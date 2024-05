193 Spiele sind in der ADMIRAL Bundesliga-50. Jubiläums-Saison 2023/24 absolviert und während zehn Klubs bereits "Sommerferien" haben, geht es für zwei in den final ausstehenden Partien Nr. 194 und 195 noch um viel. Denn: Sowohl Austria Wien als auch der BL-Fünfte TSV Hartberg wollen allzugern in der nächsten Saison international dabei sein. Im Hinspiel des BL-Europacup-Play-off-Finales empfangen die Veilchen heute die Ost-Steirer in der Generali Arena (19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Was prognostiziert Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner, UEFA-Pro-Lizenz-Coach und erfahrener BL-Trainer?

Leitete beim letzten Aufeinandertreffen mit dem TSV Hartberg im Grunddurchgang am 10. Februar zum Jahresauftakt die Wiener Wende ein: Der 21-jährige Stürmer Muharem Huskovic, der nach frühem 0:1-Rückstand (Maximilian Entrup, 5. Min.) zum 1:1 ausglich (13.), ehe ein Doppelschlag von Dominik Fitz (51.) und Romeo Vucic (55.) den 3:1-Heimsieg besiegelten. TSV-Innenverteidiger Paul Komposch, einer der Aufsteiger der Saison bei den Hartbergern, kam in dieser Szene zu spät gegen den Veilchen-Youngster.

"Hartberger haben sich in letzten Jahren sehr gut entwickelt"

Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner: "Im Hinspiel des ADMIRAL Bundesliga-Europacup-Play-off-Finales treffen mit Austria Wien und dem TSV Hartberg zwei in etwa gleich starke Teams aufeinander. Die Veilchen sollten im Heimspiel aufgrund ihrer Vergangenheit eigentlich in der Favoritenrolle sein. Ich denke aber, dass sich die Hartberger in den letzten Jahren sehr gut entwickelt haben.

Ein intensives Spiel auf hohem Niveau können wir erwarten. Beide Teams werden versuchen, die Hürde für die UEFA Europa Conference League-Qualifikation zu schaffen. Der TSV hat den Vorteil, dass sie im Frühjahr in der Meistergruppe gewohnt waren, gegen Topteams zu spielen. Das könnte den Steirern den entscheidenden Impuls geben, sich in Wien-Favoriten bereits eine gute Ausgangsposition zu verschaffen.

Das Spiel ist wirklich sehr schwer zu tippen, jedoch denke ich, dass die Gäste in der Generali Arena zumindest ein Remis holen. Mein Tipp: 1:1."

Siehe auch:

Manfred Fischer: "TSV Hartberg ist Fünfter, aber wir sind Austria Wien"

TSV Hartberg: Wird Wien wieder Reise wert sein für Schopp-Team?

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL