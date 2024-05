"Siegen oder (in Urlaub) fliegen" lautet das Motto im heutigen einzelnen ADMIRAL Bundesliga-Play-off-Halbfinale, in dem mit dem RZ Pellets WAC und FK Austria Wien zwei Playoff-Stammgäste der letzten Jahre aufeinandertreffen (19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Die sich mittlerweile an´s "Nachsitzen" einer Saison gewöhnt haben und über den "zweiten Bildungsweg" in den Europacup kommen wollen. Einer kommt heute durch... im Finale wartet dann am Freitag und nächsten Dienstag der TSV Hartberg. Was meint Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner, UEFA-Pro-Lizenz-Coach und erfahrener BL-Trainer, zum Halbfinale?

Das jüngste Duell am 11. Mai in der Generali Arena ging klar mit 4:0 an Dominik Baumgartner (l.) und den WAC. Heute Abend wollen sich Dominik Fitz, der schon mal den Unterschied ausmachen kann, und die Wiener Austria rehabilitieren und gegen die Elf um ihren Ex-Coach Manfred Schmid ein anderes Gesicht zeigen.

"Der WAC ist derzeit etwas besser in Form"

Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner: "Im Play Off Halbfinale stehen sich mit dem WAC und der Austria aus Wien zwei in etwa gleichstarke Teams gegenüber. Die Kärntner gewannen vier der letzten fünf Bundesligaspiele in der Qualigruppe, darunter drei auswärts. Die Wolfsberger befinden sich daher in einem absoluten Hoch.

Bei den Wienern war zuletzt ein etwas negativer Lauf zu erkennen. Drei Niederlagen, ein Unentschieden, ehe ein 2:1-Sieg im letzten ADMIRAL Bundesliga-Spiel in Linz gegen die Blau Weissen folgte. Der allerdings gibt wiederum Selbstvertrauen für das anstehende heutige Halbfinale. Doch ich denke, dass der WAC derzeit etwas besser in Form ist.

Mein Tipp: 2:1.

Fotocredit: Josef Parak