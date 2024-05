Die Spannung im Titelrennen in der Admiral Bundesliga spitzt sich vor dem alles entscheidenden 32. Spieltag am kommenden Sonntag ins Unermessliche zu. Während Serienmeister Red Bull Salzburg gestern Abend seine Hausaufgaben auswärts beim TSV Hartberg souverän erledigte, kam der SK Sturm Graz in einem rasanten Topspiel auf der Linzer Gugl gegen den LASK nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Damit sind die "Blackies" nun gegen Austria Klagenfurt in der ausverkauften Merkur Arena (Ligaportal verlost ab morgen zwei VIP-Tickets) zum Siegen verdammt, um aus eigener Kraft den historischen vierten Meisterteller an die Mur zu holen.

Nachdem Florian Flecker die Linzer in Durchgang eins in Front brachte, besorgte Otar Kiteishvili nach einem fatalen Schnitzer in der LASK-Hintermannschaft den 1:1-Pausenstand. Der Georgier traf kurz nach Seitenwechsel gar zum temporären 1:2 und machte die "Blackies" knapp eine halbe Stunde lang schon vorzeitig zum Meister, ehe ein verwandelter Foulelfmeter von Marin Ljubicic zum leistungsgerechten 2:2-Endstand führte... Auch weil ein Kopfball des eingewechselten Seedy Jatta aufseiten der Steirer in der 90. Minute nur an die Querlatte knallte. Damit muss in Graz noch mit den Feierlichkeiten über das mögliche zweite Double in der Vereinshistorie zugewartet werden.

Eine Konstellation, die auch Ligaportal.at in die Hände spielt. Die Spannung ist enorm und in der letzten Runde kann sehr viel passieren. Der gestrige Knaller LASK vs. SK Sturm Graz generierte über 513.002 (!) Zugriffe im Ligaportal-Ticker - ein Rekordwert in dieser Saison und übertraf damit den in der Vorwoche beim Topspiel zwischen dem SK Rapid und FC Red Bull Salzburg aufgestellten Bestwert (418.202) nochmals deutlich. Die Vorfreude auf den Showdown am Sonntag wächst.

