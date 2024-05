Am heutigen Pfingstsonntag ist es soweit, fällt in der finalen Runde 32 der ADMIRAL Bundesliga-50. Jubiläumssaison 2023/2024 im Titelrennen die Entscheidung! Spitzenreiter SK Sturm Graz liegt mit zwei Punkten Vorsprung im Fernduell mit "Jäger" FC Red Bull Salzburg in Pole-Positon, hat im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt Meister-Matchball und kann das Double fixieren. Die Roten Bullen müssen, um den elften Titel en suite zu holen, unbedingt gewinnen und spielen - ebenfalls daheim - gegen den Dritten LASK. Spannung pur! Auch noch um Rang fünf! Ligaportal.at überträgt alle Spiele jetzt im Bundesliga Live-Ticker.

Wer stemmt den Meisterteller heute Abend in die Höhe: Der SK Sturm Graz oder doch wieder Serienmeister FC Red Bull Salzburg?

Die Fabel-Titelserie des FC Red Bull Salzburg mit zehn Triumphen in Folge droht das Ende. Spitzenreiter SK Sturm Graz, der zuletzt allerdings drei Mal in Folge remis spielte, hat es in eigener Hand, seine vierte Meisterschaft in der Klubhistorie zu erringen. Letztmals holten die Steirer den Meisterteller 2011 in ihre Vitrine.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at