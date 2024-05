Er wird am 16. Juni 34 Jahre jung, war im Ländle Lieblingsfußballer des Jahres 2014 und Vorarlbergs Aufsteiger der Jahre 2012 & 2014 (außerdem Youngstar des Monats Oktober 2011, Erste Liga)., ist seit zehn Jahren beim CASHPOINT SCR Altach und absolvierte stolze 259 Pflichtpartien (9 Tore, 6 Assists) für die Rheindörfler: Innenverteidiger Jan Zwischenbrugger. Der mit dem Vorarlberg-Duell am kommenden Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) am letzten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau vor dem Altacher Abschied steht.

Mit 219 Bundesliga-Einsätzen Rekordspieler beim SCR Altach: Jan Zwischenbrugger.

„Jan hat sich in letzten zehn Jahren zu einer zentralen Identifikationsfigur des SCR Altach entwickelt"

Mit Jan Zwischenbrugger verliert der SCRA eine seiner prägendsten Figuren des vergangenen Jahrzehnts. 2014 wechselte der Bregenzerwälder von der SV Guntamatic Ried ins Rheindorf, zehn Jahre später ist der 1,86 Meter-Mann der Spieler mit den meisten Einsätzen (219) in der ADMIRAL Bundesliga für den Sportclub. Der Abwehrspieler erlebte unter anderem die beiden Qualifikationen zur Europa League und die Rekordsaison 2014/15 hautnah mit. Nun trennen sich die Wege des 33-Jährigen und des SCRA.

Der Rechtsfuß erzielte in seiner Laufbahn neun Treffer für den SCR Altach und bereitete sechs weitere vor. Der Innenverteidiger führte zudem 35-mal seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Seine Jugendvereine sind FC Bizau, AKA Vorarlberg.

Christoph Längle, Geschäftsführer: „Mit großem Dank und Respekt verabschieden wir Jan Zwischenbrugger. In den letzten zehn Jahren hat er sich zu einer zentralen Identifikationsfigur des SCR Altach entwickelt und die Vereinsgeschichte maßgeblich mitgestaltet.

Wir danken ihm herzlich für seinen langjährigen Einsatz und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste."

„Hatte wunderbare Zeit und habe mit diesem Verein viele unvergessliche Erlebnisse gesammelt"

Jan Zwischenbrugger: „Nach zehn Jahren beim SCR Altach ist nun der Moment gekommen, Abschied zu nehmen. Ich hatte eine wunderbare Zeit und habe mit diesem Verein viele unvergessliche Erlebnisse gesammelt.

Ich möchte mich bei allen Fans, Mitspielern und Funktionären für die gemeinsame Zeit und ihre Unterstützung bedanken. Am Samstag freue ich mich darauf, ein letztes Mal das Altacher Trikot in der CASHPOINT Arena zu tragen."

𝐃𝐚𝐧𝐤𝐞, 𝐉𝐚𝐧! 🖤🤍



Bundesliga-Rekordspieler Jan Zwischenbrugger verlässt den Sportclub mit Saisonende. Im Rahmen des Vorarlberg Derbys wird die SCRA-Legende gebührend verabschiedet. 🫶



📰 https://t.co/CzwxmuCun7 pic.twitter.com/1l3eUPTlXe — SCR Altach (@SCRAltach) May 16, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und FC Red Bull Salzburg by Getty