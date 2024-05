Die Dauerbrenner der Saison werden wohl aus der Steiermark kommen. Fakt ist, dass Spitzenreiter SK Puntigamer Sturm Graz am Pfingstsonntag final seine wettbewerbsübergreifend 50. Pflichtpartie und damit die meisten aller 12 ADMIRAL Bundesliga-Klubs absolviert hat. Im Oberhaus selbst läuft es darauf hinaus, dass der Fünftplatzierte TSV Egger Glas Hartberg mit 34 BL-Saisonpartien die meisten verbucht, da die Schopp-Schützlinge wahrscheinlich in die Verlängerung mit dem BL-Europacup-Playoff-Finale (Hin- und Rückspiel) gehen werden. Vorerst aber geht es morgen zum SK Rapid (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Sie haben´s schon einmal in dieser Saison getan...! Die Hartberger um Toptorjäger Maximilian Entrup (siehe auch aktuelle Torschützenliste) gewannen das erste Duell in Wien-Hütteldorf in Runde 3 am 13. August 2023 mit 1:0, dank Joker Christoph Urdl (68. Min.; sein bisher einziges Saisontor). Es war damals der erste Dreier in dieser Saison für den TSV. Mit einem "da capo" im Allianz Stadion würde sich der Kreis in dieser Spielzeit für die Oststeirer vor dem Playoff-Finale schließen.

"Haben die Möglichkeit punktetechnisch mit Rapid gleichzuziehen. Das wäre riesengroße Geschichte"

Die Hartberger (aktuell 25 Punkte) sichern morgen Rang fünf, wenn im Falle einer eigenen Niederlage beim SK Rapid in der Parallel-Partie der Sechstplatzierte SK Austria Klagenfurt (22), für den bei Punktgleichheit das direkte Duell gegen den TSV sprechen würde, bei Spitzenreiter SK Sturm Graz nicht gewinnt. Mit einem eigenen Punktgewinn in Hütteldorf sind die Schopp-Schützlinge auf der ganz sicheren Seite und haben das Bundesliga-Europacup-Playoff-Finale definitiv aus eigener Kraft geschafft. In dem es dann in einer Woche am Freitag, den 24. Mai, womöglich wieder nach Wien geht für die Blau-Weißen. Falls Austria Wien am kommenden Dienstag das PO-Halbfinale gegen den RZ Pellets WAC gewinnt. Doch das ist noch Zukunftsmusik.

Vorweg steht der 10. und letzte Akt für Kapitän Heil & Co. in der Meistergruppe 2023/2024 an, wo der TSV Egger Glas Hartberg zum zweiten Mal in seiner Klub-Historie im "Konzert der Großen" mitspielt. Mit aktuell der "fünften Geige". Im Duell mit dem Fix-Vierten SK Rapid gilt es das beste Abschneiden der Klubgeschichte einzustellen und wie in der Saison 2019/2020 in der Endtabelle auf Platz fünf zu landen.

Das Team um Erfolgstrainer Markus Schopp kann eh schon auf eine überaus erfolgreiche Saison blicken. Was auch bei der Wahl der Besten der Saison 2023/2024 zum Ausdruck kam. So blieben auch für eine Fach-Jury die starken Hartberger Leistungen nicht ungeachtet - siehe auch HIER. Markus Schopp wurde in der Kategorie 'Trainer des Jahres' Zweiter und Tormann Raphael Sallinger zum drittbesten Tormann der Liga gewählt.

"Ziel ist es, die drei Punkte in Wien mitzunehmen"

Cheftrainer Markus Schopp vor dem Match beim SK Rapid: "Letztes Spiel in der Meistergruppe. Wir haben die Möglichkeit punktetechnisch mit Rapid gleichzuziehen. Das wäre eine riesengroße Geschichte. Ich glaube, dass es das Ziel sein muss, nach 32 Runden gleich viele Punkte wie der SK Rapid gemacht zu haben. Darauf liegt unser voller Fokus."

Mittelfeldspieler Mamadou Sangare: "Das Ziel ist es, die drei Punkte in Wien mitzunehmen, die Mannschaft bereitet sich gut auf dieses wichtige Spiel vor. Wir wollen in das Play-off."

