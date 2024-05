Der SK Puntigamer Sturm Graz krönt seine Mammut-Spielzeit in der wettbewerbsübergreifend 50. Pflichtpartie der 50. Jubiläums-Saison 2023/24 der ADMIRAL Bundesliga dank dem 2:0-Heimsieg über Austria Klagenfurt mit dem Meister-Titel. Dass nach 13 Jahren der "Teller" mal wieder zu den "Blackies" geht und nach 25 Jahren sogar zum zweiten Mal in der 115-jährigen Klubhistorie das Double geholt wurde, ist auch die verdiente Ernte für eine vierjährige Saat des Erfolgs-Duos Christian Ilzer (Cheftrainer) und Andreas Schicker (Sportdirektor). Nachfolgend STATEMENTS aus dem Lager der nationalen Champions!

Das Foto der Partie am Spielfeldrand mit Symbol-Charakter. Der gelbgesperrte SK Sturm-Kreativkopf Kiteisvhili litt über eine Stunde wie kaum ein anderer mit. Auch für den 28-jährigen Georgier ist es eine Fabel-Saison. Mit seinem Land erstmals bei der Europameisterschaft vertreten und mit neun Treffern Toptorschütze (plus sechs Assists) beim SK Sturm. Den Titel Spieler der Saison hatte Otar Kiteisvhili bereits vor dem Match gegen Austria Klagenfurt, hernach auch erstmals den des österreichischen Meisters.

„Es war ein großer Traum von mir, einen Titel zu gewinnen mit Sturm"

Stefan Hierländer (Etatmäßiger Kapitän SK Sturm Graz) über...

…den Meistertitel: „Es ist herausragend. Ich bin vor einiger Zeit zu Sturm gekommen. Es war ein großer Traum von mir, einen Titel zu gewinnen mit Sturm. Jetzt ein Double zu holen ist überragend. Großer Respekt an Salzburg. Die haben über Jahre den Titel geholt und wir haben heuer erfahren, wie schwierig das ist. Ein Double zu holen ist eine richtig schwere Aufgabe. Wir haben einen guten Fight geliefert und haben, aus meiner Sicht, verdient das Double geholt.“

…eine etwaige Vertragsverlängerung: „Es wird die nächsten Tage sicher so weit sein, dass wir die Details geklärt haben. Dann wird weißer oder nicht weißer Rauch kommen, das wird man dann sehen.“

„Der schönste Tag meines Lebens“

Jusuf Gazibegovic (Rechtsverteidiger SK Sturm Graz): „Es ist unglaublich. Ich kann meine Emotionen gar nicht halten. Es war einer meiner größten Träume, mit einem Verein, den ich in den letzten Jahren so lieben gelernt habe, wo ich mich vom ersten Moment an so wohl gefühlt habe, so etwas Großes zu erreichen. Ich bin gerade der glücklichste Mensch dieser Welt. Wir haben gewusst, dass es nicht einfach wird, weil Klagenfurt auch eine gute Mannschaft ist.

Nichtsdestotrotz haben wir gewusst, was wir für Qualitäten haben. Wir haben in der Halbzeit natürlich gewusst, wie es in Salzburg steht. Das hat die Moral dieser Mannschaft wieder gezeigt, wie wir dieses Spiel wieder gewinnen und gefightet haben. Es ist einfach unglaublich. Ganz sicher ist es der schönste Tag meines Lebens.“

„Ich musste vieles schlucken. Das ist die Belohnung für alles"

Gregory Wüthrich (1:0-Torschütze & Abwehrchef SK Sturm Graz) auf die Frage, ob dies das schönste Jahr seines Lebens sei: „Ja, definitiv. Ich hatte keine einfache Karriere. Ich hatte immer wieder Rückschläge. Ich musste vieles schlucken. Das ist die Belohnung für alles. Ich habe so hart dafür gearbeitet. Es ist unglaublich. An alle Sturmfans: Dieser Titel ist für euch. Ich liebe euch alle!“

Jon-Gorenc Stankovic (Mittelfeld-Routinier SK Sturm Graz): „Es war eine unfassbare Saison, ein unfassbares Spiel. Einfach geil! Es war ein schwieriges Spiel. Klagenfurt hat auch alles gegeben, um hier einen Sieg zu holen. Aber nicht hier heute, nicht hier. Das bedeutet mir wirklich alles. Wir haben vier Jahre für das gearbeitet. Richtig geil.“

„Uns war es wurscht, wie es in Salzburg steht"

David Affengruber (Innenverteidiger SK Sturm Graz) über...

