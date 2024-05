Seit vergangenen Sommer ist Trainer Dietmar Kühbauer vereinslos, war zuvor ein Jahr Coach beim LASK, beim SK Rapid (01.10.2018 - 10.11.2021), SKN St. Pölten (01.04. - 30.09.2018) und auch über zwei Jahre beim RZ Pellets WAC (02.09.2013 - 25.11.2015). Zu den Lavanttalern, die am morgigen Samstag in der finalen Runde 32 der ADMIRAL Bundesliga die WSG Tirol empfangen (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), könnte der 53-jährige Burgenländer mit der neuen Saison 2024/25 zurückkehren und somit Nachfolger von Manfred Schmid, von dem sich das Wolfsrudel trennt (wir berichteten), werden.

Kehrt Dietmar Kühbauer nach einem Jahr Pause als Trainer in die ADMIRAL Bundesliga und zum RZ Pellets WAC zurück? Den LASK führte der ehemalige Spieler und Trainer des SK Rapid in der Vorsaison auf Rang drei und damit in die Europa League-Gruppenphase, hatte bei den Linzern in 41 Pflichtpartien einen Schnitt von 1,73 Punkten.

Führte WAC in Europacup und zwischenzeitlich in Liga auf Rang 1

Laut Informationen der "Krone" steht Dietmar Kühbauer bei den Kärntnern ante portas. Es wäre eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Vor elf Jahren war der 53-Jährige schon mal bei den Lavanttalern, stand zwischen September 2013 und November 2015 in wettbewerbsübergreifen in 95 Pflichtpartien (81 in der Bundesliga) in der Coachingzone, bei einem damaligen Punkteschnitt von 1,37. Unter Kühbauer war erstmals ein Kärntner Klub Bundesliga-Tabellenführer und außerdem gelang die Europacup-Teilnahme. Dietmar Riegler, damals wie heute Präsident der Wolfsberger, meinte damals bei Kühbauers Abgang: „Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Didi wieder einmal unser Trainer wird.“

Ist es nun über achteinhalb Jahre später der Fall? Fakt ist, dass bis Saisonende Manfred Schmid noch das Kommando hat. Zwei Partien (32. Runde BL-Saison plus BL-Europacup-Playoff-Halbfinale) stehen für den 53-jährigen Wiener definitiv noch an, im Idealfall mit dem Playoff-Finale sogar vier.

Auch Poms Kandidat als Schmid-Nachfolger?

Und dann kommt Kühbauer? Unter den Schmid-Nachfolgern wird auch René Poms, von vergangenem Herbst bis heuer Anfang April Cheftrainer bei ADMIRAL 2. Ligist DSV Leoben, gehandelt. Der 48-jährige Leobener hat wie Kühbauer ebenfalls eine WAC-Vergangenheit, wurde mit den Amateuren der Lavanttaler in der Saison 2012/13 Meister in der Kärntner Liga und war in jener Spielzeit Individual-Trainer im Staff vom damaligen BL-Cheftrainer Nenad Bjelica.

