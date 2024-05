19. Mai 2024! Es könnte für Christian Ilzer in seiner vierjährigen Ära als Cheftrainer des SK Sturm Graz ein besonderer, historischer Sonntag werden. Wenn der 46-jährige Weizer, der wie in der Vorsaison auch heuer wieder zum Bundesliga-Trainer des Jahres - siehe HIER - gewählt wurde, mit den Steirern das Double schafft und nach 13 Jahren den Meistertitel an die Mur holt. Mit zwei Punkten Vorsprung soll in der wettbewerbsübergreifend 50. (!) Pflichtpartie für den Spitzenreiter in der finalen 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 der zweite Matchball genutzt werden im Heimspiel gegen SK Austria Klagenfurt

Zielt auf seinen ersten Meistertitel in der ADMIRAL Bundesliga mit dem SK Sturm Graz ab: Der ehrgeizige Motivator & Cheftrainer Christian Ilzer, der mit den "Schwoazn" bereits zwei Mal den ÖFB-Cup holte. Auch zum zweiten Mal wurde der 46-Jährige zum Trainer des Jahres gekürt...ein anderer Titel würde ihm sicher mehr bedeuten, auch wenn sich der Steirer nicht gerne mit dem Konjunktiv beschäftigt, wobei er ja mit seiner Mannschaft alles in eigener Hand hat am Pfingstsonntag gegen Austria Klagenfurt und im Fernduell mit "Jäger" & Serienmeister FC Red Bull Salzburg.

„Salzburg das Leben schwer zu machen, war schon immer in unserem Kopf"

Vor dem "Grande Finale" im Fernduell mit "Jäger" und Serienmeister FC Red Bull Salzburg (10 Mal Meister in Folge) gab sich SK Sturm Graz-Erfolgstrainer Christian Ilzer auf der Pre-Match-Pressekonferenz aufgeräumt, fokussiert und gewohnt hochmotiviert und klar in seinen Aussagen.

Nachdem der 46-Jährige übrigens schon seit Wochen vier gelbe Karten mit sich herumschleppt, hat er die fünfte (bewusst) vermieden und wird somit am Sonntag in der Coachingzone gewohnt "on Fire" sein.

SK Sturm Graz-Cheftrainer Christian Ilzer über...

...das Fernduell mit dem FC Red Bull Salzburg am Pfingstsonntag: "Wir gehen mittlerweile einen langen Weg zusammen, Salzburg das Leben schwer zu machen, war schon immer in unserem Kopf. Zunächst hatten wir dieses Ziel für einzelne Spiel, nun für eine ganze Saison. Das ist eine große Mission, die Energie freisetzt und uns zusammenschweißt. Ein Meisterteam ist man, wenn man bereit ist, die schwerstmöglichsten Aufgaben zu lösen.

Alles was außerhalb passiert, darum sollen sich Andere kümmern. Ich werde jeden einzelnen Schritt bis Sonntag 17 Uhr genießen. Ich wünsche mir nicht, dass diese Zeit vergeht. Diese Schlussmeter eines Jahres. Ich habe jede Minute mit diesem Team genossen und ich werde auch die kommenden zwei Tage genießen."

"Wir können mit dem Druck, der natürlich da ist, umgehen"

...weiter zum Sonntag-Saison-Showdown: "Das hat es schon länger nicht mehr gegeben in Österreich. Titelentscheidung in der letzten Runde. Sind alle heiß auf dieses Finale. Wir haben für uns in letzter Zeit viele Finalspiele gehabt, definierte Finalspiele. Wir können mit dem Druck, der natürlich da ist, umgehen.

Wir wissen auf was wir uns fokussieren und sind auch Realisten genug, dass wir schon gewusst haben, dass es höchstwahrscheinlich auf diese letzte Runde dann hinauslaufen wir. Wir sind auf alles vorbereitet und freuen uns auf den Sonntag."

