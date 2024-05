Hatten die äußeren Bedingungen beim ADMIRAL Bundesliga-Europacup-Play-off-Halbfinale zwischen dem RZ Pellets WAC und FK Austria Wien, das durch das Lastminute-Siegtor von Dominik Fitz mit 2:1 zugunsten der Gäste entschieden wurde, an diesem Mai-Abend schon herbstliche Züge, herrscht zwischen dem scheidenden Wolfsberger Cheftrainer Manfred Schmid und Jürgen Werner eisige Kälte. Die Fehde unüberhörbar, atmosphärische Störungen zwischen dem 53-jährigen Wiener und 62-jährigen Welser & Veilchen-Vorstand unmissverständlich vernehmbar. STATEMENTS dazu und zum Spiel sowie anderem....

Äußerte sein Unverständnis über die Aussage von Jürgen Werner und blieb dabei authentisch: Manfred Schmid bei seinem letzten Spiel als WAC-Cheftrainer nach rund 15 Monaten bei den Wolfsbergern. Im Interview gab sich der 53-jährige Wiener kämpferisch.

„Respekt und Anstand kann man sich nicht kaufen, egal wie viel Geld man verdient“

Manfred Schmid (Cheftrainer RZ Pellets WAC) über...

…die Aussage von Jürgen Werner zu seinem Jubel mit den Fans nach dem 4:0 Sieg des WAC gegen die Austria: „Respekt und Anstand kann man sich nicht kaufen, egal wie viel Geld man verdient. Ich bin nicht zu den Fans gegangen, mit der Absicht, irgendjemanden zu beleidigen. Er weiß es genau. Ich habe viele Spieler angerufen, habe mich entschuldigt.

Ich habe es nach dem Spiel im Interview gesagt. Es war ein sehr emotionaler Moment für mich. Ich war nicht das erste Mal in dem Stadion, seit ich weg bin. Noch einmal, die Spieler haben das so aufgenommen, das hat man heute gesehen. Wir haben uns verabschiedet, ich habe ihnen gratuliert. Alle im Verein haben es gewusst, der Stachel sitzt halt ein bisschen tief.“

„...anscheinend hat er das eine oder andere nicht verkraftet"

…dass Jürgen Werner sich gegen seine Rückkehr zur Austria ausgesprochen hat: „Da hat er eh recht. Solang er da ist ganz bestimmt nicht. Das merkt man ja. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir uns getrennt haben, weil wir uns nicht verstanden haben. Das ist ja alles okay. Die Trennung war damals so wie sie war, anscheinend hat er das eine oder andere nicht verkraftet.

Das tut mir auch Leid für ihn, ich habe kein böses Wort verloren über ihn. Solche Interviews verstehe ich dann nicht, weil er ganz genau weiß, was ich nach dem Spiel gesagt habe. Ich war bei den Spielern und habe mich beim Trainer entschuldigt. Es geht nur um die Beziehung zwischen Austria Wien, den Fans und mir. Das wird auch Jürgen Werner nicht ändern können.“

…das Spiel: „Am Ende war es ein bisschen unglücklich, wenn man sieht, wie es passiert ist. Wir haben eine riesige Chance, machen es nicht, laufen dann in einen Konter und Gütlbauer rutscht aus. Er hat uns in dieser Saison schon oft gerettet. Am Ende war es unglücklich, aber die Austria war vielleicht einen Tick näher dran, mit dem Abseits Tor. Wir haben ein gutes Spiel heute gemacht. Die Mannschaft hat alles hineingeworfen, ist gelaufen und hat gekämpft. Es war richtig gut.“

„Wir haben heute einen guten Fußball gezeigt und unglücklich verloren"

…ob der Sieg für den WAC verdient gewesen wäre: „Auf jeden Fall. Unverdient wäre es sicher nicht gewesen. Wir haben heute einen guten Fußball gezeigt und unglücklich verloren.“

…ob es sich anders anfühlt, im letzten Spiel an der Seitenlinie zu stehen: „Nein, gar nicht. Es hat sich gut angefühlt, wie immer. Ich bin schon ein bisschen länger in diesem Geschäft und habe ein bisschen Erfahrung mitgenommen. Es ist schade, so wie es passiert ist. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, besonders bei den Medien. Es war immer eine super Zusammenarbeit, aber ich denke, ich werde nicht so lange wegbleiben.“

…seine Zukunft: „Natürlich habe ich Ideen. Ich habe es eh schon gesagt, ich möchte mich bei allen bedanken. Ich habe in Wolfsberg sehr viele nette Menschen und Freunde kennengelernt. Jetzt bekommt einmal meine Familie eine richtig schöne Zeit, der Urlaub ist gebucht und geplant. Dann werden wir schauen, was weiter passiert.“

„Glaube, er ist im Moment sehr weit weg vom WAC und auch schon lange nicht mehr im Fußball tätig"

…die Worte von Ex-WAC-Torhüter Alexander Kofler zu seinem Abschied bei den Wölfen: „Ich weiß nicht, woher er das hat. Ich glaube, er ist im Moment sehr weit weg vom WAC und auch schon lange nicht mehr im Fußball tätig. Es gibt aber keine schiefe Optik. Wir haben ein gutes Gespräch gehabt, in manchen Bereichen gibt es Dinge, wo wir nicht einer Meinung waren.

Das war auch der Grund. Ich werde nichts Genaues sagen, aber es war wirklich ein gutes Gespräch zwischen dem Präsidenten und mir. Deswegen wundert es mich, dass Aussenstehende da so etwas behaupten können.“

Teilte kräftig aus gegen Ex-Austria Wien-Trainer Manfred Schmid: Veilchen-Vorstand Jürgen Werner.

