Der "Abonnement-Sechste" (was keine Selbstverständlichkeit ist!) SK Austria Klagenfurt kann voller Stolz auf die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 zurück blicken. Cheftrainer Peter Pacult hat wieder eine Einheit geformt und mit seiner Mannschaft in der dritten Saison im Oberhaus das Punktekonto nochmal getoppt. Gegen den neuen Meister SK Sturm Graz hielten die Kärntner lange dagegen, fehlten am möglichen 1:1-Ausgleich bei Besuschkows Aluminium-Treffer nur Zentimeter. So ging es beim, wenn auch verdienten 2:0 der Grazer durchaus knapp zu. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Austria-Lager.

Peter Pacult ist lang genug im Fußball dabei, um zu wissen, dass manchmal in entscheidenden Momenten nur Zentimeter fehlen. Wie beim deutschen Leihspieler Max Besuschkow, der für die Kärntner Violetten gleich zwei Mal nur knapp den möglichen Ausgleich verpasste und dabei beim ersten Versuch per Kopfball am Pfosten scheiterte.

„Wir wollten nicht hier herkommen und dann eine schlechte Nachrede haben"

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „Wir wollten nicht hier herkommen und dann eine schlechte Nachrede haben. Ich habe gerade das Ergebnis vom anderen Spiel gehört. Wir haben uns hier sehr ordentlich verkauft, vor allem in der ersten Halbzeit. Eine Standardsituation war dann der Dosenöffner. Im Großen und Ganzen haben wir uns anständig von dieser Liga verabschiedet.“

…Meister Sturm Graz: „Glückwunsch an Christian Ilzer und sein Team. Sie waren heuer die beste Mannschaft. Sie sind zurecht Meister geworden. Gratulation an die Steirer!“

Versuchten, ob hier gegen den starken Tomi Horvat, immer wieder zu doppeln und stellten sich mit ihrer vielbeinigen Abwehr den favorisierten Grazern meist in den Weg: Nicolas Wimmer und Austria Klagenfurt.

„Die Mannschaft hat wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht"

…die Saison der Klagenfurter: „Die Mannschaft hat wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben mehr Punkte gemacht als die letzten zwei Saisonen, waren wieder im oberen Playoff. Das ist mit unseren Möglichkeiten ein großer Schritt gewesen. Glückwunsch der Mannschaft! Danke auch unseren Fans! Der Fanblock war heute sensationell besucht.“

Christopher Cvetko (Mittelfeldspieler SK Austria Klagenfurt) über

...das Spiel: „Wir haben uns heute wirklich sehr teuer verkauft und waren über weite Strecken des Spiels ebenbürtig. Am Schluss haben wir etwas Pech gehabt mit dem Stangenschuss. Aber unter dem Strich ist Sturm Graz einfach der verdiente Meister."

...die Saison von Austria Klagenfurt: „Ich glaube, dass jeder einzelne stolz sein kann. Wir haben vor allem im Herbst überragend gespielt und uns da die Basis geholt, dass wir wieder in der Meisterrunde waren. Dann haben wir uns natürlich mehr vorgenommen, als unter dem Strich herausgekommen ist. Trotzdem kann jeder wieder glücklich auf eine erfolgreiche Saison zurückschauen."

„Als Austrianer kann man stolz sein auf die Saison"

Till Schumacher (Linksverteidiger & Dauerbrenner SK Austria Klagenfurt) über...

...das Spiel: „Eine Niederlage am Ende, die nicht sein muss. Ich denke, dass wir trotzdem ein gutes Spiel gemacht haben. Wenn man aber manchmal kein Glück hat in den entscheidenden Situationen, dann verliert man halt das Spiel und macht Sturm damit zum Meister."

...die Saison von Austria Klagenfurt: „Es war eine super Saison. Wenn man daran denkt, wie selten wir im Grunddurchgang verloren haben und wie viel da noch mehr drin gewesen wäre. Ich finde, dass wir im Oberen Playoff schon noch ein paar Punkte mehr verdient gehabt hätten für die Leistung, die wir gezeigt haben. Aber jeder der Fußball spielt, weiß, es ist kein Wunschkonzert.

Da hat an der ein oder anderen Stelle das Spielglück gefehlt und vielleicht auch etwas die Abgezocktheit, die die großen Mannschaften einfach haben. Aber ich denke als Austrianer kann man stolz sein auf die Saison.

𝗗𝗔𝗡𝗞𝗘! 💜



Wir bedanken uns bei allen Fans, Abonnent*innen, Partnern, Sponsoren, Mitarbeitern und Freunden der Austria für eine tolle Saison! 🫶 Danke für eure Unterstützung! 👏🏼#SKA #forzaviola pic.twitter.com/wW4lijlAWk — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) May 19, 2024 Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: RiPu-Sportfotos