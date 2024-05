Seit Dienstag und der Entlassung von Cheftrainer Michael Wimmer bereitet sich der Tabellenachte FK Austria Wien mit Interimstrainer Christian Wegleitner auf das letzte Spiel der Qualigruppe auswärts gegen den FC Blau Weiß Linz (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) vor. Dabei geht es für Kapitän Fischer & Co. im Fernduell mit dem RZ Pellets WAC noch um das Heimrecht für das Playoff-Halbfinale gegen die Wölfe (kommenden Dienstag, 19 Uhr). Für das Match in Linz sind keine Tickets mehr erhältlich, das Hofmann Personal-Stadion ist ausverkauft. In den Saisonduellen mit dem Aufsteiger sind die Veilchen noch unbesiegt (2S, 1U).

Für Andreas Gruber, mit elf Treffern bisher bester BL-Saisontorschütze der Wiener Austria (siehe auch HIER), ist der FC Blau-Weiß Linz Lieblingsgegner in 2023/2024. Beim ersten Aufeinandertreffen in Runde 10 am 7. Oktober in Wien-Favoriten gelang dem 28-jährigen Außenstürmer beim 4:0-Sieg sein erster BL-Triplepack. Und auch beim Retourmatch im Grunddurchgang am 3. März in Linz scorte der Ex-LASKler beim 2:1-Auswärtssieg der Veilchen. Macht ergo nahezu ein Drittel seiner Saisontore allein gegen den Aufsteiger.

„Haben diese Woche versucht, herauszufinden, wie wir als Trainerteam der Mannschaft helfen können"

Nach der 0:4-Niederlage gegen den WAC und der Freistellung von Michael Wimmer versuchte das Trainerteam rund um Interimstrainer Christian Wegleitner die Mannschaft wieder aufzurichten. „Wir haben in dieser Woche versucht, herauszufinden, wie wir als Trainerteam der Mannschaft helfen können. Dafür haben wir auch viele Einzelgespräche mit unseren Führungsspielern geführt“, erzählt Wegleitner.

Austria Wien (26 Punkte, plus "*") ist bereits für das Playoff-Halbfinale qualifiziert. Mit einem Sieg in der letzten Runde der Qualigruppe gegen den FC Blau Weiß Linz könnten sich die Veilchen noch den siebten Platz und damit das Heimrecht für Dienstag sichern, wenn der WAC (28) am Samstag im Parallelspiel gegen WSG Tirol nicht gewinnt.

„Für uns wäre es selbstverständlich ein Vorteil, das Playoff-Halbfinale am Dienstag zu Hause zu bestreiten"

„Das Match in Linz ist für uns aus mehreren Gründen wichtig: Wir wollen die Chance auf ein Heimspiel wahren, für den Fall, dass der WAC nicht gewinnt. Außerdem würden wir mit einem Erfolgserlebnis Selbstvertrauen für das Playoff tanken. Für uns wäre es selbstverständlich ein Vorteil, das Playoff-Halbfinale am Dienstag zu Hause zu bestreiten. Unsere Fans haben in dieser Saison immer alles für die Mannschaft gegeben. Sie hätten sich dieses Heimspiel verdient“, sagt Christian Wegleitner.

Routinier Holland und Pazourek wieder fit

James Holland und Luca Pazourek sind wieder fit. Damit fehlen im Saisonfinish nur noch die drei Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Marko Raguž und Florian Wustinger.

