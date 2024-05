Das Trikot des ADMIRAL Bundesliga-Sechsten Austria Klagenfurt tragen sie erst in der kommenden Saison. Doch die Verantwortlichen der Kärntner Violetten verfolgen schon jetzt mit großem Interesse, wie sich die Sommer-Zugänge und Leihspieler bei ihren aktuellen Klubs präsentieren. Zwei davon standen besonders im Fokus: Tormann Simon Spari hielt den FAC-Kasten im Duell mit ADMIRAL 2. Liga-Meister GAK 1902 sauber, Angreifer David Toshevski wurde für HNK Sibenik zum Matchwinner.

In elf von 26 ADMIRAL 2. Liga-Einsätzen blieb FAC-Schlussmann Simon Spari in dieser Saison ohne Gegentor. Auch gegen Meister GAK 1902 hielt der 21-jährige, 1,96 Meter-Mann seinen Kasten sauber.

„Es war mein letztes Heimspiel für den FAC und nach dem Abpfiff sind die Emotionen hochgekommen"

Nachdem sein Wechsel zum dreimaligen Meistergruppen-Teilnehmer offiziell bekanntgegeben worden war, musste Spari seinen Stammplatz für zwei Partien räumen. Die Verantwortlichen in Floridsdorf wollten die Keeper hinter Spari im Wettkampf testen. Für das Topspiel gegen ADMIRAL 2. Liga-Meister und Bundesliga-Rückkehrer GAK 1902 kehrte der 21-Jährige ins Team zurück und feierte im 26. Einsatz sein elftes „zu Null“ – eine beeindruckende Bilanz.

„Ich hatte natürlich Verständnis für die Entscheidung des Trainers und konnte die Gründe auch nachvollziehen, aber dennoch war es bitter für mich, plötzlich nicht im Kader zu sein. Daher habe ich mich extrem gefreut, dass ich gegen den GAK wieder mit dabei sein durfte. Es war mein letztes Heimspiel für den FAC und nach dem Abpfiff sind auch die Emotionen hochgekommen“, blickte Simon Spari auf das torlose Remis zurück.

Binder & Spari in ÖFB-U21-Teamkader nominiert

Eine weitere positive Nachricht hatte den neuen Klagenfurter Goalie schon in der vergangenen Woche erreicht: Da war der 1,96 Meter-Hüne von Nationaltrainer Werner Gregoritsch ebenso wie Austria-Angreifer Nicolas Binder in das Aufgebot des U21-Teams für den Lehrgang vom 2. bis 8. Juni in Bad Tatzmannsdorf (Burgenland) sowie den Test gegen Schottland (7. Juni, 19 Uhr) gegen Schottland in Wieder Neustadt berufen worden.

Matchwinner David Toshevski

Während Spari mit Floridsdorf im Unterhaus auf dem dritten Platz liegt, kämpft Offensiv-Mann David Toshevski (im Foto rechts) in Kroatien mit HNK Sibenik um den Aufstieg und die sofortige Rückkehr des Klubs in die höchste Klasse. Zwei Runden vor Schluss liegt man zwei Punkte hinter Zrinski Osjecko auf Rang zwei, im „Finale“ treffen die beiden Rivalen im direkten Duell aufeinander.

Am vergangenen Sonntag war es dem Neo-Waidmannsdorfer zu verdanken, dass der kroatische Partnerklub der Austria weiterhin im Rennen ist. Denn Sibenik musste gegen den Dritten Vukovar 1991 gewaltig zittern, ehe Toshevski zehn Minuten vor dem Abpfiff den 2:1-Siegtreffer erzielte und die Partie nach Rückstand drehte. Für den 22-Jährigen war es der dritte Treffer im 14. Einsatz, erst im Frühjahr kam er vom russischen Erstligisten FK Rostov nach Dalmatien.

„Es ist eine besondere Situation, dass für alle in diesem Sommer noch Highlights bevorstehen"

Auch Sommer-Zugang Laurenz Dehl sowie die SKA-Leihgaben Iba May und Moritz Berg haben mit dem FC Viktoria 1889 noch Großes vor. Am Samstag steigt das Endspiel um den Berliner Landespokal, mit einem Erfolg über den Titelverteidiger Tus Makkabi würden sich die „Himmelblauen“ für die erste Runde des DFB-Pokals qualifizieren. Dehl und May dürften starten, Berg muss verletzt passen.

„Natürlich schauen wir genau hin, wie sich die Burschen präsentieren. Es ist eine besondere Situation, dass für alle in diesem Sommer noch Highlights bevorstehen, ehe sie mit Beginn der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 bei uns einsteigen. Wir drücken fest die Daumen, dass sie ihre Ziele in der laufenden Serie erreichen und mit tollen Erlebnissen im Rücken nach Klagenfurt kommen“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und SK Austria Klagenfurt