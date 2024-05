Die Jury bestehend aus Präsidenten, Managern und Trainern der ADMIRAL Bundesliga hat die Besten der 50. Jubiläums-Saison 2023/24 in den Kategorien Spieler, Tormann, Newcomer, Trainer und Schiedsrichter gewählt.

Spieler der Saison: Otar Kiteishvili - SK Sturm Graz

In der Kategorie „Spieler der Saison“ wurde in dieser Saison Sturm-Edelzangler Otar Kiteishvili zum besten Spieler gewählt. Damit kommt der beste Spieler zum dritten Mal in den vergangenen sieben Saison aus dem Lager der Grazer. Der 28-jährige Georgier war in seiner sechsten Saison bei den Grazern einmal mehr der herausragende Kreativgeist im Mittelfeld, erzielte neun Tore, bereitete fünf weitere vor und holte zum zweiten Mal den Cup mit den Grazern.

Der Meistertitel könnte noch als Krönung dieses herausragenden Jahres folgen. Seine Auszeichnung erhält Kiteishvili nach dem Heimspiel gegen Klagenfurt, bei dem er aufgrund einer Gelb-Sperre zum Zuschauen gezwungen ist.

Otar Kiteishvili: „Diese Auszeichnung ist eine riesige Ehre und freut mich ungemein. Sie ist eine Bestätigung der harten Arbeit, die sowohl ich persönlich, vor allem aber auch die ganze Mannschaft in dieser Saison geleistet hat. Spieler der Saison zu werden ist großartig, als Mannschaft haben wir aber bekanntlich noch unser größtes Ziel am Wochenende vor uns – danach können wir hoffentlich gemeinsam feiern.“

Spieler der Saison:

Otar Kiteishvili (SK Puntigamer Sturm Graz) Alexander Prass (SK Puntigamer Sturm Graz) Marco Grüll (SK Rapid) Oscar Gloukh (FC Red Bull Salzburg) Robert Zulj (LASK)

Tormann der Saison: Alexander Schlager - FC Red Bull Salzburg

In der Kategorie „Tormann der Saison“ steht Alexander Schlager ganz oben. Für den 28-jährigen ÖFB-Teamtorhüter - siehe auch HIER - ist es die zweite Auszeichnung als bester Bundesliga-Tormann, die erste hat er in der Saison 2019/20 als LASK-Tormann erhalten.

Von den Linzern wechselte er im vergangenen Sommer nach Salzburg und etablierte sich dort nach dem Abgang von Philipp Köhn als unangefochtene Nummer 1, wurde zum starken Rückhalt der Roten Bullen und kam bei 28 Spielen zum Einsatz. Er verpasst das Saisonfinish nach einer Knie-Verletzung und kämpft noch darum, rechtzeitig zur EM wieder fit zu werden. Seine Auszeichnung erhält Schlager vor dem letzten Spiel der Salzburger gegen den LASK.

Alexander Schlager: „Auch wenn es für mich durch die Verletzung zuletzt einen kleinen Tiefschlag gab, freue ich mich sehr über die Ehrung und danke allen, die mich so gesehen haben. Ganz besonders danke ich auch meinen Teamkollegen, weil der Begriff Mannschaftssport ja vor allem für einen Tormann besonders wichtig ist. Zudem gibt mir das noch ein kleines Stück mehr Motivation bei meiner Reha, an der ich aktuell sehr intensiv arbeite.“

Tormänner der Saison:

Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg) Tobias Lawal (LASK) Raphael Sallinger (TSV Egger Glas Hartberg) Vitezslav Jaros (SK Puntigamer Sturm Graz) Kjell Scherpen (SK Puntigamer Sturm Graz)

Newcomer der Saison: Karim Konaté - FC Red Bull Salzburg

Der Newcomer der Saison kommt im dritten Jahr seit Bestehen der Wahl erstmals aus Salzburg: Karim Konaté - siehe auch HIER - wurde von der Jury zum herausragenden Youngster dieser Spielzeit gewählt. In seiner ersten Saison als Stammspieler bei den Salzburgern erzielte der 20-jährige Stürmer bisher 19 Tore und steht damit auch mit großem Abstand auf Rang 1 der Torschützenliste.

Dazu konnte er in dieser Saison mit der Elfenbeinküste den Afrika-Cup im eigenen Land gewinnen und kam dabei dreimal zum Einsatz. Die Auszeichnung erhält Konate ebenfalls vor Heimspiel seiner Salzburger gegen den LASK.

Karim Konate: „Es ist sehr schön, am Ende einer langen und durchaus schwierigen Saison einen solchen Preis zu erhalten. Ich freue mich sehr für mich und auch für die Mannschaft, weil das etwas ist, dass man nur gemeinsam erreichen kann. Diese Ehrung gibt mir noch ein wenig mehr Selbstvertrauen für das Saisonfinale, bei dem wir alles geben werden, um im Titelrennen die Wende zu schaffen.“

Newcomer der Saison:

Karim Konate (FC Red Bull Salzburg) Leo Querfeld (SK Rapid) Oscar Gloukh (FC Red Bull Salzburg) Mika Biereth (SK Puntigamer Sturm Graz) Thierno Ballo (RZ Pellets WAC)

Trainer der Saison: Christian Ilzer - SK Sturm Graz

Der Trainer der Saison heißt wie im Vorjahr Christian Ilzer, der 46-Jährige landet bei dieser Wahl bereits zum vierten Mal in Folge in den Top 3 und kann in diesem Jahr seine Auszeichnung aus dem Vorjahr wiederholen.

