Das spannene Spiel im ADMIRAL Bundesliga-Europacup-Play-off-Halbfinale zwischen dem RZ Pellets WAC und FK Austria Wien lief bereits auf eine Verlängerung hinaus, als die Wölfe zum vermeintlich letzten Angriff ansetzten, der vielversprechend aussah und ein Matchball möglich war, ehe sie sich leichtfertig festrannten und der Schuss nach hinten los ging. Konsequenter Konter der Austria mit letztlich zwei Hauptdarstellern: WAC-Goalie Gütlbauer mit dem folgenschweren Ausrutscher, der freche FAKler Fitz schlitzohrig mit dem Luckypunch und 2:1-Siegtor für die Veilchen. STATEMENTS dazu aus beiden Lagern!

Als sich schon viele auf eine Verlängerung einstellten, gelang Austria Wien mit der letzten Aktion der Partie nach schnellem Konter der siegbringende Treffer durch Dominik Fitz unter WAC-Goalie Gütlbauers gütiger, unfreiwilliger Mithilfe. Hernach natürlich frenetischer Jubel bei den Violetten aus der Bundeshauptstadt.

„Dieses Tor ist eigentlich wie gezeichnet für ihn“

Christian Wegleitner (Interimstrainer FK Austria Wien) über...

…Dominik Fitz: „Es gibt kein extra Lob, aber dieses Tor ist eigentlich wie gezeichnet für ihn. Diese Idee kann man haben, dass es sich mit der Ausführung noch so ausgeht passt richtig zu ihm. Ich habe vorher gesagt, dass er der Austria-Kicker ist, der auf diese Idee kommt. Der Zeitpunkt war auch richtig cool.“

…was bei einem so späten Siegtreffer im Kopf eines Trainers vorgeht: „Dass wir wahrscheinlich unser vorgenommenes Ziel erreichen. Ganz ehrlich, wir haben dann an Spiel drei und vier gedacht im ersten Moment. Es ist richtig cool, dass wir das bekommen. Es war unser ausgesprochenes Ziel, das wir formuliert haben vor einer Woche. Ich finde es richtig super für die Jungs, dass sie nach den harten Wochen noch zwei Spiele bekommen. Vor allem ein Heimspiel mit diesen Fans.“

…das Spiel: „Ich habe eine hektische erste Halbzeit gesehen, mit viel zu vielen einfachen Ballverlusten. In einem Spiel, wo man weiß, dass es um das Weiterkommen geht, es ist ein Spiel, haben wir relativ hektisch begonnen. Unrund, unruhig, wir haben aber gewusst, dass die Qualität da ist.

Das haben wir in der Halbzeit kurz angesprochen, wie wir in der zweiten Halbzeit agieren wollen und das ist uns richtig gut gelungen. Wie wir zurückgekommen sind, war die Mannschaft ähnlich wie Samstag, mit Energie, Spielwitz, Mut und so viel Leidenschaft. Das war ein Wahnsinn.“

…den Ausgleich des WAC: „Ich sehe da einen tollen Abschluss des WAC, ein super Tor, das wir kassiert haben in einer Phase, wo wir so richtig in Schwung gekommen sind. Aber das Tor ist einfach gut. Es gibt immer etwas, das man besser machen kann als Gegner, aber ich finde, dass es ein super Tor ist.“

„Ich habe nur gesehen, dass der Tormann ausgerutscht ist und mir gedacht, ich probiere es"

Dominik Fitz (2:1-Siegtorschützee FK Austria Wien) über...

…seinen Siegtreffer: „Ich habe nur gesehen, dass der Tormann ausgerutscht ist und habe mir gedacht, ich probiere es. Er war schon ziemlich weit noch vorne und es ist sich Gott sei Dank ausgegangen.“

…seine Form der letzten Wochen: „Ich glaube, am Anfang der Quali Gruppe war es ganz gut von mir, da habe ich relativ viele Tore und Assists gemacht. Dann habe ich einen kurzen Durchhänger gehabt, aber jetzt habe ich mich wieder gefangen. Die letzten zwei, drei Wochen waren wieder viel besser. Ich schaue, dass ich da anknüpfen kann, dass ich da am Freitag weitermachen kann.“

