich war und zeigen wollte, dass sie es besser kann.“

…über den Meisterschaftskampf: „Ich habe zu Beginn des Tages zu meiner Frau gesagt, dass es mein Wunsch wäre, wenn wir heute einen Dreier holen und es in Linz Unentschieden ausgeht. So ist es gekommen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. LASK wird ein guter Gegner sein. Sturm Graz hat jetzt auch realisiert, dass man sich auf Platz-1 zwischendurch einmal schwerer tut, Spiele zu gewinnen.

Wir haben nichts zu verlieren. Wir sind Zweiter und können noch auf Platz Eins springen. Wir werden versuchen, das Spiel zu gewinnen. In Graz muss auch ein Sieg her für Sturm. Dann sind sie verdient Meister. Wir machen uns Gedanken darüber, das Spiel zu gewinnen und weniger über den Meistertitel. Es könnte sein, dass sich woanders mehr Gedanken gemacht werden und dann müssen wir da sein.“

Der nächste, der saß! RB Salzburg-Torjäger Karim Konaté erwischte mal wieder einen "Sahnesonntag" und erzielte seinen ersten Bundesliga-Triplepack. Unter Interimstrainer Onur Cinel verbuchte der 20-jährige Ivorer in den letzten fünf BL-Partien acht Treffer, erhöhte sein Konto damit auf 19 in der Saison und ist auf dem besten Wege in der 50. Bundesliga-Jubiläumssaison Torschützenkönig und damit Nachfolger von Guido Burgstaller (SK Rapid) zu werden.

„Es hätte auch höher ausgehen können"

Luka Sučić (Spielmacher FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Wir haben es uns vorgenommen, eine Reaktion zu zeigen. Es ist uns glaube ich gut gelungen. Es war über die 90 Minuten ein verdienter Sieg. Es hätte auch höher ausgehen können. Es ist in die richtige Richtung gegangen.“

…über das Ergebnis beim Spiel der Grazer: „Während dem Spiel haben wir nichts mitbekommen, weil wir uns auf unser Spiel fokussiert haben. Nach dem Spiel haben wir es jetzt mitbekommen. Es ist ein super Ergebnis für uns.“

…über den Meisterschaftskampf: „Es ist die letzte Runde. Sturm darf nicht verlieren und wir brauchen den Sieg. Sturm hat den Druck. Wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen, so auch gegen LASK. Vor dem Spiel haben wir noch dran geglaubt und jetzt glauben wir noch mehr dran.“

„Es wird auch viel auf Psychologie ankommen unter der Woche"

Marc Janko (Sky Experte):

…über das Spiel: „Die Hartberger liegen den Salzburgern. Es gibt solche Gegner in der Bundesliga, wo du dir einfach schwertust zu verlieren.“

…über das anstehende Finale im Meisterschaftskampf: „Das Spiel nächsten Sonntag hat bei diesem Interview schon angefangen. Er verspürt eine gewisse Leichtigkeit und nimmt den Druck von seinen Jungs. Es entscheiden oftmals Kleinigkeiten. Es wird auch viel auf Psychologie ankommen unter der Woche. Du musst den Spielern vermitteln, dass sie etwas gewinnen und nicht verlieren können. Es ist eine total spannende Ausgangslage.“

