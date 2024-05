Zur Pause der finalen 32. Runde in der ADMIRAL Bundesliga sah es noch so aus, dass die Wiener Austria am Dienstag im BL-Playoff-Halbfinale Heimrecht hat. Der vor der Partie beim FC Blau-Weiß Linz Zweite der Qualigruppe, FK Austria Wien, führte unter Neo-Interimstrainer Christian Wegleitner bei dessen Debüt mit 1:0, während der WAC daheim gegen die WSG Tirol 0:1 zurücklag. Doch am Ende blieb in der Tabelle alles wie gehabt. Nach zuletzt nur einem Punkt aus vier Spielen (1U, 3N) gelang den Veilchen mit dem 2:1-Auswärtssieg zumindest mal wieder ein Dreier und tankten sie Selbstvertrauen. Nachfolgend FAK-STATEMENTS.

Blieb wieder mal souverän vom Punkt beim Führungstor per Elfmeter und brachte es danach auf den Punkt: FAK-Schlüsselspieler Dominik Fitz, mit klarer Kampfansage an den nächsten Gegner WAC im Bundesliga-Europacup-Playoff-Halbfinale am kommenden Dienstag in Wolfsberg

„Im Großen und Ganzen eine Leistung, auf die wir aufbauen können“

Dominik Fitz (0:1-Torschütze FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Die ersten 20-25 Minuten war es extrem. Wir haben drei bis vier hundertprozentige Torchancen gehabt und den Elfmeter noch dazu. Der restliche Teil der ersten Halbzeit war gut. Am Ende hat Blau Weiß Linz ein paar Standardsituationen gehabt, bei denen es ein bisschen gefährlich geworden ist. Im Großen und Ganzen war es eine Leistung, auf die wir aufbauen können.“

…seinen Assist zum 2:1: „In solchen Situationen sollte man das machen, was am einfachsten ist. Wenn ich in solchen Situationen nicht treffe, dann bekommen wir am Schluss das 1:1 und spielen wahrscheinlich Unentschieden.“

…Veränderungen unter dem neuen Trainer: „Es hat sich nicht viel geändert. Wir schauen, dass wir wieder ein bisschen mehr Spaß in die Gruppe hineinbringen, mehr Energie und Selbstvertrauen schöpfen. Heute war ein guter Anfang.“

…das anstehende Spiel gegen den WAC: „Ab jetzt voller Fokus auf Dienstag. Es geht für uns extrem viel. Wir werden uns gut vorbereiten. Sie können sich auf eine ganz andere Austria als letzte Woche bei uns daheim gefasst machen. Wir werden mit viel Unterstützung anreisen und alles raushauen.“

„Das „Wie“ der ersten Halbzeit war so, dass wir wieder zu lachen beginnen können“

Christian Wegleitner (Interimstrainer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Die Geschichte war, dass wir uns heute etwas vorgenommen haben. Ein Tick cooler ist es manchmal, wenn sich der Trainer nicht so wichtig nimmt. Die Burschen haben es heute so erledigt, wie wir uns das gewünscht haben. Das größte Lob geht an diese Spieler. Das „Wie“ der ersten Halbzeit war so, dass wir wieder zu lachen beginnen können nach diesen Wochen.“

…seine Rolle als Cheftrainer der Wiener Austria: „Es war mit Dienstag weg keine freie Minute. Man ist stolz auf das Vertrauen, das einem entgegengebracht wird. Es war enorm, was die Fans heute aufgezogen haben mit der Choreografie.“

…das anstehende Spiel gegen den WAC: „Wir wollen im besten Fall noch zwei Spiele haben. Das ist das große Ziel. Wir haben einen Schritt gemacht, dass wir das Spiel am Dienstag mit Selbstvertrauen angehen können.“

…das Spiel im Vorfeld: „Die Aufgabe ist klar und die haben wir auch schon vorher gewusst. Wir haben unter der Woche an den Rädern gedreht, bei denen wir glauben, dass es allen Spielern hilft. Wir haben es alle gesehen und auch die Spieler wissen, dass die Qualität vorhanden ist. Wir wollen, sollen und müssen sie einfach wieder herauskitzeln. Es war die Aufgabe unter der Woche und ich wünsche mir, dass es der Mannschaft heute gelingt.“

„Wir werden nach den Spielen Bilanz ziehen und sehen, wie es weitergeht“

Kurt Gollowitzer (Präsident FK Austria Wien) über...

…die Entlassung von Michael Wimmer: „Die Austria ist von Haus aus kein Ponyhof. Machtkämpfe gibt es bei uns aber im Moment nicht. Ich bin Präsident des Vereins und ich vertrete als Mehrheitsaktionär den Verein in der Aktiengesellschaft. Für mich ist natürlich der Bereich Finanzen wichtig, aber natürlich interessiert mich auch der Bereich Sport. Wenn mich der nicht interessieren würde, dann wäre ich falsch.

