Zum zweiten Mal in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 war die Reise für den TSV Hartberg nach Wien-Hütteldorf ertragreich. Während der SK Rapid nach der 0:1-Niederlage im Grunddurchgang mit dem 0:3 am Pfingstsonntag erneut gegen die Ost-Steirer leer ausging, die damit punktemäßig mit dem großen Rekordmeister gleichzogen und Selbstvertrauen für das Europacup-Playoff-Finale tankten. Während es für Grün-Weiß ein Spiegelbild der Saison war und ernüchternder Abgang, den sich wohl auch der zum SV Werder Bremen wechselnde Marco Grüll anders vorgestellt hatte. STATEMENTS aus beiden Lagern...

Kein Durchkommen für Marco Grüll gegen die kompakte, disziplinierte Defensive des TSV Hartberg, bei dem auch im zweiten Saison-Spiel in Hütteldorf hinten "die Null stand" und der erneut drei Punkte im Gepäck mit in die Oststeiermark nahm. Während dem 25-jährigen Pongauer ein erfolgreicher Abschied in seinem letzten und 132. Pflichtspiel für den SK Rapid verwehrt blieb. Mit 13 Saisontoren und 7 Assists ist der vierfache ÖFB-Teamstürmer, der hofft am Dienstag in den EM-Kader berufen zu werden, immerhin Topscorer der Hütteldorfer in dieser Saison und war außerdem mit sechs Treffern bester Torschütze im ÖFB-Cup.

„Gehe mit einem weinenden Auge, freue mich aber auch auf die neue Herausforderung“

Marco Grüll (Stürmer SK Rapid, im Abschiedsspiel mit Kapitänsbinde betraut):

…nach der Partie: „Das war sehr schlecht von uns. Hartberg war heute ein bis zwei Klassen stärker. Die Luft war draußen bei uns, das hat man gemerkt. Trotzdem können wir so nicht auftreten.“

…über seinen Abschied: „Mich freut es natürlich, dass ich immer die Unterstützung von den Rängen gehabt habe, auch im ganzen Verein. Da wollte ich noch einmal danke an alle sagen. Der Moment ist unbeschreiblich, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich gehe mit einem weinenden Auge, freue mich aber auch auf die neue Herausforderung.“

Leopold Querfeld (Innenverteidiger SK Rapid) über seine persönliche Situation: „Es hat sich noch nichts geändert gegenüber der letzten Woche. Für mich ist der Fokus immer bei Rapid gewesen. Meine Spiele, die sportliche Leistung und der Erfolg der Mannschaft sind wesentlich wichtiger. Jetzt ist die Saison zu Ende. Jetzt kann man sich Gedanken dazu machen, aber es gibt noch nichts Neues.“

„Da müssen wir schauen, dass wir im Sommer die richtigen Stellschrauben finden"

Robert Klauß (Cheftrainer SK Rapid) über seine erste Saison als Rapid-Trainer: „Es sind schon sehr viele Emotionen dabei gewesen, positiv wie negativ. Viele Highlights, wie das Derby und der Einzug ins Cup-Finale, der Sieg gegen Salzburg. Aber natürlich auch schwere Niederlagen wie das Cup-Finale oder das Spiel beim LASK, auch heute.

Das war nicht dem würdig, was wir wollen und können. Da müssen wir schauen, dass wir im Sommer die richtigen Stellschrauben finden. Die letzten Wochen haben wir aus dem letzten Loch gepfiffen, das müssen wir auch klar analysieren, warum das so ist. Fakt ist, dass wir zu wenig Spieler am Platz haben, die konstant ihre Leistung bringen.“

Markus Schopp hatte wieder mal einen funktionierenden Matchplan parat, den seine Mannschaft auch ohne den fehlenden Top-Torjäger Maximilian Entrup umsetzte und zugleich eine prima Reaktion auf die 1:5-Heimniederlage vor einer Woche gegen RB Salzburg lieferte. Zum zweiten Mal in dieser Saison gewinnt der TSV Hartberg beim SK Rapid, ist damit bestens gerüstet für das BL-Playoff-Finale, wo es womöglich nächsten Freitag wieder nach Wien geht. Dann an den Verteilerkreis, falls Austria Wien am Dienstagabend das Halbfinale beim WAC gewinnt.

„Dieser Prozess wäre natürlich spannend, mit vielen dieser Spieler weiterzugehen“

Markus Schopp (Trainer TSV Hartberg) über die Saison des TSV Hartberg: „Man darf nicht vergessen, wo wir letztes Jahr gestartet sind. Es war doch ein riesengroßer Umbruch. Am Beginn war ich nicht ganz sicher, in welche Richtung das geht. Es war in Wahrheit von Tag eins eine richtig tolle Geschichte, wie wir uns entwickelt haben. Das Erreichen der Meistergruppe war das eine, aber auch wie wir uns in der Meistergruppe verkauft haben.

Das ist für einen Verein wie Hartberg nicht selbstverständlich. Ich glaube schon, dass wir in der Art und Weise, wie wir die Spiele absolviert haben, teilweise sehr gut gespielt haben, teilweise ein bisschen Lehrgeld gezahlt haben. Dieser Prozess wäre natürlich spannend, mit vielen dieser Spieler weiterzugehen. Uns ist klar, dass das in Hartberg nicht so leicht ist, aber wir werden unser möglichstes tun.“

„Da wollen wir alles rausholen“

Donis Avdijaj (Spieler TSV Hartberg):

…nach dem Spiel: „Wir haben heute ein super Spiel hingelegt. Wir haben den Gegner vor große Probleme gestellt heute. Das ist hier eine der wenigen Mannschaften, die so eine Kulisse hat, einen richtigen zwölften Mann hat. Vor so einer Kulisse so eine Leistung zu bringen ist schon bemerkenswert gewesen von uns.“

…über die anstehenden Playoffs: „Die offizielle Saison ist jetzt einmal vorbei. Wir sind absolut zufrieden mit dem, was wir heuer geleistet haben. Jetzt haben wir aber zwei Finals. Da wollen wir alles rausholen, da muss die gleiche Leistung wie heute her.“

