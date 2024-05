Zum ersten Mal seit 13 Jahren wurde ein Bundesliga-Titelrennen wieder in der letzten Runde entschieden – und heute wie damals heißt der Meister SK Puntigamer Sturm Graz. Die Steirer gingen mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung auf den Rivalen FC Red Bull Salzburg in ihr entscheidendes Heimspiel gegen Austria Klagenfurt.

Was für ein Wonnemonat Mai für den SK Sturm Graz. Nach dem Cup-Gewinn in Klagenfurt (Foto) am 1. Mai, folgt am 19. Mai der Meistertitel für Stefan Hierländer (im Foto mit der ÖFB-Cup-Trophäe) und die Steirer.

"Titel ist die verdiente Belohnung für beeindruckende kontinuierliche Entwicklung, die der Klub in vergangenen Jahren vorangetrieben hat"

Nachdem die Salzburger schnell in Führung gegangen waren und letztendlich mit 7:1 gegen den LASK gewannen, war der SK Sturm früh unter Zugzwang. In einem spannenden Fußball-Thriller behielten die Grazer ihre Nerven, drückten konsequent auf den Sieg und waren mit dem 1:0 von Gregory Wüthrich in der 69. Minute wieder auf Meisterkurs. Die Entscheidung fiel in der 90. Minute durch Amady Camara, das 2:0 bedeute auch gleichzeitig den Meistertitel.

Die Entwicklung der Grazer ging bereits in den vergangenen vier Jahren stetig nach oben: seit der Amtsübernahme von Trainer Christian Ilzer (auch im Duett mit Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport) im Sommer 2020 haben die Grazer zunächst Rang 3 und dann zweimal in Folge den Vizemeistertitel erreicht, bevor sie sich heuer zum Meister krönen konnten. Dazu kommen die Cupsiege im Vorjahr und in diesem Jahr sowie das erstmalige Überwintern im Europacup seit 23 Jahren. Der Meistertitel ist nun der sportliche Höhepunkt dieser kontinuierlichen Entwicklung.

Der SK Sturm löst damit den Serienmeister FC Red Bull Salzburg ab, der zuletzt zehn Mal in Folge triumphieren konnte. Für die Grazer ist es nach 1998, 1999 und 2011 der vierte Meistertitel – und nach dem Cupsieg vor zweieinhalb Wochen auch das zweite Double (nach 1999) der Vereinsgeschichte. Passend zur Jubiläumssaison geht der Titel in der ADMIRAL Bundesliga damit an einen von jenen drei Klubs (Rapid, Austria, Sturm), die in allen 50 Saisonen in der höchsten Spielklasse vertreten waren.

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: „Herzlichen Glückwunsch an den SK Sturm zum Meistertitel in der ADMIRAL Bundesliga! Dieser Titel ist die verdiente Belohnung für die beeindruckende kontinuierliche Entwicklung, die der Klub in den vergangenen Jahren vorangetrieben hat. Dass der Meisterteller in der 50. Saison mit Sturm an einen jener drei Klubs geht, die in jeder Saison in der Bundesliga vertreten waren, ist eine schöne Geschichte, die unsere Jubiläumssaison sehr stimmig abrundet.“

Der glorreiche Sportklub Sturm Graz ist Meister 2023/24! 🏵️ #sturmgraz pic.twitter.com/RkPGeP4QAL — SK Sturm Graz (@SKSturm) May 19, 2024

Fotocredit: Christian Fauland