Es ist bei uns schon so, dass wir in der AG zwei Vorstände haben. Wie wir wissen, sind diese weisungsfrei. Sie sind operativ tätig und am Ende des Tages auch verantwortlich. Jürgen Werner hat die Entscheidung getroffen. Er hat sich mit mir abgestimmt und ich war seiner Meinung. Er muss sich jetzt verantworten und wird am Ende des Tages daran gemessen werden. Genauso, wie es auch unser Finanzvorstand wird.“

…die Zukunft von Jürgen Werner und Manuel Ortlechner: „Jürgen Werner hat bei der Pressekonferenz gesagt, dass wir die letzten Spiele noch machen sollen, und danach werden wir Bilanz ziehen. Ich unterstütze Jürgen Werner bei dieser Aussage. Wir werden nach den Spielen Bilanz ziehen und sehen, wie es weitergeht.“

…die Trainersuche: „Die Trainersuche hat natürlich schon begonnen. Wir strecken unsere Fühler aus und schauen, dass wir einen Trainer für die nächste Saison bekommen. Es wird kein Trainer für mich herausgebacken werden. Wenn es ein Österreicher ist, wäre es mir sehr recht und würde mich wirklich freuen.

Wenn es jemand ist, der eine Austria-Vergangenheit hat, was aber nicht unbedingt notwendig ist, wäre es natürlich auch mehr als super. Wenn der Trainer die spielerischen Elemente ganz vorne ansetzt, sodass wir unser Austria-Spiel, mit dem wir bekannt geworden sind, wir jedoch in letzter Zeit nicht ganz so oft gesehen haben, dann bin ich mehr als glücklich.“

„Was ich einmal sicherlich ausschließen kann, ist, dass eine Stadt-Wien nahe Gesellschaft das Stadion übernehmen wird"

…die finanziellen Probleme und den Stadionverkauf: „Was ich einmal sicherlich ausschließen kann, ist, dass eine Stadt-Wien nahe Gesellschaft das Stadion übernehmen wird. Da hat es Diskussionen gegeben, aber am Ende des Tages wollen wir das selbst auch nicht. Es ist richtig, dass wir an verschiedenen Varianten arbeiten. Wir haben mehrere Interessenten. Wir haben Möglichkeiten, haben uns aber auch einen Zeitrahmen bis Ende Juni, dass wir in dies in den Sommermonaten umgesetzt haben.

Das ist auch ganz wichtig. Vor ein paar Monaten habe ich gesagt, dass wir zwei wichtige Punkte in den nächsten Wochen haben werden. Das eine war die Lizenz in erster Instanz, was uns gelungen ist und worunter wir einen Haken machen können. Jetzt ist es so, dass der sportliche Bereich auch plötzlich ein Thema ist. Das haben wir natürlich nicht gewollt, und es bindet auch Ressourcen im Verein bindet. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das Ding bis zum Sommer hinbekommen werden. Wir müssen es hinbekommen.“

…TManfred Schmid: „Er war erst bei uns Trainer und hat auch einen guten Job beim WAC gemacht. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“

„Unterm Strich ist die Funktionärsebene top, bei den Spielern bin ich mir nicht sicher“

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…die Wiener Austria: „26 Abschlüsse waren dabei. Das ist der Höchstwert für die Austria. Nach zwei Partien, in denen man wirklich grottenschlecht war, hat man heute wieder ein Lebenszeichen gesetzt.“

…die Entlassung von Michael Wimmer und den Interimstrainer Christian Wegleitner: „Ich glaube, dass der Grund war, warum man Michael Wimmer beurlaubt hat, dass man nach dem Lustenau-Spiel eine Reaktion erwartet hat. Man wollte sehen, dass das Team noch lebt, aber das Team war mausetot. Mit dem neuen Trainer will man einen neuen Impuls und eine neue Ansprache haben.

Die Spieler sollen wieder anders hinhören, weil er vielleicht eine andere Sprache an den Tag legt. Es ist also rein eine Sache, die oben im Kopf passiert. Was soll er in ein paar Tagen im Training bewirken, dass er plötzlich spielt, wie Real Madrid.“

…die Probleme bei der Wiener Austria: „Gollowitzer und Zagiczek sind sehr interessiert daran, dass die Austria wieder auf Schiene kommt. Sie hauen alles rein, dass sie den gordischen Knoten mit diesen finanziellen Problemen durchschlagen können. Ganz oben stimmt es also, denke ich. In der Mannschaft sehe ich ein gewisses Problem, weil viele Spieler den Eindruck haben, dass es hier keine Zukunft für sie gibt, speziell junge Spieler.

Ich glaube, dass die Spieler selbst nicht unbedingt sehen, dass es hier für sie auf Sicht gesehen eine Zukunft geben könnte, die eine sportliche und finanzielle Erfolgsschiene ist. Unterm Strich ist die Funktionärsebene top, bei den Spielern bin ich mir nicht sicher.“

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Zum SPIELBERICHT

👏 2:1-Sieg in Linz

Das Playoff-Halbfinale findet am Dienstag um 19 Uhr in Wolfsberg statt. pic.twitter.com/0sGvx01zlY — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) May 18, 2024

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at