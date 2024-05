Zum Abschluss der fünften Saison en suite in der ADMIRAL Bundesliga gastiert der Tabellenvorletzte WSG Tirol am kommenden Samstag (17 Uhr, LIGAPORTAL-LIVETICKER beim RZ Pellets WAC. Dabei steht Cheftrainer Thomas Silberberger nach elfjährige, erfolgreicher Ära das letzte Mal an der Seitenoutlinie der Wattener. Im letzten Match der Qualigruppen-Runde werden die Wölfe um ihren ebenfalls scheidenden Coach Manfred Schmid (wir berichteten) mit Blick auf die BL-Europacup-Playoff-Halbfinalspiel gegen Austria Wien - Dienstag, 21. Mai (19 Uhr), womöglich personell rotieren und einige Stammkräfte schonen

Wollte sich in der letzten Trainingswoche vor dem abschließenden Saisonspiel, seinem letzten in der elfjährigen Zeit als Cheftrainer bei der WSG, das Geschehen "aus der zweiten Reihe" anschauen und seinem 46-jährigen, tschechischen "Co" Martin Svejnoha die Verantwortung der Übungseinheiten überlassen: Thomas Silberberger. Der auch zum Ende seiner Zeit beim Tiroler Bundesligisten für außergewöhnliche Maßnahmen steht (wie vor der Saison mit der Entscheidung eines "Doppelkapitäns" und "Jobharing" für Felix Bacher & Valentino Müller).

WSG-Ära begann und endet für Thomas Silberberger in Kärnten

Der Kreis schließt sich für Thomas Silberberger in Kärnten. Als der 50-jährige Wörgler am 13. Juli 2013 seinen ersten Auftritt als Übungsleiter der Grün-Weißen feierte, gastierte die WSG ebenfalls in Kärnten. Auch wenn der Auftakt im UNIQA ÖFB-Cup gegen den Villacher SV (im Elfmeterschießen, 5:5 nach 120 Minuten!) verloren ging, war es dennoch der Startschuss einer langjährigen Erfolgsgeschichte. Exakt zehn Jahre und 310 Tage später sowie 80 Kilometer nordöstlicher coacht "Silbi" am Samstag sein letztes Spiel mit dem grün-weißen Wappen auf der Brust.

Qualigruppen-Platz vier im Bereich des Möglichen

Auch wenn der Klassenerhalt bereits fixiert wurde, fahren die Wattener mit einer klaren Mission nach Wolfsberg. Während die Schmid-Truppe auf Platz eins der Qualifikationsgruppe steht und bereits das Europacup-Playoff im Hinterkopf hat, kann die Silberberger-Elf mit einem Sieg im Lavanttal Platz vier übernehmen.

Einzige Voraussetzung: Das Parallelspiel im Ländle zwischen dem SCR Altach und Schlusslicht SC Austria Lustenau endet mit einem Sieg für Lustenau oder einem Remis beider Mannschaften.

Letztes Spiel für Kapitän Felix Bacher

Cem Üstündag steht gegen den RZ Pellets WAC aufgrund einer Gelbsperre ebenso nicht zur Verfügung wie Bror Blume. Der dänische Edeltechniker zog sich im Trainingsbetrieb einen Muskelfaserriss zu und wurde somit unfreiwillig in die Sommerpause geschickt.

Nach Gelbsperre wieder zur Verfügung steht indes Kapitän und Abwehrchef Felix Bacher, der bereits in der Vorwoche seinen Abschied vom Tiroler Bundesligisten verkündete und somit vor seinem letzten Spiel für Grün-Weiß steht.

Foto: WSG Tirol/Hagleitner