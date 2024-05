Am Anfang tauschten die mit Eende der ADMIRAL Bundesliga-50. Jubiläums-Saison 2023/24 jeweils bei ihren Klubs scheidenden Cheftrainer Manfred Schmid (RZ Pellets WAC) und WSG Tirol-Langzeit-Trainer Thomas Silberberger einander noch "Pseudo like" ihre Kappen, danach verteilte "Silbis" Mannschaft Geschenke. Doch nicht zum gebührenden Abschied an ihren Coach, sondern an die "Wölfe". Besonders bei den ersten beiden Gegentoren, die für die Wolfsberger Wende sorgten, nachdem in Halbzeit eins noch die Tiroler dominierten, doch nach dem Seitenwechsel ein anderes Gesicht zeigen. Dazu WSG-STATEMENTS.

In der kostenlosen Ligaportal-App ist es auch nachzulesen: Auch wenn ihm ein anderer Abgang zu gönnen gewesen wäre, kann Thomas Silberberger voller Stolz auf elf Jahre bei den Wattenern blicken. Die der mittlerweile 50-jährige Wörgler am 1. Juli 2013 in der Regionalliga übernahm und am 18. Mai 2024 als Bundesligist an seinen Nachfolger, der laut WSG-Manager Stefan Köck nächste Woche präsentiert werden soll, übergibt. 3975 Tage im Amst, 377 Pflichtpartien als Trainer der WSG stehen bei Silberberger zu Buche. Aufstieg in die 2. Liga und 2019 in die Bundesliga, die seither stets gehalten wurde. Bilanz nach 163 BL-Spielen: 44S, 39 U, 80N. Die letzte war wohl eine der bittersten, zumal erstmals mit zwei roten Karten.

„Wenn du einen Trainer auf der Welt findest, der die letzten 15 Minuten mit zwei Spielern weniger genießen kann, musst du es mir sagen"

Thomas Silberberger (Trainer WSG Tirol):

…über das Spiel: „Es war ein Spiegelbild der Saison. In der ersten Halbzeit war es eine fantastische Leistung. Wir waren hochverdient mit 1:0 in Führung. Als der WAC dann ihre erste Torchance herausspielt, waren wir schon 1:2 hinten, weil wir dem WAC gleich nach der Pause mit einem kapitalen Bock das 1:1 schenken. Dann bekommen wir durch einen Eckball das 1:2. Die zwei Roten Karten waren dann noch das Tüpfelchen auf dem I für gebrauchte 45 Minuten in der zweiten Halbzeit. Wenn du einen Trainer auf der Welt findest, der die letzten 15 Minuten mit zwei Spielern weniger genießen kann, musst du es mir sagen.“

…über seinen Abschied: „Es war eine unglaublich coole Zeit, die mein Leben geprägt und verändert hat. Heute geht es definitiv zu Ende. Ich bin auch ein bisschen froh, dass es heute zu Ende geht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einfach gespürt, dass die WSG Tirol eine miserable Saison mit mir als Trainer spielen wird, wenn ich nächste Saison noch an der Seitenlinie bin, weil ich einfach nicht mehr die Kraft habe, diese Mannschaft in die Spur zu führen. Deshalb habe ich für mich entschlossen, dass ich mit heute zurücktrete. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der neue Trainer frischen Wind bekommt. Ich hätte nicht mehr die Kraft aufbringen können, noch ein Jahr bei der WSG Tirol als Trainer zu arbeiten.“

…auf die Frage, wann er einen neuen Trainerposten annehmen wird: „Wenn du bei der WSG Tirol bist, hast du definitiv ein gutes Gehalt, aber du kannst jetzt nicht sagen, dass du es einmal zwei Jahre auf dich zukommen lässt. Irgendwo bin ich aber auch klar strukturiert und deshalb habe ich auch keine Angst, wenn es einmal ein Monat oder zwei sind.“

"Der Fußball hat sich ja in Richtung Entertainment entwickelt"

