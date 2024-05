Spitzenreiter SK Sturm Graz war bereit, um in der vorletzten und 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga seinen erste Meistertitel-Matchball zu nutzen, kurz vor Schluss fehlten auch nur Zentimeter beim Jatta-Kopfball. So blieb es beim 2:2-Remis auf der Linzer Gugl, dass sich der LASK allerdings auch redlich verdient hat. Einmal mehr überzeugten die Athletiker, die als Dritter die Saison beenden, unter Interimstrainer Thomas Darazs, der nach vier Siegen und einer Niederlage nun das erste Remis sah. Nachfolgend STATEMENTS aus dem LASK-Lager. Siehe auch jene STATEMENTS Vom SK Sturm.

Ausgelassener Athletiker-Jubel über das Führungstor von Florian Flecker (r.).

„Es ist für uns überhaupt kein Thema, ob Sturm oder Salzburg Meister wird“

Thomas Darazs (Trainer LASK) über...

…das Spiel und Erfolge: „Ich denke, dass die Fans einen schönen Nachmittag gehabt haben. Ich wollte nicht sagen, dass mir das Ergebnis unerheblich ist. Ich glaube, dass das Ergebnis die Folge einer guten Arbeit über eine längere Zeit ist und von alleine kommt. Man sollte nicht nur das Ergebnis in den Vordergrund stellen, sondern jeder Spieler seine eigene Performance und wir unsere mannschaftliche Performance. Du wirst oftmals belohnt auf der Anzeigetafel. Wenn du nach 36 Runden am Ende ganz vorne stehst, dann hast du es ganz sicher verdient. Es ist für uns überhaupt kein Thema, ob Sturm oder Salzburg Meister wird. Wir werden beiden gratulieren.“

...weiter zum Spiel: „Es war ein sehr emotionales Duell, in dem wir gegen einen richtig schwer zu bespielenden Gegner über weite Strecken eine starke Leistung gezeigt haben. Auch die Reaktion der Mannschaft nach dem Rückstand hat mir enorm gefallen. Wir sind zufrieden, dass wir uns auf diese positive Art und Weise gebührend von unseren Fans verabschieden konnten.“

„Ich hoffe, dass wir nicht nur den Eindruck gemacht haben, dass wir irgendwie mithalten wollten“

…die Leistung seiner Mannschaft: „Ich hoffe, dass wir nicht nur den Eindruck gemacht haben, dass wir irgendwie mithalten wollten. Das ist nämlich ein Ausdruck, dass wir irgendwie mitgehalten haben und ein 2:2 geholt haben. Das ist definitiv nicht der Anspruch, den wir haben. Wir haben versucht, die Stärken von Sturm zu entschärfen, indem wir versucht haben, viel den Ball zu haben, damit wir von den weiten und zweiten Bällen nicht erdrückt werden.

Wenn du im Endeffekt einmal die Stürmer plus die Raute überspielt hast, rollst du mit offenem Gesicht auf die letzte Linie zu. Das 1:0 haben wir genauso geschossen. Wir haben uns mit dem 1:1 dann selbst ein Ei gelegt. Wenn du nicht versuchst, selbst Protagonist zu sein, dann drückt dir Sturm ihr Spiel auf und du bist verloren.“

Kennen sich beide vom UEFA-Pro-Lizenz-Lehrgang: SK Sturm Graz-Coach Christian Ilzer und LASK-Trainer Thomas Darazs (r.).

„Wir werden schauen, wie wir Salzburg wehtun können"

…das bevorstehende Spiel in Salzburg: „Wir versuchen, unseres wieder rüberbringen. Wir werden schauen, wie wir Salzburg wehtun können, damit wir unsere Stärken auf den Rasen bringen. Die Jungs müssen nicht zeigen, dass die leiwande Kicker sind, denn sie haben es in den letzten Wochen gezeigt. Wir werden nächste Woche noch einmal All-In gehen.“

…den Erfolg im Trainerdasein: „Man sagt, dass wir erfolgreich sind, weil wir jetzt ein paar Spiele gewonnen haben. Ich habe mir schon öfter darüber Gedanken gemacht, was erfolgreich sein heißt. Wir haben eine Liga mit zwölf Mannschaften und nur eine Mannschaft gewinnt. Sind die anderen jetzt Verlierer? Es geht um viel mehr. Wir brechen es immer nur auf das Ergebnis herunter, ob jemand erfolgreich ist oder nicht.

Wenn ich den Verein irgendwann einmal verlasse, dann wäre es mir wichtig, dass die Spieler etwas von mir gelernt haben und sagen, dass es eine super Zeit war. Wenn es immer nur rein nach der Anzeigetafel gehen würde, würden wir jetzt hier stehen und es wäre noch keiner da. Kurz vor der 90. Minute würden alle kommen und auf die Anzeigetafel schauen. Es geht ums Erlebnis. Es ist nicht immer nur das reine Ergebnis, ob jemand erfolgreich ist oder nicht.“

Bescherte mit seinem sicher verwandelten Elfmeter dem LASK noch einen Punkt: Marin Ljubičić (l.). Der 22-jährige Kroate blüht unter Interimstrainer Thomas Darazs regelrecht auf, erzielte in sechs Spielen acht Treffer und machte mit dem heutigen das Dutzend voll in dieser BL-Saison. Darüber freuen sich auch 1:0-Torschütze Florian Flecker und der deutsche Abwehrchef Philipp Ziereis.

„Es waren sicher einige dabei, die ihn schon abgeschrieben haben"

…Marin Ljubicic: „Selbstvertrauen schlummert in ihm. Er weiß tief in sich, dass er ein sehr guter Spieler sein kann. Man wird vielleicht, wenn man Talent hat, strenger bewertet von außen. Vor allem in unserer Kultur, denn wir bewundern ja eher die Spieler, die 15km laufen und den Ball ins Out grätschen.

Talent wirkt bei uns immer leicht verdächtig. Was bei ihm dazugekommen ist, ist ein gewisses Fremdvertrauen, dass die anderen wieder Glauben in ihn haben. Es waren sicher einige dabei, die ihn schon abgeschrieben haben.“

„Wir haben gesehen, dass wir mit den Topmannschaften mithalten können"

Robert Žulj (Kapitän LASK) über...

...die Saison: „Wir können auf jeden Fall mit dieser Saison zufrieden sein, wenn man sieht, dass wir immer Auf und Ab´s gehabt haben. Es war keine leichte Saison. Am Ende des Tages haben wir als Mannschaft Charakter gezeigt und sind durch die schweren Zeiten noch enger zusammengerückt. Wir haben uns den dritten Platz erkämpft. Das war vor der Saison auch unser Ziel. Trotzdem wollen wir uns nächstes Jahr verbessern. Nicht mehr so viel Up and downs haben und dann vielleicht in so einem Spiel auch mal ein Finalspiel haben.

Wir haben gesehen, dass wir mit den Topmannschaften mithalten können. Das gibt uns sehr viel Mut für die nächste Saison, dass wir mehr Konstanz reinbekommen und dann nächstes Jahr noch bessere Runden spielen wie dieses Jahr."

Zum SPIELBERICHT

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

STATEMENT-Quelle: Sky Sport Austria, LASK und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at