…seinen Sprint von der Bank beim Torjubel: „Ich hoffe, es tut morgen nicht zu sehr weh, aber das nehme ich in Kauf. Das ist einfach wurscht jetzt. Das war das schlimmste Spiel für mich heute.“

…die mentale Komponente des Parallelspiels in Salzburg: „Uns war es wurscht, wie es in Salzburg steht. Wir haben es heute in der eigenen Hand gehabt und wir haben gezogen. Deswegen sind wir verdienter Meister. Wir haben viele harte Jahre gehabt. Wir sind zwei Mal hintereinander Zweiter geworden, jetzt Erster und wir spielen Champions League. Graz kann sich auf etwas freuen.“

…eine etwaige Vertragsverlängerung: „Das ist jetzt absolut der falsche Moment, dass wir über so etwas sprechen. Jetzt gehen wir einmal zwei Tage feiern, zwei Tage lassen wir es richtig krachen. Geplant sind einmal zwei Tage. Schauen wir mal, wer dann noch länger aushält.“

Das Erfolgs-Duo Andreas Schicker (2.v.l.) und Christian Ilzer (3.v.l.) samt dessen erfolgreichen Trainerteam.

„Es war eine fantastische Reise"

Christian Ilzer (Cheftrainer SK Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Natürlich braucht man wahrscheinlich ein paar Tage, bis man wirklich begreift, welche großartige Geschichte heute finalisiert wurde. Es war eine fantastische Reise. Ähnlich war auch das heutige Spiel. Wir haben alle gelitten. Es ist dann schon eine gewisse Anspannung da, eine Nervengeschichte. Du jagst diesem einen Tor nach, es passiert nicht. Du vergibst Chancen.

Der Gegner war immer gefährlich.Wir haben dann mit ‚Gregi‘ das alles erläsende Tor gemacht, der Amady dann noch eines drauf. Dazwischen war es noch einmal das Glück des Tüchtigen.“

…sein verhältnismäßig ruhiges Coaching im Spiel: „Es ist so ein Lärm in dem Stadion, so eine Wahnsinnsstimmung. Da verstehen dich die Spieler nicht einmal, wenn sie fünf Meter von dir entfernt sind. Du kannst mit Gestiken oder wenn einmal ein Spieler rauskommt, etwas in Ruhe vermitteln.

Es war nur eine gewisse Phase im Spiel, wo ich hektischer wurde und versucht habe, mit Gestiken zu verhindern, dass wir uns hinten reinfallen lassen. Das war für mich so die einzige Phase, wo ich innerlich gemerkt habe, dass es meine Unterstützung von der Bank braucht.“

…den Meistertitel: „Das Double zu gewinnen, das bedeutet uns alles. Wir haben es für einen fantastischen Verein geholt, für einen Traditionsverein. Das war auch immer mein Weg zu zeigen, dass man auch unmögliche Dinge schaffen kann. Das hat mich immer inspiriert, zu zeigen, dass es möglich ist, so einen Ligagiganten wie Salzburg vom Thron zu stoßen. Das ist uns gelungen.“

…wie lange er noch in Graz bleiben wird: „Ich kann in dem Moment nur eines sagen, dass ich heute sehr sehr lange bleiben werde, auch morgen sehr lange bleiben werde. Man muss solche Tage, solche Momente, genießen. Man muss sie feiern. Wir sind so zusammengewachsen, haben viele Hürden gemeinsam gemeistert. Das schweißt zusammen. Jetzt haben wir es alle verdient, ausgiebigst zu feiern.“

„Wir sind jedes Jahr näher zu Salzburg gekommen und heuer haben wir sie erwischt“

Andreas Schicker (Sportdirektor SK Sturm Graz):

…den Meistertitel: „Wenn mir das vor vier Jahren jemand gesagt hätte, dass wir das Double mit Sturm Graz gewinnen, hätte ich gesagt, dass das nicht mehr geht. In Österreich kann man grundsätzlich nicht mehr gewinnen, von dem her ist es das Größte. Es ist so, dass wir es noch nicht realisieren können, weil das Spiel so spannend war. Im Endeffekt glaube ich, dass es verdient war, über den Weg, den wir gegangen sind. Wir sind jedes Jahr näher zu Salzburg gekommen und heuer haben wir sie erwischt.“

…seine Woche vor dem entscheidenden Spiel: „Ich habe schon eine gewisse Sicherheit gehabt, dass wir es schaffen. Natürlich ist Fußball aber Fußball, da kann immer etwas passieren. Innerlich war die Woche schon sehr hart, weil das Umfeld das Spiel nicht erwarten hat können. Wenn ich dann näher bei der Mannschaft war und beim Trainerteam, ist es mir besser gegangen, weil ich gemerkt habe, dass die Lockerheit versprühen. Uns ist das schnelle Tor heute nicht gelungen und dann war es eine Zitterpartie.“