…über Fußball als Entertainment: „Ich bin mit dieser Leidenschaft irgendwann einmal in den 1980er Jahren infiziert worden. Der Fußball hat sich ja in Richtung Entertainment entwickelt. Wenn man jetzt den Fernseher aufdreht, ist überall Unterhaltung und Entertainment. Da gehört Fußball auf jeden Fall dazu, auch der österreichische Fußball.“

…über seine Zukunft: „Es gibt definitiv keine Tendenz. Ich habe es bis diese Woche wirklich komplett abprallen lassen. Ich werde mich nächste Woche einmal mit meinem Berater zusammensetzen. Dann werden wir sehen, ob es überhaupt Interesse gibt oder nicht. Ich wollte mich nicht Woche für Woche mit etwas auseinandersetzen, was mir die letzte Energie rauben könnte, damit ich die WSG nicht in der Spur halten kann. Ich habe bewusst gesagt, dass ich mich damit nicht befassen möchte, bevor die Saison nicht zu Ende ist.“

…im Vorfeld über die Wichtigkeit des Spiels: „Für die Mannschaft ist das Spiel sehr wichtig, weil ich glaube, dass der neue Trainer zusieht. Einige Spieler sind in der Schwebe. Ich glaube schon, dass sie sich heute gut präsentieren müssen. Es ist ihr Spiel, nicht meins.“

Will nächste Woche Silberbergers Nachfolger präsentieren: WSG Tirol-Manager Sport Stefan Köck.

„Es war ein Spiegelbild der Saison“

Stefan Köck (Manager Sport WSG Tirol)

…über das Spiel und die Saison: „Ich habe es genau gleichgesehen wie der Trainer. Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel geliefert haben. Die zweite Halbzeit war desaströs. Es ist wirklich ein Spiegelbild der Saison. Die Mannschaft und die Jungs haben Qualität, aber trotzdem haben wir es viel zu selten rübergebracht. Gott sei Dank ist es uns gelungen, dass wir relativ schnell die Kurve gekratzt haben und den Klassenerhalt feiern konnten. Insgesamt war es eine sehr durchwachsene Saison.“

…über den Abgang von Thomas Silberberger: „Natürlich wird er abgehen. Er hat eine Ära geprägt und erfolgreich gearbeitet. Wir haben auch viele Täler durschritten. Es war nicht immer alles lustig, auch nicht zwischen uns beiden. Es ist wie in einer guten Beziehung. Wir haben uns hinter den Kulissen auch einmal ab und zu gefetzt. Das hat aber auch ein bisschen dazugehört. Ich bin stolz darauf, dass wir diese gemeinsame Zeit gehabt haben und nicht nur die erfolgreichen, sondern auch die kritischen Phasen gut überstanden haben.“

…auf die Frage, wann der Nachfolger von Thomas Silberberger bekanntgegeben wird: „Ich hoffe, dass es in der nächsten Woche so weit ist.“



Valentino Müller (WSG Tirol-Kapitän): „Die erste Hälfte war überragend, da haben wir das Spiel dominiert. Im zweiten Abschnitt sind dir dann zusammengebrochen. Es ist sehr bitter, weil wir die Saison eigentlich gut abschließen wollten."

„Was von ihm bleibt, sind große sportliche Lorbeeren"

Alfred Tatar (Sky Experte) über Thomas Silberberger: „Er hinterlässt sportlich für diesen kleinen Klub Wattens sehr viel. Aus der Regionalliga in die Bundesliga zu kommen und nicht abzusteigen ist insgesamt ein sportlicher Erfolgslauf, der für solch einen kleinen Klub beachtenswert ist. Er hat es gemeinsam mit Köck in der Hand gehabt und umgesetzt. Was von ihm bleibt, sind große sportliche Lorbeeren. Es ist ihm immer gelungen für die jeweilige Saison die richtigen Spieler zu holen. Irgendwann gehen dir die Ideen aus und die Energie, dass du es wieder machen musst. Ich verstehe, dass er eine neue Herausforderung sucht.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und WSG Tirol