Im vergangenen Heimspiel im Grunddurchgang am 12. August in Runde 3 bissen sich der bosnische Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegović und der SK Sturm Graz an der "weißen Waidmannsdorfer Wand" um den leistungsstarkten Nicolas Wimmer (r.) die Zähne aus beim 0:0. Ein Remis könnte diesmal gegen die Klagenfurter zu wenig sein. Damals rannten die "Schwoazn" allerdings nach der Roten Karte für David Schnegg (33. Min., Notbremse) über zwei Drittel der Partie zu Zehnt an.

"Gegen Klagenfurt haben wir zuhause schon alles erlebt, jedes Spiel kann mögliche Hürden bereithalten"

...zum Heimspiel gegen Austria Klagenfurt: "Man muss einfach auch wissen, man muss sich selber kennen und selbst auch unglaubliches Selbstvertrauen haben. Man muss Überzeugung haben von seiner Art und Weise, aber man muss auch den Gegner kennen und mit dem stärkstmöglichen Gegner und dem schwierigstmöglichen Spiel rechnen.

Wir haben gegen Klagenfurt hier schon alles erlebt, wir haben zuhause verloren. Wir haben in Unterzahl 70, 80 Minuten agiert im Sommer. Ein Spiel hält viele mögliche Hürden für dich bereit und du musst auf jede einzelne Hürde, die sich dir da bieten kann, vorbereitet sein. Das haben wir gemacht. Wir sind überzeugt von uns."

...weiter zum kommenden Gegner: "Wir werden uns da nicht irgendwie von irgendwas blenden lassen, sondern wir haben brutale Überzeugung. Das kann man zurecht haben nach so einer Saison in unserer Art und Weise zu spielen. Aber wir werden den Gegner sehr, sehr ernst nehmen. Ich habe es immer wieder gesagt, die Leistungen von Austria Klagenfurt, jetzt nicht nur in dieser Saison, sondern über die Jahre, mit Aufstieg, mit immer Teilnahme, zurecht, an der Meistergruppe, wo sie wirklich immer auch für großartige Leistungen gesorgt haben...da wartet ein Gegner, den man mal besiegen muss. Das ist jetzt kein Spaziergang. Definitiv nicht."

"Wir haben es immer wieder geschafft, solche Ausfälle zu kompensieren"

...zur personellen Situation in seinem Team: "Hinter einigen, leicht angeschlagenen Spielern steht noch ein Fragezeichen. Das wird sich nach dem Abschlusstraining auflösen. Manprit Sarkaria trainiert seit zwei Wochen voll mit und ist ein möglicher Kandidat für den Kader. Ob er dabei sein wird, möchte ich noch nicht verraten.

Mit Otar Kiteishvili fehlt zwar ein Spieler, der den Unterschied ausmacht, aber es ist nicht das erste Mal, dass er fehlt. Wir haben schon mehrmals solche Phasen erlebt, wo es Spieler zu ersetzen galt, wir haben es immer wieder geschafft, solche Ausfälle zu kompensieren."

Siehe auch:

Sporthilfe und Ligaportal versteigern Trikots des SK Sturm Graz aus dem Schlager gegen RB Salzburg!

ADMIRAL Bundesliga-Vorschau Rd. 32: Grande Finale - Sonntag-Tatorte Graz und Salzburg

Baumis Bundesliga-Expertentipp, finale Runde 32 samt Meister-Prognose!

Beim SK Sturm Graz! Cvetko & Austria Klagenfurt heiß "auf besonderes Spiel"

Salzburgs Seonbuchner vor LASK-Spiel und Fernduell mit SK Sturm: „Können Druck aufbauen"

Auch der Trainer der Saison 2023/24 kommt aus der Landeshauptstadt – herzliche Gratulation an unser Mastermind in der Coachingzone, Christian #Ilzer! 💪 #sturmgraz #AdmiralBL pic.twitter.com/tIrvIgSeZ4 — SK Sturm Graz (@SKSturm) May 17, 2024 Statement-Quelle: ADMIRAL Radioservice und SK Sturm-PK