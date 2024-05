Nach einer Sieglos-Serie im April (2U, 3N) entwickelt sich der Mai für den SK Rapid in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 zum Wonnemonat. Nach dem 2:0-Heimsieg über Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg folgte in Runde 31 beim Sechsten SK Austria Klagenfurt ein 1:0-Erfolg. Wodurch die Hütteldorfer nicht mehr von Rang vier zu verdrängen sind und die Europa League-Qualifikation geschafft haben. Den tapferen Kärntnern fehlte dagegen das nötige Spiel- und Abschluss-Glück und bleibt nach der dritten Niederlage nur noch eine minimale theoretische Hoffnung auf Rang 5. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Sahen beide jeweils die fünfte gelbe Karte und werden ihren Mannschaften somit am letzten Spieltag am Pfingstsonntag fehlen: Lukas Grgic (l.) vom SK Rapid und Andy Irving, der beim Stand von 0:1 Pech mit einem Postenschuss hatte, mit Austria Klagenfurt. Die Saisonbilanz aus den vier Duellen zwischen beiden Teams endet übrigens ausgeglichen. Nach dem 3:2-Sieg der Kärntner in Hütteldorf und hernach zwei Mal 1:1 folgte nun der 1:0-Auswärtssieg der Grün-Weißen.

„Wir haben wirklich ein tolles Spiel unserer Mannschaft gesehen"

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt): „Wir waren in der ersten Halbzeit toll im Spiel. Es waren zwar jetzt nicht die großen Chancen da, aber wir haben wirklich ein tolles Spiel unserer Mannschaft gesehen. Wenn du eine Minute nach der Halbzeit nicht energisch genug in den Zweikampf gehst, dann stehst du auf einmal mit leeren Händen da.

Wir haben uns gut gefangen und weiterhin probiert, den Ausgleich zu machen. Es ist schade, dass sich die Mannschaft in den beiden Heimspielen für ihre Leistung nicht belohnt hat.“

„Haben den Fluch des Stadions besiegt"

Robert Klauß (Trainer SK Rapid Wien) über...

... das Spiel: „Wir sind sehr froh und sehr glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Es war nicht schön, es war nicht gut von uns. Da müssen wir selbstkritisch sein. Es war 45 Minuten lang gar nichts und mit die schlechteste erste Halbzeit, die wir gespielt haben. Das wissen wir alle selber. Das wissen auch die Spieler. Da müssen wir nicht drumherum reden. Das haben wir uns in der Halbzeit auch eingestanden.

Wir haben dann in der zweiten Halbzeit ein besseres Spiel gemacht, in den ersten zwanzig Minuten. Haben dann auch in der Phase das 1:0 gemacht und hatten noch zwei, drei andere Situationen, die wir zum Tor hätten bringen können. Am Ende war es dann eine Abwehrschlacht, viel verteidigt. Es ist nicht einfach gegen Klagenfurt. Wir haben lange nicht gegen sie gewonnen.

Wir haben letzte Woche gegen Salzburg eine Serie gebrochen, jetzt gegen Klagenfurt. Haben den Fluch des Stadions besiegt. Dass wir hier mal gewinnen, ist auch schön und gut. Deswegen ist mir die Art und Weise heute nicht ganz so wichtig, sondern geht es mir eher darum, dass wir es geschafft haben."

„Glaube, dass Platz-4 das ist, was uns am Ende zusteht"

...die Saison: „Natürlich wären wir gerne Dritter geworden. Es wäre zwischendurch auch möglich gewesen. So wie es jetzt aber gelaufen ist, der LASK performt hat und wir unsere schwierige Phase mit vielen Verletzten hatten, glaube ich, dass Platz-4 das ist, was uns am Ende zusteht und nach der ganzen Saison auch gerecht ist.“

Guido Burgstaller (Kapitän SK Rapid Wien):

…über das Spiel: „Wir haben gewusst, dass wir uns hier in Klagenfurt sehr schwertun. Man hat es heute wieder gesehen. Vor allem in der ersten Halbzeit war es ganz ein schlechtes Spiel von uns. Klagenfurt war eindeutig besser. Es war ein glücklicher Sieg für uns. Klagenfurt hätte sich sicher mehr verdient.“

…über die Saison: „Ich habe eine Saison mit körperlichen Beschwerden gehabt. Ich bin froh, dass es jetzt so gut wie vorbei ist. Jetzt gibt es noch eine schöne Abschlusswoche und dann gilt es, den alten Körper zu regenerieren und wieder neu anzugreifen.“

„Es ist natürlich nicht der Anspruch von mir und auch nicht vom Verein!"