…das Grazer Erfolgsrezept: „Wir haben viele richtige Entscheidungen getroffen. Wir haben uns für eine klare Spielidee entschlossen, den richtigen Trainer gefunden und in jeder Transferzeit die richtigen Schlüsse gezogen. Wir haben von Transferzeit zu Transferzeit versucht, uns zu verbessern. Auf die Zeit werden wir immer zurückschauen, weil das alles irgendwo zusammengepasst hat. Ich bin fast immer mit einer Riesenfreude in die Arbeit gegangen. Das sind Vorzeichen, dass man erfolgreich ist.“

…die Auswirkungen der Qualifikation für die Champions League: „Für die Spieler ist es so, dass wir jetzt andere Argumente haben. Wir werden jetzt alles versuchen, einen Otar Kiteishvili und David Affengruber zu verlängern und so gut es geht die Mannschaft zusammenhalten. Ein bisschen Veränderung ist aber auch immer gut. Was meine persönliche Zukunft angeht, ist es so, dass die Champions League immer sehr reizvoll ist. Das erlebt man nicht alle Tage. Ich werde die Entscheidung nächste Woche treffen.“

„Knapp vor dem 1:0 bin ich irgendwann einmal weggetreten nervlich"

Christian Jauk (Präsident SK Sturm Graz) über...

…das Spiel und seine Gemütsverfassung hernach: „Mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich bin so bewegt. Knapp vor dem 1:0 bin ich irgendwann einmal weggetreten nervlich. Wir haben gewusst, wie es in Salzburg steht. Ich war mir sicher, dass die relativ rasch in Führung gehen. Zum Ergebnis sage ich nichts, das überlasse ich euch Experten. Für uns ist ein Traum in Erfüllung gegangen.

Für dieses ganze Land, da geht es ja nicht nur um den Verein. Diese Mannschaft ist heute zu Legenden geworden. Ich weiß gar nicht, bei wem ich beginnen soll, mich zu bedanken. Ich weiß nur, dass wir heute einen Traum realisiert haben, wo wir noch einige Zeit brauchen, bis das reingeht. Dieses Fußball-Graz, die Sturmfamilie, hat jahrelang daran geglaubt. Gegen einen übermächtigen Gegner so ein Jahr hinzubekommen, da kann ich nur sagen: Wir sind das Juwel des Südens Österreichs. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken, die heute dazu beigetragen haben.“

„Sie sind bereits in jüngsten Jahren zu Legenden geworden"

…das Duo Ilzer-Schicker: „Die beiden haben etwas, was wir nicht verraten. Das ist unser Erfolgsgeheimnis. Ich begleite sie jetzt seit einiger Zeit, wir sind seit vier Jahren ein Team. Wenn es heikel wird sind wir unter sechs Augen zusammen. Was wir dort besprechen sagen wir nicht. Ich ziehe den Hut vor denen. Sie sind bereits in jüngsten Jahren zu Legenden geworden. Daher sage ich danke!“

…die Zukunft des Duos Ilzer-Schicker: „Jetzt trink‘ ich ein Bier. Danach werden Verhandlungen beginnen. Die Champions League ist für jeden Fußballer das Höchste. Ich kann mir schon vorstellen, dass da innerlich Dinge passieren, dass das schon ordentlich bindet. Ich gehe davon aus, dass der heutige Tag wirkt, nicht nur bei uns allen in der Sturmfamilie, sondern auch bei den beiden. Die Spuren noch fertig zu gehen, auch in der Champions League, das wäre etwas Besonderes.“

„Was in Graz geleistet worden ist an Arbeit, an Kontinuität und Qualität, ist herausragend"

Marc Janko (Sky Experte) über die Ursachen für den Grazer Meistertitel: „Weil Salzburg zu viele Unzulänglichkeiten zugelassen hat, über die ganze Saison hinweg. Speziell in der Meistergruppe. Salzburg hat in der heurigen Meistergruppe drei Mal verloren, so viel wie in den letzten 50 Meistergruppenspielen zusammen. Das verdeutlicht eigentlich perfekt, dass sie sich zu viele Fehler geleistet haben, wenn es drauf angekommen ist.

Ganz großen Glückwunsch an Graz! Was dort geleistet worden ist an Arbeit, an Kontinuität und Qualität, das ist wirklich herausragend. Das kann man nicht hoch genug einschätzen.“

„Das sind wirklich tolle Einblicke, wer da voran geht, wer Wortführer ist"

Christoph Jochum (Sky Filmemacher) über das perfekte Ende der Sky-Doku über Sturm Graz (Erstausstrahlung Fr., 7. Juni):

„Jetzt hat es natürlich ein Happy End, sonst wäre es vermutlich schwierig. Die Leute zuhause dürfen sich auf ganz viele emotionale Momente freuen, weil es so ein steter Kampf war. Ganz besonders für mich sind sicher die Momente während der Pause. Das wird sehr interessant werden. Das sind wirklich tolle Einblicke, wer da voran geht, wer Wortführer ist.“

