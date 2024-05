Mit dem letzten Spiel der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 kassierte der LASK, der die 50. Jubiläums-Spielzeit auch am 28. Juli 2023 gegen den SK Rapid eröffnete (1:1), eine unerwartete 1:7-Klatsche beim enthronten Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Die erste Auswärts-Niederlage unter Interims-Trainer Thomas Darazs, dessen BL-Bilanz sich bis dato bei vier Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage sehen lassen konnte und nun zum Saison-Ausklang einen herben Wermutstropfen erhielt, weil sein Team derart "unter die Räder" kam. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Linzer Lager. Siehe auch Salzburger STATEMENTS...

Wie hier beim Abschluss von Oscar Gloukh waren die LASKler um Talovierov meist nur in der Zuschauerrolle und Passagier, während sich die Roten Bullen in einen Torrausch spielten.

„Ich bin schon enttäuscht, dass wir uns so aus der Saison verabschieden"

Thomas Darazs (Interimstrainer LASK) über...

…das Spiel: „Ich bin schon enttäuscht, dass wir uns so aus der Saison verabschieden. Ich bin vor dem Match auf der Ersatzbank gesessen und habe ein bisschen auf den Gästesektor raufgeschaut. Da habe ich mich erinnert, wie ich so 16 Jahre alt war, dass ich selber dort gestanden bin. Das macht mich ein bisschen traurig, dass wir den Fans nicht einen besseren Saisonabschluss schenken konnten.“

...weiter zum Spiel: „Wir haben eigentlich eine sehr starke Meistergruppe gespielt, heute haben wir aber nach dem 3:1 sehr schlecht gespielt. Dennoch hat die Mannschaft in den letzten Wochen mehrfach gezeigt, dass sie über Qualität verfügt, daran ändert auch die heutige Leistung nichts.“

…ob er überhaupt noch in die LASK-Akademie zurückkehren wolle: „Ja, weil mir Fußball einfach großen Spaß macht. Es ist eine große Herausforderung, einen Bundesligisten zu trainieren. Es ist eine große Herausforderung, eine Bundesligamannschaft zu trainieren, die zu den besten in Österreich gehört.

Es ist eine andere Herausforderung, in der Akademie die Trainer zu verbessern, damit wir in Zukunft Spieler rausbringen können, die mehr können, als einen 60-Meter-Sprint schnell zu erledigen. Beides sind sehr interessante und erfüllende Aufgaben für mich. Sollte der Verein tatsächlich denken, dass wir weitermachen sollen, weil sie Fantasie in unserer Zusammenarbeit sehen, würde ich mir das auf alle Fälle anhören.“

„Es waren sehr einfache Gegentore durch die Umschalter der Salzburger"

Florian Flecker (Offensivakteur LASK - siehe auch HIER) über...

...die Gründe für die Klatsche: „Ganz schwer zum sagen und zu erklären. Es waren sehr, sehr einfache Gegentore durch die Umschalter der Salzburger. Wobei wir wussten, dass ihre Stürmer schnell sind. Wir haben es leider nicht geschafft, dass wir sie stoppen. Es war dann gefühlt jeder Angriff gefährlich und ein Tor. Es heißt nun das Spiel abzuhaken, gut im Urlaub erholen und dann greifen wir in der nächsten Saison neu an.

...die Saisonbilanz: „Wir können schon zufrieden sein mit dem dritten Platz. Es war eine Saison mit Up and Downs. Im Playoff haben wir es dann aber trotzdem gut gemacht und in der Meistergruppe gezeigt, was wir drauf haben. Mit 17 Punkten, die wir geholt haben, brauchen wir uns überhaupt nicht zu verstecken. Wir müssen einfach schauen, dass wir in der nächsten Saison in gewisse Spielen auch die Leistung bringen, wie wir sie jetzt auch im Playoff gebracht haben. Und dann freue ich mich schon richtig auf nächstes Jahr."

„Von den sieben Toren sind vier oder fünf Standardtore, wo wir nicht gut verteidigen"

Felix Luckeneder (in seinem Athletiker-Abschiedsspiel Kapitän beim LASK) über...

…das Spiel: „Es tut schon sehr weh, das muss man ehrlich sagen. In der ersten Halbzeit waren wir gut drinnen. Von den sieben Toren sind vier oder fünf Standardtore, wo wir nicht gut verteidigen. In der ersten Halbzeit war es ganz in Ordnung. Wir sind alle Fußballer, wir wollen immer gewinnen. Es war aber ein schönes Gefühl, noch einmal von Beginn an zu spielen, auch mit der Schleife am Arm.“

...sein Abschiedsspiel: „Ja, es war schon sehr emotional. Vor allem als es am Schluss nach meiner Auswechslung minutenlange Sprechchöre für mich gab. Das ist schon was Besonderes und geht sehr nahe, muss man echt sagen. Von dem her großer Respekt und großes Dankeschön an alle mitgereisten Fans. Es ist mir letzte Woche im Heimspiel schon sehr nahe gegangen. Aber da habe ich gewusst, dass ich noch eine Woche habe. Heute ist es nun vorbei und schon ein schöner Moment."

SPIELFILM und weitere Details im Ligaportal-LIVETICKER

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty und Harry Dostal/www.sport-bilder.at