Ilzer führte den SK Sturm seit seinem Amtsantritt im Sommer 2020 permanent in die Top 3, holte zuletzt zweimal in Folge den Vizemeistertitel, zweimal den Cup und könnte am Sonntag diese kontinuierliche Entwicklung mit seinem ersten Bundesliga-Meistertitel als Trainer krönen. Er erhält seine Auszeichnung nach dem letzten Saisonspiel am Sonntag gegen Austria Klagenfurt.

Christian Ilzer: „Die Wahl zum Trainer der Saison ist eine Ehre und freut mich natürlich sehr! Diese Auszeichnung nehme ich gerne in diese wichtige Woche mit und teile sie gleichzeitig mit meinem Trainerteam sowie der gesamten Mannschaft!“

Beste Trainer:

Christian Ilzer (SK Puntigamer Sturm Graz) Markus Schopp (TSV Egger Glas Hartberg) Peter Pacult (SK Austria Klagenfurt) Thomas Silberberger (WSG Tirol) Gerald Scheiblehner (FC Blau-Weiß Linz)

Schiedsrichter der Saison: Walter Altmann / Tirol

In der Schiedsrichter-Kategorie trägt erstmals Walter Altmann den Sieg davon. Er kam in dieser Saison bisher bei 14 Spielen in der ADMIRAL Bundesliga zum Einsatz. Außerdem war der 39-jährige Tiroler, der durch seine ruhige Spielleitung besticht, in der ADMIRAL 2. Liga, dem UNIQA ÖFB Cup, der Qualifikation zur Conference League, der U21-EM-Qualifikation und als AVAR im Wembley-Stadion beim Freundschaftsspiel zwischen England und Belgien im Einsatz.

Walter Altmann erhält seine Auszeichnung im Rahmen der Saisonfazit-Pressekonferenz der Bundesliga am 06. Juni.

Walter Altmann: „Diese Auszeichnung freut mich natürlich sehr. Ich glaube jeder Sportler versucht, in seinem Bereich das bestmögliche zu erreichen und solche Auszeichnungen sind dann wohl der Beweis dafür, dass man nicht alles falsch gemacht haben kann und man auf dem richtigen Weg ist.“

Beste Schiedsrichter:

Walter Altmann Alexander Harkam Harald Lechner Stefan Ebner Sebastian Gishamer

Bisherige Preisträger:

2022/23: Nicolas Seiwald (FC Red Bull Salzburg) / Philipp Köhn (FC Red Bull Salzburg) / Emanuel Emegha (SK Puntigamer Sturm Graz) / Christian Ilzer (SK Puntigamer Sturm Graz) / Stefan Ebner

2021/22: Jakob Jantscher (SK Puntigamer Sturm Graz) / Patrick Pentz (FK Austria Wien) / Matthias Braunöder (FK Austria Wien) / Matthias Jaissle (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2020/21: Patson Daka (FC Red Bull Salzburg) / Patrick Pentz (FK Austria Wien) / Jesse Marsch (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2019/20: Dominik Szoboszlai (FC Red Bull Salzburg) / Alexander Schlager (LASK) / Jesse Marsch (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2018/19: Munas Dabbur (FC Red Bull Salzburg) / Cican Stankovic (FC Red Bull Salzburg) / Marco Rose (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2017/18: Peter Zulj (SK Puntigamer Sturm Graz) / Alexander Walke (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2016/17: Konrad Laimer (FC Red Salzburg) / Alexander Walke (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2015/16: Naby Keita (FC Red Bull Salzburg) / Alexander Walke (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2014/15: Jonatan Soriano (FC Red Bull Salzburg) / Cican Stankovic (SV Scholz Grödig) / Harald Lechner

2013/14: Jonatan Soriano (FC Red Bull Salzburg) / Peter Gulacsi (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2012/13: Philipp Hosiner (FK Austria Wien) / Heinz Lindner (FK Austria Wien)

2011/12: Jakob Jantscher (FC Red Bull Salzburg) / Jörg Siebenhandl (SC Wiener Neustadt)

2010/11: Zlatko Junuzovic (FK Austria Wien) / Christian Gratzei (SK Puntigamer Sturm Graz)

2009/10: Somen Tchoyi (FC Red Bull Salzburg) / Eddie Gustafsson (FC Red Bull Salzburg)

2008/09: Marc Janko (FC Red Bull Salzburg) / Thomas Gebauer (SV Josko Ried)

2007/08: Steffen Hofmann (SK Rapid Wien) / Christian Gratzei (SK Puntigamer Sturm Graz)

2006/07: Alexander Zickler (FC Red Bull Salzburg) / Hans-Peter Berger (SV Josko Ried)

2005/06: Jocelyn Blanchard (FK Austria Magna) / Joey Didulica (FK Austria Magna)

2004/05: Steffen Hofmann (SK Rapid Wien) / Helge Payer (SK Rapid Wien)

2003/04: Steffen Hofmann (SK Rapid Wien) / Andreas Schranz (Liebherr GAK)

2002/03: Vladimir Janocko (FK Austria Magna) / Thomas Mandl (FK Austria Magna)

2001/02: Michael Baur (FC Tirol Innsbruck) / Roland Goriupp (FC Kärnten)

2000/01: Radoslaw Gilewicz (FC Tirol Innsbruck) / Ladislav Maier (SK Rapid Wien)

1999/00: Ivica Vastic (SK Puntigamer Sturm Graz) / Ladislav Maier (SK Rapid Wien)

1998/99: Ivica Vastic (SK Puntigamer Sturm Graz) / Kazimierz Sidorczuk (SK Puntigamer Sturm Graz)

1997/98: Ivica Vastic (SK Puntigamer Sturm Graz) / Kazimierz Sidorczuk (SK Puntigamer Sturm Graz)

