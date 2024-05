Neben Absteiger und Schlusslicht SC Austria Lustenau (2U, 2N) zählte für Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz auch die Wiener Austria in der ADMIRAL Bundesliga- Saison 2023/24 nicht gerade zu den Lieblingsgegnern, blieb das Scheiblehner-Team auch gegen die Veilchen sieglos (1U, 3N) und verlor - wie am 3. März im Grundurchgang - auch in der finalen 32. Runde wieder mit 1:2 im Hofmann-Personal-Stadion. Nach dem vorzeitigen Klassenerhalt und drei Siegen en suite fehlte bei den Blau-Weißen in den letzten beiden Spielen die nötige Anspannung. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Linzer Lager. Siehe auch von den Gästen HIER.

Simon Seidl stemmte sich mit den Blau-Weißen gegen die dritte Saisonniederlage gegen die Wiener Austria, doch am Ende hatten wieder FAK-Keeper Früchtl und Abwehrspieler Meisl mit den Veilchen "die Nase vorn".

„Brauchen nicht zu große Veränderungen, aber doch frisches Blut, da und dort bisschen mehr Qualität"

Gerhard Scheiblehner (Trainer FC Blau Weiß Linz) über...

...das Spiel: „Ich denke es war die einzige Saisonniederlage, die heute nicht so schmerzt. Wir haben eine grandiose Saison hinter uns, mit vielen Turbulenzen und heute wieder einem phantastischen Publikum, die mit einer unglaublichen Stimmung in Linz abgeschlossen wurde.

...weiter zum Spiel: „Wir haben die ersten 30 Minuten Probleme gehabt in Ballbesitz, haben zu wenige Bälle gesichert in der vordersten Reihe. Durch das haben Probleme bekommen gegen den Ball. Durch die Umstellung mit Dobras ganz vorne ist es dann besser geworden. Ich denke auch, dass wir in der zweiten Halbzeit, außer beim Gegentor, wo wir unachtsam waren, eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt haben. Vor allem auch in Ballbesitz. Die Burschen haben sich heute wieder von einer sehr guten Seite gezeigt, als Team gezeigt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt, vor allem mit der ganzen Stimmung, das ganze rundherum war wirklich ein guter Abschnitt für den ganzen Verein heute."

...die Saison: „Wir haben uns gut entwickelt. Wir brauchen jetzt nicht zu große Veränderungen, aber doch frisches Blut und da und dort ein bisschen mehr Qualität.“

Alem Pašić (Abwehrspieler FC Blau-Weiß Linz): „Sehr schade, dass wir unseren Fans im letzten Spiel keinen Sieg geschenkt haben. Das haben wir uns heute vorgenommen, doch hat dann leider nicht so geklappt. Wie sind nicht so gut in das Spiel gestartet, haben uns dann wieder zurückgekämpft. Doch es ist sich zum Schluss leider nich ausgegangen.

Mit der ganzen Saison können wir sehr zufrieden sein. Wie wir das gemeistert haben für unser erstes Bundesligajahr. Wir sind echt froh, dass wir die Klasse gehalten haben. Danke an die ganzen Fans, die uns jede Partie unterstützen. Egal wie wir spielen oder wie das Ergebnis ausgeht."

„Wir versuchen, in jeder Reihe ein gewisses Maß an Erfahrung und Qualität dazuzugewinnen“

Christoph Schösswendter (Sportdirektor FC Blau Weiß Linz) über die Kaderplanung für nächste Saison: „Aufgrund gewisser Abgänge ist es eh ganz klar, auf welchen Positionen etwas passieren wird. Wir versuchen in jeder Reihe ein gewisses Maß an Erfahrung und Qualität dazuzugewinnen. Wir haben es auch des Öfteren schon betont. Es wird punktuelle Verstärkungen geben. Die Grundqualität stimmt. Wir werden das adaptieren, was notwendig ist. Dann sind wir auch für nächste Saison gerüstet.“

Blau-Weiß-Aufstiegskapitän Michael Brandner beendet überraschend früh mit 29 Jahren seine aktive Karriere. Der gebürtige Salzburger kam vor fünf Jahren von Wr. Neustadt zu den Linzern. Der beidfüßige Mittelfeldspieler absolvierte für die Stahlstädter wettbewerbsübergreifend 116 Einsätze (10 Tore, 3 Assists).

„Mit der Möglichkeit, die ich jetzt bei Liefering bekomme, war es der optimale Übergang und eine Entscheidung für die Zukunft"

Michael Brandner (FC Blau Weiß Linz) über sein Karriereende: „Jeder möchte so lange wie möglich Fußball spielen, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass mich der Managementbereich im Fußball genauso interessiert. Ich habe dahingehend Ausbildungen gemacht, um einfach vorbereitet zu sein, falls die Motivation einmal nicht mehr so da ist. Das Jahr war für mich extrem schwierig. Man hat dann auch die Zeit, nachzudenken.

Ich habe dann die Entscheidung getroffen, dass dies der richtige Weg ist. Mit der Möglichkeit, die ich jetzt bei Liefering bekomme, war es der optimale Übergang und eine Entscheidung für die Zukunft. Darum kann ich mit gutem Gewissen aufhören. Ich habe Interessenten aus der zweiten Liga gehabt. Es hat mich gefreut, dass auch nach so einem Jahr einige Vereine meine Qualität noch erkennen.

Vom Gefühl habe ich in diesem Jahr durch meine Ausbildungen gemerkt, dass mich der andere Bereich einfach mehr reizt. Ich habe sehr viele Erfolge bei dem Verein gefeiert. Es war eine große Ehre für mich und wird immer in meinen Erinnerungen bleiben.“

