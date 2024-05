Neuer, alter Trainer beim RZ Pellets WAC: Wie der Präsident der Wolfsberger, Dietmar Riegler, soeben bei Sky Sport Austria offiziell bekannt gab und bereits prophezeit, wird Dietmar Kühbauer ab Sommer zu den Lavanttalern zurückkehren und Nachfolger von Manfred Schmid. Kühbauer, seit vergangenem Sommer vereinslos, war zuvor ein Jahr Coach beim LASK, beim SK Rapid (01.10.2018 - 10.11.2021), SKN St. Pölten (01.04. - 30.09.2018) und auch über zwei Jahre dem WAC (02.09.2013 - 25.11.2015). Der Rückkehrer kommt gemeinsam mit seinem jahrelangen Co-Trainer Manfred Nastl.

Dietmar Kühbauer kehrt nach einem Jahr Pause als Trainer in die ADMIRAL Bundesliga und nach fast zehn Jahren zum RZ Pellets WAC zurück! Den LASK führte der ehemalige Spieler und Trainer des SK Rapid in der Vorsaison auf Rang drei und damit in die Europa League-Gruppenphase, hatte bei den Linzern in 41 Pflichtpartien einen Schnitt von 1,73 Punkten.

Führte WAC in Europacup und zwischenzeitlich in Liga auf Rang 1

Der 53-jährige Burgenländer kehrt mit neuen Saison 2024/25 zum WAC zurück und wird somit Nachfolger von Manfred Schmid, von dem sich das Wolfsrudel trennt (wir berichteten).

Dietmar Kühbauer war vor elf Jahren schon mal bei den Lavanttalern, stand zwischen September 2013 und November 2015 in wettbewerbsübergreifend in 95 Pflichtpartien (81 in der Bundesliga) in der Coachingzone, bei einem damaligen Punkteschnitt von 1,37. Unter Kühbauer war erstmals ein Kärntner Klub Bundesliga-Tabellenführer und außerdem gelang die Europacup-Teilnahme.

Dietmar Riegler, damals wie heute Präsident der Wolfsberger, meinte im Herbst 2015 bei Kühbauers Abgang: „Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Didi wieder einmal unser Trainer wird.“