Leopold Querfeld (Innenverteidiger SK Rapid Wien):

…über die Saison: „Jeder, der mich kennt, weiß, dass Platz-4 vor und während der Saison nicht mein Anspruch war. Wir haben es leider selbst vergeigt. Wir hatten die Chance, noch mehr auf den LASK aufzuholen. Wir haben die wichtigen Spiele leider nicht gewinnen können, die wir dafür gebraucht hätten. Drei Spiele vor Schluss hatten wir nur noch die Chance auf Platz-4. Wir haben dieses Ziel dann doch noch sehr souverän erreicht, was sehr wichtig für den Verein ist. Es ist natürlich nicht der Anspruch von mir und auch nicht vom Verein.“

…über seine Zukunft: „Ich will das machen, was für meine sportliche Leistung am besten ist. Das wird man sehen. Ich bin nie einer, der irgendwie eilig davoneilt. Ich werde mir alles genau anschauen. Jeder, der mich kennt, weiß, wie viel Rapid mir bedeutet. Ich spiele hier schon mein ganzes Leben lang. Es wird auf jeden Fall gut durchdacht sein."

Sinan Karweina (Gelbgesperrter Stürmer SK Austria Klagenfurt) - siehe auch exklusives Ligaportal-INTERVIEW -

…über den Kampf um die Torjägerkrone: „Ich habe von Anfang an gesagt, dass es nicht so einen großen Stellenwert für mich hat. Ich achte dann lieber darauf, dass ich gut spiele und auch die Mannschaft erfolgreich ist. Es ärgert mich aber natürlich, dass ich heute nicht spielen kann. Nicht wegen Rapid, sondern allgemein, weil ich einfach sehr gerne auf dem Platz stehe. Wenn man am Ende der Saison draufgeschaut hätte und ganz oben gewesen wäre, dann wäre es schon sehr schön gewesen. Es ist aber ja immer noch möglich. Dann mache ich einfach fünf Tore gegen Sturm und dann passt das.“

…über sein Zukunft: „Im Sommer werde ich erstmal mit meiner Familie entspannen. Es ist relativ einfach. Wir werden uns zusammensetzen und einfach schauen, wo die beste Perspektive ist. Klagenfurt ist absolut ein Thema für mich. Wir werden schauen, was sich ergibt und dann wird es irgendwann eine Entscheidung geben.“

„Er ist einer, der in diesem Jahr einen großen Entwicklungsschritt gemacht hat und nun bereit für höheres ist“

Marc Janko (Sky Experte):

…über Fally Mayulu und Guido Burgstaller: „Sie sind beide vorne sehr aktiv, gehen weite Wege und wissen anscheinend, wo der andere sich aufhält und den Ball erwartet. Mayulu hat auf jeden Fall Potential, noch mehr zuzulegen von seiner Leistungsfähigkeit. Mit einem Burgstaller neben dir kannst du ja nur glänzen.“

…über die Saison von Marco Grüll: „Ich glaube, dass es für ihn selbst auch eine Bestätigung ist. Dass du dich mit so einer Referenz nach Bremen aufmachen kannst, ist etwas, worauf er stolz sein kann. Er hat teilweise die Rapid-Offensive in diesem Jahr alleine geschultert. Er war ein ganz wichtiger Spieler für diese Mannschaft, ist vorangegangen und hat Verantwortung übernommen bei wichtigen Szenen. Man hat definitiv auf ihn zählen können. Er ist einer, der in diesem Jahr einen großen Entwicklungsschritt gemacht hat und nun bereit für höheres ist.“

…über den SK Rapid: „Ich bin der Meinung, dass Platz-4 heuer ein Minimalziel war mit den Phasen, die sie gehabt haben. Nächstes Jahr werden sie sich vielleicht neue Ziele setzen.“

