Mit zwei Punkten Vorsprung vor Serienmeister FC Red Bull Salzburg geht Spitzenreiter SK Sturm Graz in die letzte Runde der ADMIRAL BL-Saison 2023/24, hat den nächsten Meister-Matchball. Erinnerungen werden wach an die vergangene Saison in der Deutschen Bundesliga, als die Konstellation zwischen dem BVB und FC Bayern ähnlich war. Der BVB verspielte seinen Zwei-Punkte-Vorsprung durch das 2:2 daheim gegen den FSV Mainz, während die Münchner dank Musialas Luckypunch mit 2:1 in Köln siegten und doch noch den 11. Titel en suite bejubelten. Den peilt auch "Jäger" RB Salzburg an, doch die Zeichen stehen auf Sturm...

Vom Meister-Teller, der einen materiellen Wert um die 18.000 Euro hat, gibt es zwei Originale, sodass sowohl eine Trophäe am Sonntag in Graz-Liebenau als auch eine in Wals-Siezenheim bereit steht für den neuen Titelträger der ADMIRAL Bundesliga-50.-Jubiläums-Saison

Pfingstsonntag-Tatorte Merkur- und Red Bull-Arena

Spannung pur jedenfalls am Pfingstsonntag ab 17 Uhr im Titelrennen im Fernduell. Schauplätze: Merkur Arena in Graz Liebenau, wo der Gejagte = Spitzenreiter SK Sturm Graz den Tabellensechsten SK Austria Klagenfurt empfängt (im Ligaportal-LIVETICKER), während in der rund 287 km (Autobahn-Route) davon entfernten Red Bull Arena in Wals-Siezenheim "Jäger" FC Red Bull Salzburg den bereits fixen Drittplatzierten LASK zu Gast hat (auch im Ligaportal-LIVETICKER).

Ein derart spannendes Szenario gab es in der 50-jährigen ADMIRAL Bundesliga-Geschichte seit Einführung der Drei-Punkte-Regel (Saison 1995/96) erst fünfmal. Dabei war der SK Sturm viermal beteiligt und verteidigte der jeweilige Tabellenführer am Ende immer den "Platz an der Sonne" bzw. wurde Meister.

So wie erstmals der SK Sturm in der Saison 1998/99 als es zwischen dem damaligen Titelverteidiger aus Graz, der in der Vorsaison 1998 erstmals österreichischer Meister geworden war, und dem SK Rapid zum Showdown kam. Dank eines 2:1-Sieges im Grazer Derby beim GAK in der vorletzten Runde lag der SK Sturm nur einen Zähler vor den Grün-Weißen, die am 22. Mai 1999 mit 1:0 gegen die SV Ried gewonnen hatten. Doch am 36. und letzten Spieltag gelang Rapid nur ein 0:0 bei Austria Salzburg, während die "Blackies" vor 13.000 Zuschauern daheim mit 3:0 den FC Tirol Innsbruck dank Doppelpack von Mario Haas besiegten und somit zum zweiten Mal in Folge den Meisterteller an die Mur holten.

Die Tiroler revanchierten sich eindrucksvoll und wurden fortan gleich drei Mal in Folge Meister. Wobei es in der Saison 1999/2000 ebenfalls erst zur Entscheidung am letzten Spieltag kam. Diesmal gingen die Innsbrucker mit einem Punkt Vorsprung in die letzte Runde im Titelrennen, nutzten ihen Meister-Matchball und siegten am 27. Mai 2000 am Tivoli mit 2:1 gegen Austria Wien. Während Sturm Graz nach dem 1:1 in Ried mit drei Punkten Rückstand Vizemeister wurde.

Zehn Jahre dauerte es dann, bis der er österreichische Meister wieder erst am letzten Spieltag feststand. Dabei kam es am 13. Mai 2010 sogar zu einem Dreikampf zwischen dem FC Red Bull Salzburg (73 Punkte), FK Austria Wien (72) und SK Rapid (70). Da das Trio allesamt sein jeweils letztes Spiel gewann blieb es dabei und wurden die Salzburger zum dritten Mal in ihrer Red Bull-Ära Meister.

Mit Defensivallrounder Dimitri Lavalée gelang dem SK Sturm mal wieder ein Volltreffer unter den Neuzugängen. Der 27-jährige Belgier avancierte bei den Grazern zum absoluten Leistungsträger und setzt nun mit den Steirern zum großen Sprung nach dem Meisterteller an. Es wäre der vierte Titelgewinn für Sturm.

Vor 13 Jahren nutzte SK Sturm "Meistertitel-Matchball" in letzter Runde

Letztmals eine finale Entscheidung in der letzten Runde um den Meisterteller gab es vor 13 Jahren im Mai. Damals wie heute ging der SK Sturm mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung in die letzte Runde. In jener Saison 2010/2011 gefolgt vom Zweiten FK Austria Wien und Dritten FC Red Bull Bull Salzburg, der allerdings schon drei Punkte zurück lag und mit 12 Toren das weitaus schlechtere Torverhältnis hatte.

Im Fernduell mit den Wiener Violetten gewann der SK Sturm an jenem späten 25. Mai-Abend sein Heimspiel gegen den FC Wacker Innsbruck dank Matchwinner Muratovic in der Schlussphase (84.), während die Austria eh in der Parallel-Partie in der Generali-Arena gegen die Roten Bullen noch einen 2:1-Vorsprung aus der Hand gab und in der Schlussviertelstunde drei Gegentreffer zum 2:4-Endstand kassierte.

Der SK Sturm somit Meister, der FC Red Bull Salzburg Vizemeister... so könnte es sich auch am kommenden Pfingstsonntag ausgehen.

Siehe auch:

Ligaportal & Sporthilfe versteigern die getragenen Trikots von Alexander Prass & Co!

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at