„Eine Rückkehr von ihm war nie ein Thema für uns"

Jürgen Werner (Vorstand FK Austria Wien) über (vor dem Spiel)...

…den Jubel von Manfred Schmid nach dem 4:0-Sieg des WAC vor eineinhalb Wochen in Wien-Favoriten: „Ich habe das als das Respektloseste empfunden, was ich in 30 Jahren Fußball erlebt habe. Mehr will ich dazu nicht sagen. Eine Rückkehr von ihm war nie ein Thema für uns.“

…das gesuchte Trainerprofil: „Wie zuvor auch, wir wollen einen Trainer, der zu unserem Stil passt. Wir können nicht alles über den Haufen werfen. Es war natürlich nicht geplant, dass wir Michi Wimmer kurz vor Ende entlassen müssen, weil wir noch eine Initialzündung für den möglichen Europacup machen wollten. Aber es ist so, dass ich jetzt 30 Jahre in dem Geschäft bin, sehr gut vernetzt bin und natürlich hält man wie bei den Spielern auch bei den Trainern Augen und Ohren offen. Wir haben schon einige Gespräche geführt, aber ich werde noch keine Namen nennen.“

…die aktuelle Situation bei der Austria: „Ich habe es schon ein paar mal gesagt, Austria Wien ist ein großer Klub, der viele Gremien hat und das muss man alles erst einmal unter einen Hut bringen. Ich glaube aber, wir sind auf dem richtigen Weg, haben das Gröbste überstanden und ich gehe davon aus, dass es besser wird.“

„Wir haben einen Fünfjahresplan und bei einer Entwicklung gibt es Rückschläge"

…die Zukunft von ihm und Manuel Ortlechner: „Ich glaube, man täuscht sich da ein bisschen. Wir haben bei Austria Wien klare Rollenverteilung gemacht und wir haben gesagt, wir werden nach der Saison analysieren, wie die Saison gelaufen ist. Es gibt jetzt seit sechs Jahren die Teilung in der Tabelle und Austria Wien hat noch nie 33 Punkte erreicht. Wir waren die zweitbeste Mannschaft in der Rückrunde und haben jetzt in den letzten Spielen leider ein bisschen einen Absturz erlitten, was auch zur Entlassung des Trainers geführt hat.

Aber es ist nicht alles schlecht und ich habe es schon gesagt, als ich gekommen bin: Wir haben einen Fünfjahresplan und bei einer Entwicklung gibt es Rückschläge. Dass die Konstellation heuer so war, dass man mit 33 Punkte nicht dabei war, war ein bisschen unglücklich, aber das haut uns ein bisschen zurück und wir werden es wieder aufholen. Jetzt sehe ich das Licht am Ende des Tunnels. Ich weiß nicht, wer mich da hinterfragt.

Wir müssen mehr die Arbeit hinterfragen und nicht die Position selbst. Es wird natürlich mit mir und Manuel Ortlechner weitergehen. Wir haben klare Aufgabenverteilung festgelegt, auch schriftlich, und ich wüsste nicht, was sich jetzt daran ändern soll. Aber wie nach jeder Saison werden wir Bilanz ziehen und schauen, an welchen Rädern wir drehen müssen.“

„Davon habe ich auch schon gehört, aber bis jetzt noch nichts von Sturm"

…kommende Transfers: „Wir haben bei Matthias Braunöder noch nichts zu vermelden. Wir haben zwar Kontakt mit dem Klub, die sind sich aber selbst noch nicht ganz sicher. Es gibt auch andere Verkaufskandidaten. Aber wie gesagt, es werden interessante Wochen bis zum 24, wo wir wieder mit dem Training beginnen. Die Frage ist, wer zu uns kommt und wer geht. Dann müssen wir schauen, ob Braunöder zurückkommt oder verkauft wird. Das muss man dann natürlich nachbesetzen und das ist bei einigen Positionen so.“

…das mögliche Interesse von Sturm Graz an Muharem Huskovic: „Davon habe ich auch schon gehört, aber bis jetzt noch nichts von Sturm. Auch das ist immer nur in den Medien. Solange wir kein Angebot haben, kann ich auch nichts dazu sagen.“

„Generell hat mir persönlich in der Saison das Gesicht des Vereins gefehlt"

Alexander Kofler (Sky Experte und ehemaliger WAC-Keeper) vor dem Spiel über die Situation beim WAC: „Generell hat mir persönlich in der Saison das Gesicht des Vereins gefehlt. Man war so ein bisschen in einer Umbruchphase, für was die Mannschaft steht, ob sie für Pressing oder spielerische Elemente steht. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Man hatte immer das Gefühl, dass der WAC gewinnt, wenn Bamba, Boyake oder Ballo einen Sterntag haben, so wie beim 4:0 gegen die Wiener Austria.

Dann war immer das Thema, ob der Trainer bleibt, weggeht oder entlassen wird. Dann hat der Präsident ein Machtwort gesprochen und gesagt, dass der Trainer bleibt, und zwei Wochen später war es natürlich wieder anders. Es hatte ein bisschen eine schiefe Optik. Man muss aber auch sagen, dass der Präsident immer ein gutes Gespür hatte, was die Trainer betrifft. Er wusste immer, was die Mannschaft braucht, weil er immer sehr nahe bei der Mannschaft ist. Schauen wir mal, was diese Entscheidung für Früchte trägt.“

