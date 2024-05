Am 8. Jänner feierte der SK Rapid seinen 125. Geburtstag, schon beim damaligen Event im Business Club des Allianz Stadions wurde angekündigt, dass es im Sommer ein attraktives Jubiläumsspiel gegen einen renommierten Gegner geben soll. Nun sind Termin und Gastklub fix: Am Samstag, 20. Juli 2024, gastiert in Hütteldorf mit dem AC Milan einer der absoluten Top-Klubs im Weltfußball! Ankick ist um 17:30 Uhr. Erstmals seit den Spielen zum „90-er“ und „100-er“ kommt wieder ein Gast zu einem Jubiläumsspiel, der mit dem SK Rapid das Gründungsjahr teilt. 1989 im Gerhard-Hanappi-Stadion und 1999 im Ernst-Happel-Stadion (damals im Rahmen eines Blitzturniers) war dies jeweils der SV Werder Bremen, künftiger Klub von Marco Grüll.

Mehrfacher Europapokalsieger AC Milan kommt als internationaler Top-Gegner zum SK Rapid

Mit der am 16. Dezember 1899 als Milan Cricket and Football Club gegründeten Associazione Calcio Milan kommt der wohl größte und erfolgreichste internationale Top-Klub seit der Eröffnung (ebenfalls mit einem internationalen Top-Gegner, am 16. Juli 2016 dem Chelsea FC) des Allianz Stadions in die aktuelle Spielstätte des Jubilars.



Die „Rossoneri“, wie die Mailänder aufgrund ihrer rot-schwarzen Vereinsfarben seit jeher genannt werden, sind wahre Titelhamster auf nationaler und internationaler Bühne. Siebenmal gewann AC Milan die europäische Königsklasse (zuletzt 2007), zweimal den Europapokal der Pokalsieger, fünfmal den UEFA Super Cup, dreimal den Weltpokal und ein weiteres Mal die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. 19-mal sicherte sich die AC Milan den „Scudetto“, die Meisterschaft (zuletzt 2022) und fünfmal die „Coppa“, den nationalen Pokalbewerb (zuletzt 2003).



In der Zwischenkriegszeit zählten die Rot-Schwarzen mit Heinrich Oppenheim (1922 – 1924), Engelbert König (1928 – 1931) und Hermann Felsner (1937 – 1938) dreimal auf Trainer mit Wiener Wurzeln. Eines der Mitglieder der an Fußball-Legenden reichen Hall of Fame des 19-fachen italienischen Meisters hinterließ auch in Wien-Hütteldorf seine Spuren und wird selbstverständlich als Ehrengast zum Treffen seiner beiden Ex-Klubs eingeladen. Es handelt sich natürlich um Dejan Savičević, der von 1992 bis 1998 für Milan auflief und insgesamt sieben Titel mit den Mailändern sammelte. Unvergessen seine Galavorstellung beim Champions League Finale 1994 in Athen, bei der er seine Leistung beim 4:0-Kantersieg gegen den FC Barcelona mit dem vorentscheidenden 3:0 krönte. Von 1999 bis 2001 spielte der heute 57-jährige Präsident des Montenegrinischen Fußballverbandes mit der Nummer 10 beim SK Rapid.



Die Wege des SK Rapid und der AC Milan kreuzten sich vor mehreren Jahrzehnten mehrmals im Europacup. 1955/56 im Viertelfinale des Europapokals der Meister (1:1 in Wien und 2:7 in Mailand), 1957/58 in der ersten Runde des gleichen Bewerbes (nach einem 1:4 in Mailand und einem 5:2 in Wien brachte ein 2:4 in Zürich erneut das grün-weiße Out) sowie 1973/74 in der zweiten Runde des Europapokals der Pokalsieger (0:0 in Mailand und 0:2 auf der Pfarrwiese).

Vorfreude auf ein Fußballfest

Geschäftsführer SK Rapid, Steffen Hofmann zum bevorstehenden Treffen mit den Mailändern: „Ich gratuliere allen Beteiligten, dass wir mit AC Milan im Sommer einen so hochkarätigen Gast begrüßen können. Das wird mehr als ein normales Testspiel sein, sondern für unsere Mannschaft eine Woche vor dem Start in die Pflichtspielsaison auch eine echte sportliche Herausforderung. Ich selbst denke noch immer gerne an die großen Jubiläumsspiele im Jahr 2009 zurück, die waren für mich und alle anderen Spieler echte Highlights. Ich hoffe, die gesamte Rapid-Community freut sich ähnlich wie ich auf dieses Match gegen einen der renommiertesten Fußballklubs der Welt und auf einen schönen Festtag zu unserem 125-jährigen Jubiläum.“

Geschäftsführer Wirtschaft, Marcus Knipping, meint: „AC Milan ist ein mehr als würdiger Gegner anlässlich unseres großen internationalen Testspiels zu 125 Jahre SK Rapid. In meiner Zeit beim BVB erlebte ich Anfang der 2000-er-Jahre spannende Duell im UEFA Cup und in der Champions League gegen die Mailänder und freue ich mich nun sehr auf ein Wiedersehen. Uns verbindet nicht nur das Gründungsjahr 1899, sondern auch unser gemeinsamer Ausrüster Puma, mit dem wir anlässlich dieses besonderen Aufeinandertreffens kreative Fanartikel-Angebote planen. Für unsere Fans haben wir die Preisgestaltung der Eintrittskarten sehr attraktiv gestaltet und ich freue mich auf ein wunderbares Fußballfest am 20. Juli im Allianz Stadion.“

Tickets ab 12,50 Euro erhältlich

Nach einem geschützten Vorverkauf für Vereinsmitglieder und Jahreskartenbesitzer:innen des SK Rapid startet der freie Vorverkauf ab Sonntag, 16. Juni (11 Uhr). Die Kartenpreise sind anlässlich dieses Festtages sehr attraktiv gestaltet!

Außerhalb des Business Clubs ist die teuerste Vollpreis-Karte in der Kategorie A mit 30 Euro immer noch sehr günstig, auf der Familientribüne sind Kinder (bis zum 14. Geburtstag) um fünf Euro live mit dabei (Vollpreis 18,99 Euro), im Block West beträgt der Einheitspreis sensationell preiswerte 12,50 Euro.



Vereinsmitglieder und Jahreskartenbesitzer:innen für die Saison 2024/25 genießen ab Donnerstag, 13. Juni (11:00 Uhr) ein exklusives Vorkaufsrecht!

Die letzten Jubiläumsspiele des SK Rapid in Hütteldorf

2019 (120 Jahre): SK Rapid vs 1. FC Nürnberg 2:1 (Allianz Stadion; 12.700 Zuschauer:innen)

2009 (110 Jahre): SK Rapid vs FC Schalke 04 1:2 (Gerhard-Hanappi-Stadion; 17.600 Zuschauer:innen)

1989 (90 Jahre): SK Rapid – SV Werder Bremen 2:3 (Gerhard-Hanappi-Stadion; 3.000 Zuschauer:innen)



2009 beging der SK Rapid zusätzlich ein weiteres Jubiläumsspiel gegen den Liverpool FC im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion; 1999 wurde im Rahmen von „100 Jahre SK Rapid“ ein Blitzturnier veranstaltet, bei dem es je 45 Minuten gegen Werder Bremen und AS Roma ging, zudem auch Botafogo Rio de Janeiro dabei war (15.300 Zuschauer:innen), 1978 wurde mit einem Match gegen Schalke vor 20.000 Fans im Praterstadion etwas vorgezogen „80 Jahre SK Rapid“ gefeiert und 1974 kamen anlässlich von „75 Jahre SK Rapid“ 29.000 Personen ins Prater-Oval.

Fotocredit: SK Rapid