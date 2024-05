Wenige Stunden vor ihrem letzten Match (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 beim Tabellenzweiten FC Red Bull Salzburg, wo der Fix-Dritte LASK im Titelrennen und Fernduell der Roten Bullen mit Liga-Leader SK Sturm Graz noch zum "Zünglein an der Waage" werden könnte, haben die Linzer frohe Kunde für alle Athletiker-Anhänger. Der im Frühjahr in bestechender Form befindliche Florian Flecker bleibt den Schwarz-Weißen auch in den kommenden Jahren erhalten. Der 28-jährige, offensive Außenakteur verlängerte seinen nach Saisonende auslaufenden Vertrag bis Sommer 2027.

Einer der vier Treffer, die Florian Flecker in der Meistergruppe heuer erzielte.

„Er ist charakterlich top und hat speziell in den vergangenen Wochen hervorragende Leistungen gezeigt"

Florian Flecker war nach Stationen in Deutschland bei Union Berlin und den Würzburger Kickers im Jahr 2021 vom TSV Hartberg nach Oberösterreich gewechselt. In den vergangenen drei Jahren bestritt der Steirer 113 Pflichtspiele für den LASK und steuerte dabei 14 Treffer und 14 Assists bei. Nun verlängerte er seinen im Sommer endenden Kontrakt um drei Jahre bis 2027.

In der laufenden Saison kam Flecker in 40 von 43 Partien zum Einsatz und brachte es auf sechs Tore und drei Vorlagen. Im Herbst sorgte er mit seinem spektakulären Führungstreffer gegen den FC Liverpool für ein absolutes Highlight in der Europa League. Speziell in den vergangenen Wochen blühte der Offensivspieler regelrecht auf und trug sich in den jüngsten fünf Ligaspielen vier Mal in die Torschützenliste ein. Mit den Treffern in den beiden Partien gegen Hartberg sowie anschließend gegen Rapid gelang es dem 28-Jährigen erstmals in seiner Karriere, in drei Bundesligaspielen in Folge einzunetzen.

„Blicke kommenden drei Saisonen mit großer Vorfreude entgegen - habe mit Verein noch sehr viel vor"

Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport: „Florian ist für uns ein enorm wichtiger Spieler, sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine. Er ist charakterlich top und hat speziell in den vergangenen Wochen hervorragende Leistungen gezeigt. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Klasse, seiner Erfahrung und seinen menschlichen Qualitäten in den kommenden Jahren noch viel Freude bereiten und uns dabei helfen wird, unsere Ziele zu erreichen.“

Florian Flecker: „Ich freue mich sehr, auch weiterhin für den LASK zu spielen und Teil der Mannschaft zu sein. Ich fühle mich hier richtig wohl und habe die letzten drei Jahre sehr genossen. Jetzt blicke ich den kommenden drei Saisonen mit großer Vorfreude entgegen, ich habe mit dem Verein noch sehr viel vor. Zuletzt ist es für mich richtig gut gelaufen, daran möchte ich natürlich auch in der neuen Saison anschließen und der Mannschaft mit guten Leistungen bestmöglich helfen, um gemeinsam erfolgreich zu sein.“

Wir wollen euch nicht stören in der Matchvorbereitung, Schwarz-Weiße, aber dachten diese News könnten euch interessieren 🤩

Unsere #29 bleibt an Board: Flecki, wir freuen uns auf weitere magische Momente mit dir! (Stichwort Liverpool) ✨



🗞️ Alle Infos: https://t.co/7Qu7AsFQGT pic.twitter.com/WlFQvJAb7K — LASK (@LASK_Official) May 19, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at