…ob man sich das Glück zum Sieg erzwungen hat: „Sicher war es ein schwieriges Spiel. Wir haben gewusst, dass es da immer extrem schwer zu spielen ist. Wir haben es in der ersten Halbzeit phasenweise ganz gut gemacht, phasenweise nicht, da haben wir ein bisschen etwas zugelassen hinten. Aber vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir alles hineingeworfen, haben gezeigt, was wir für eine Willensstärke haben und sind dann am Ende belohnt worden.“

„Dass es nicht in Verlängerung gegangen ist, war für uns das Wichtigste"

…die Ausgangslage für die Finalspiele gegen Hartberg: „Es ist ausgeglichen. Wir haben am Freitag das erste Spiel, müssen schauen, dass wir gut regenerieren und alle auf 100 % kommen. Dann bin ich zuversichtlich, dass das gut ausgehen wird für uns.

Dass es heute nicht in die Verlängerung gegangen ist, war für uns das Wichtigste, damit wir ein bisschen Kräfte sparen können. Jetzt fahren wir heim und müssen schauen, dass wir ab morgen regenerieren für Freitag.“

„Lucky Punch in der 93. Minute tut natürlich brutal gut"

Manfred Fischer (Kapitän FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Es braucht schon hin und wieder Glück, aber ich glaube, das erarbeiten wir uns. Ich glaube, wir sind trotzdem die verdiente Mannschaft, die heute aufgestiegen ist. Wie gesagt, das Glück haben wir uns heute erarbeitet, es ist aber noch nichts erreicht. Es war sehr, sehr wichtig, dass wir uns selbst gezeigt haben, dass das 4:0 uns schon sehr wehgetan hat und wir das heute ausbessern konnten.

Jetzt heißt es drauflegen. Das Spiel war heute nicht so berauschend. Wir haben uns schon schwergetan, ein bisschen müde und träge gewirkt in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war es 70 % Zweikampfquote für den WAC, so hat es sich auch angefühlt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann aus dem Nichts den Ausgleich bekommen, aber der Lucky Punch in der 93. Minute tut natürlich brutal gut.“

„Natürlich sind es andere Ansprachen, eine andere Energie"

…ob der neue Trainer etwas mit den Siegen in den letzten beiden Spielen zu tun hat: „Natürlich, da gehören alle dazu. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben gesagt, wir verlieren und gewinnen gemeinsam. Natürlich sind es andere Ansprachen, eine andere Energie. Das ist normal, wenn ein neuer Trainer da ist. Er macht es sehr, sehr gut, da muss man ihn loben. Wir sind auch dankbar, dass er uns da gemeinsam herausgeholfen hat aus dieser blöden Situation. Jetzt können wir uns freuen auf zwei coole Spiele gegen Hartberg, eine gute Mannschaft.“

…die kommenden Finalspiele gegen den TSV Hartberg: „Wenn wir so als Einheit auftreten, die bis zur letzten Minute an den Sieg glaubt, wird es schwer für Hartberg. Aber sie sind auch gut drauf, haben jetzt erst Rapid 3:0 geschlagen. Es werden richtig coole Spiele, wo zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die Fußball spielen wollen.“

„Wir haben zufällig heute beim Esstisch noch darüber geredet, dass heute ein guter Zeitpunkt wäre für das erste Tor"

Matteo Meisl (1:0-Torschütze FK Austria Wien) über...

…seinen Treffer zum 1:0 und sein erstes im FAK-Dress (36 Einsätze): „Gut Ding braucht manchmal eine Weile. Wir haben zufällig heute beim Esstisch noch darüber geredet, dass heute ein guter Zeitpunkt wäre für das erste Tor. Ich habe es mir selbst auch wirklich vorgenommen, dass ich einmal vorne anschlage. Dass das heute so super gelungen ist mit Fitzi, der natürlich überragende Standards schießt.

Ich habe ihn auch schon als Mitspieler bei den Young Violets gehabt. Da hat er es auch schon bewiesen, dass er die Köpfe findet. Dass es heute so gelungen ist, freut mich natürlich extrem, natürlich auch in so einem wichtigen Spiel.

Es war auch ein sehr spezieller Moment, gleich von Anfang an so hinein zu starten in die Partie. Das gibt natürlich extremes Selbstbewusstsein und wir sind dann drangeblieben. Es ist nicht alles so gegangen, wie wir es uns vorgestellt haben, aber wir sind drangeblieben und ich glaube, dass wir dann doch verdient gewonnen haben. Man sieht es über die Saison, dass nicht immer alles so geht, wie wir es uns vorstellen.

Wir sind aber wirklich drangeblieben und haben weiter hart gearbeitet. Das ist schon ein Verdienst von harter Arbeit, wir haben den Kopf nie in den Sand gesteckt und immer weiter gemacht. Deswegen freut es mich für die Mannschaft und ich hoffe, dass es am Freitag so weitergeht.“

…die kommenden Finalspiele gegen Hartberg: „Am besten soll das ähnlich wie heute aussehen, wenn es geht, mit einem Sieg. Wir müssen schauen, gut regenerieren, super essen und gut schlafen. Dann sind wir am Freitag hoffentlich wieder halbwegs bei Kräften und wollen dann gleich nachlegen.“

„Wir haben trotzdem die Qualität in der Mannschaft, dass wir Hartberg schlagen"

…was das Match gegen Hartberg entscheidet: „Mittlerweile Details. Ich hoffe einfach, dass wir so wie heute eine halbwegs gute Leistung auf den Platz bringen und das Glück vielleicht auch wieder auf unserer Seite ist. Wir haben trotzdem die Qualität in der Mannschaft, dass wir Hartberg schlagen.

Ich glaube nicht, dass irgendwer als Favorit in die Partie geht. Natürlich hat Hartberg eine gute Saison gespielt, aber ich glaube, dass wir uns auch nicht verstecken müssen.“

ÖFB-Neo-Nationalspieler Thierno Ballo, der heute überraschend von Teamchef Ralf Rangnick in den rot-weiß-roten EM-Kader berufen wurde, agierte diesmal gegen die Wiener Austria glücklos und vermochte keine Akzente zu setzen. Links der eingewechselte, seit wenigen Tagen 35-jährige Australier James Holland, der mit dem Final-Einzug die Bundesliga-Saisonspiele Nr. 34 + 35 der Favoritner vor sich hat.

„...ich rutsche dabei aus und dann hat er das Tor offen gehabt"

Lukas Gütlbauer (Torhüter RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Im Moment verspüre ich nur Leere. Wir haben wieder super gefightet, wir hätten uns sicher den Sieg oder zumindest die Nachspielzeit verdient. So zum Schluss das Spiel zu verlieren ist natürlich sehr, sehr bitter.“

…ob das das Los eines Torhüters ist, dass seine Fehler so schwere Folgen haben: „Natürlich, das ist Part of the Business. Ich habe schon gesehen, dass er den Ball in die Tiefe spielt und spekuliert, dass sich das vielleicht ausgeht. Ich wollte dann abbrechen, weil ich sehe, dass es sich nicht ausgeht, rutsche dabei aus und dann hat er das Tor offen gehabt.“

…die Saison des WAC: „Hinten raus waren die Partien nicht so schlecht. Wir haben, glaube ich, drei Partien am Stück gewonnen und wären sehr, sehr gerne in das internationale Business reingekommen. Aber es hat nicht sein sollen.“

…ob er sich auf den neuen Trainer Dietmar Kühbauer freut: „Natürlich. Im Sommer beginnt die Vorbereitung mit einem neuen Coach. Wieder Vollgas und dann wollen wir nächstes Jahr erfolgreich sein.“

Dominik Baumgartner (Kapitän WAC): „Es ist eine sehr bittere Niederlage gegen Austria Wien. Es war ein sehr umkämpftes Spiel und hätte in beide Richtungen gehen können. Wir werden nächstes Jahr wieder angreifen."

„Es ist wie letztes Jahr, in der letzten Aktion"

Alexander Kofler (Sky Experte und ehemaliger WAC-Keeper) über...

…den späten Siegtreffer der Austria: „Es ist wie letztes Jahr, in der letzten Aktion (Anm.: im Halbfinale vs. SC Austria Lustenau, 1:2). Es ist doppelt bitter, weil sie gerade in der Vorwärtsbewegung waren und selbst die Chance gehabt haben, hier alles klarzumachen. Dass man dann im Gegenzug das Tor bekommt, durch einen individuellen Fehler, ist natürlich doppelt bitter.

Es ist schade für den WAC aber auch Gratulation an die Austria Wien. Sie haben es sich wahrscheinlich über das ganze Spiel doch ein bisschen mehr verdient gehabt. Man kann ihnen nur die Daumen drücken, dass sie gegen Hartberg auch so performen.“

„Gütlbauer würde ich als tragischen Held bezeichnen"

…ob die Austria den Sieg verdient hat: „Von verdient zu sprechen, wenn es in der letzten Aktion so einen Lucky Punch gibt, da tue ich mir immer schwer. Natürlich war das Glück erzwungen. Ich glaube, Austria Wien hat über das ganze Spiel die besseren Chancen gehabt. Gütlbauer würde ich als tragischen Held bezeichnen, beim Stand von 1:0 hat er eine überragende Aktion gehabt, wo er den WAC im Spiel gehalten hat.

Dann war das 1:1. Wie bereits gesagt, im ersten Moment kann dann der WAC das 2:1 machen und in der Rückwärtsbewegung hat die Fehlerkette begonnen und die hat leider bei Gütlbauer aufgehört. Dominik Fitz hat das überragend gemacht, hat es übernasert und aus 30 oder 40 Metern das Tor gemacht.“

...die Rolle von Dominik Fitz bei der Wiener Austria: „Auch in seinen jungen Jahren ist er in der Mannschaft ein absoluter Führungsspieler. Er verkörpert dieses Spiel der Austria. Auch zu meiner Zeit, als er noch jünger war, hat es geheißen, dass er in diese Rolle hineinwachsen wird und das zeigt er über das ganze Jahr, speziell in der Quali Runde. Heute hat er das auch wieder unter Beweis gestellt.“

…den Finalgegner Hartberg: „Mir persönlich hat Hartberg diese Saison sehr gut gefallen. Man sieht eine klare Handschrift vom Trainer, wie sie den Spielaufbau gestalten. Da tun sich viele Mannschaften schwer, selbst Salzburg, die eine wirkliche Pressing-Maschine sind.

Der Trainer wird sie gut analysieren und wissen, wo er ansetzen muss. Ich glaube aber, dass es schwer wird, weil Hartberg mit sehr viel Selbstvertrauen kommt. Man hat es auch gesehen gegen Rapid Wien, wie sie da in Wien gespielt haben. Es werden spannende zwei Spiele, möge der Bessere gewinnen.“

…was er der Austria gegen Hartberg zutraut: „Alles. Es sind zwei Spiele, wo vieles passieren kann. Es kann eine Rote Karte passieren, es kann ein Lucky Punch so wie heute passieren, wo vielleicht nicht die bessere Mannschaft gewinnt. Es wird sich sehr viel im Kopf abspielen. Deswegen kann jeder jeden schlagen bei dem Spiel.“

…worauf es im Duell zwischen der Austria und Hartberg ankommt: „Es wird auf Details ankommen. Es sind beides Mannschaften, die sich übers Fußballspielen definieren. Wenn Spieler individuelle Entscheidungen treffen, so wie Fitz heute, und dann ein Tor machen, spielt es sich natürlich leichter. Es werden Details entscheiden.“

„Er ist Coach genug und gut genug, dass er den Haufen wieder auf Schiene bringt"

…was Dietmar Kühbauer beim WAC empfängt: „Definitiv eine spannende Mannschaft mit vielen guten Einzelspielern. Ihn erwartet auch viel Arbeit, aber ich glaube, er ist Coach genug und gut genug, dass er den Haufen wieder auf Schiene bringt.

Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Dietmar Riegler hat immer ein gutes Gespür gehabt, welche Art von Trainer die Mannschaft braucht und ich glaube, er hat auch dieses Mal eine gute Entscheidung getroffen.“

…die Einberufung von Thierno Ballo in den EM Kader: „Ich glaube, es ist ein großes Ausrufezeichen für ihn. Mit der Leistung, die er heuer gebracht hat für den WAC war er das Um und Auf in der Offensive des WAC, gemeinsam mit Boyake und Bamba.

Es ist auch für den WAC eine große Auszeichnung. Er ist der erste Spieler, der es in den Kader geschafft hat, endlich einmal nach jahrelanger guter Arbeit. Ich glaube, es haben sich beide verdient.“

