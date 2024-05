Der SC Austria Lustenau und Andreas Heraf werden den zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Damit geht Grün-Weiß mit einem neuen Übungsleiter in die anstehende Spielzeit in Liga 2.

Der 56-Jährige stieß im Jänner von Schwarz-Weiß Bregenz zur Austria an den Rhein. Unter der Regie des gebürtigen Wieners zeigte sich Grün-Weiß im zurückliegenden Frühjahr zwar verbessert und holte aus 15 Partien insgesamt vier Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen. Zum Klassenerhalt in der ADMIRAL Bundesliga reichte es am Ende, obwohl sich die Mannschaft bis zur vorletzten Runde noch im Kampf um den Ligaverbleib befand, aber leider nicht.

Am heutigen Mittwochmorgen teilte Andreas Heraf den Vereinsverantwortlichen des SC Austria Lustenau mit, dass er für eine Weiterbeschäftigung als Trainer nicht zur Verfügung stehen wird.

Statement Mirco Papaleo:„Vor gut einer Woche hatten wir ein längeres, aber zugleich auch positives Gespräch mit Andy. Er zählte durchaus zu unseren Kandidaten für den Trainerposten in der neuen Saison. Durch seinen unermüdlichen Einsatz und seine gelebte Leidenschaft in der gemeinsamen Zeit hatte er sich dies absolut verdient. Seine Entscheidung, sich nun selbst aus dem Rennen um eine Weiterbeschäftigung zu nehmen, nehmen wir zur Kenntnis. Es ist uns wichtig, nochmals bei Andy für die geleistete Arbeit in den zurückliegenden Wochen und Monaten zu danken. Über den neuen Trainer werden wir schnellstmöglich informieren.“

Foto: GEPA Admiral