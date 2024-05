Auch im 16. Aufeinandertreffen in der ADMIRAL Bundesliga mit Serienmeister FC Red Bull Salzburg hält für den TSV Hartberg der "Bullen-Fluch" an, kassierten die Ost-Steirer die 15. Niederlage (1U). Dabei auch im zweiten Heimspiel in dieser Saison wie im Grunddurchgang mit 1:5, während für die Gäste Triplepacker Karim Konaté den Unterschied ausmachte und letzte Meisterhoffnungen beim Tabellenzweiten wahrte. Die Schopp-Schützlinge dagegen dürften in die Saison-Verlängerung gehen, respektive die Final-Spiele im Europacup-Playoff gegen Austria Wien oder den RZ Pellets WAC. STATEMENTS aus dem Hartberger Lager.

Ob mit erlaubten oder unerlaubten Mitteln, der Einsatz bei Kapitän Jürgen Heil und dem TSV Hartberg stimmte gegen Oscar Gloukh und die Roten Bullen.

„Wir in Hartberg müssen uns eingestehen, dass wir den ein oder anderen Spieler haben, der den ein oder anderen Fehler mehr macht“

Markus Schopp (Trainer TSV Egger Glas Hartberg):

…über das Spiel: „Wir sind grandios gestartet. Aus dem Nichts haben wir einen dummen Ballverlust. Auch das zweite Tor war unnötig. Wenn du dann einmal mit 0:2 hinten bist, ist es immer schwer gegen Salzburg. Ich glaube, dass wir es trotzdem noch spannend machen hätten können, aber wenn du kurz vor der Halbzeit das 1:3 bekommst, ist es halt schwierig. Die Tore vier und fünf dürfen so niemals passieren und das wissen die Jungs auch. Es waren zu viele Fehler gegen eine gute Mannschaft. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass etwas möglich ist.

Wir müssen es dann viel besser machen im Abschluss. Da muss mehr rauskommen. Der Gegner macht es perfekt und wir haben da leider unsere Themen. Man darf halt diese Fehler nicht machen. Individuelle Fehler gehören dazu. Das ist ein Bestandteil jeder Mannschaft. Wir in Hartberg müssen uns eingestehen, dass wir den ein oder anderen Spieler haben, der den ein oder anderen Fehler mehr macht. Deshalb ist er auch bei uns in Hartberg.“

„Dann weiß ich auch, dass wir dort gewinnen können"

…über den nicht erreichten 4. Platz: „Wir können trotzdem punktegleich mit Platz 4 sein. Das wäre trotzdem ein toller Erfolg. Ich möchte, dass die Mannschaft nach Wien fährt und dort viele Dinge von heute und letzter Woche auf den Platz bringt. Dann weiß ich auch, dass wir dort gewinnen können.“

Donis Avdijaj (Torschütze TSV Egger Glas Hartberg): „Man muss auch ehrlich zu sich selbst sein. Es hat heute defensiv überhaupt nichts funktioniert. Das sind zu einfach Tore. Das sind Geschenke, die wir dem Gegner geben. Wir haben, wie in den Spielen zuvor, Phasen, die richtig gut gegen Salzburg sind und kommen nochmal ran, doch lassen uns zu einfach bestrafen. Wir lassen den Gegner zu einfach zu Toren kommen.

Am Ende des Tages ein brutaler Lerneffekt. Aber nach dem dritten Mal muss man dann so langsam den Schalter umdrehen und sagen, dass man das in den Griff kriegen muss.

„In den entscheidenden Momenten waren wir einfach nicht auf dem Platz"

Jürgen Heil (Kapitän TSV Egger Glas Hartberg): „Wenn man solche individuellen Fehler macht, wie wir heute gemacht haben, dann ist es schwer ein Fußballspiel zu gewinnen. Vor allem gegen Red Bull Salzburg. Es hört sich scheiße an, aber wir waren den Großteil des Spiels gar nicht schlecht im Spiel. Aber in den entscheidenden Momenten waren wir einfach nicht auf dem Platz. Dann passiert so was. Aber das Leben geht weiter und wir schauen, dass wir nächste Woche alles besser machen."

Maximilian Entrup (Gelbgesperrter Torjäger TSV Egger Glas Hartberg):

…auf die Frage, ob er weiß, wo er in der nächsten Saison spielen wird: „Nein. Also ich habe noch ein Jahr Vertrag, in Hartberg. Das Fußballgeschäft ist schnelllebig. Ich bin jetzt 26 Jahre alt und möchte vielleicht auch meinen nächsten Schritt machen. Man wird sehen, was im Sommer passieren wird.“

STATEMENT-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice