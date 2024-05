434 Spiele sind in der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga in der Saison 2023/24 absolviert, ein letztes Match steht noch aus. Dabei geht es "um Europa", wenn im Rückspiel des BL-Europacup-off-Finales der TSV Hartberg und Austria Wien Österreichs fünften Europacup-Teilnehmer ermitteln (der Sieger steigt in Runde 2 der Conference League-Quali am 25. Juli ein). "Advantage Austria": Die Wiener Violetten gehen in ihre wettbewerbsübergreifend 43. Partie der Saison mit einem 2:1-Vorsprung (Profertil-Arena Hartberg, Dienstag, 19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Schiedsrichter: Walter Altmann aus Tirol.

Es wird Dienstagabend noch ein letztes Mal in dieser ADMIRAL Bundesliga-50. Jubiläums-Saison 2023/24 hoch hergeben, wenn es für den TSV Hartberg (mit Kapitän Jürgen Heil, r.) und Austria Wien (mit Moritz Wels, l.) gilt, letzte Kräfte einer langen Spielzeit zu mobilisieren. Es könnte wieder ein Duell auf Augenhöhe werden. Wer erfüllt sich den "Traum von Europa"?

Hinspiel und jüngste Duell-Bilanz sehen Austria Wien vorn

Der FK Austria Wien gewann acht der letzten neun BL-Duelle gegen den TSV Egger Glas Hartberg (1N), von den ersten neun nur drei – Hartberg vier. Die Veilchen scorten in neun BL-Spielen gegen die Oststeirer in Folge, in acht davon mehrfach und erzielten dabei 24 Tore (Schnitt: 2.7).

Die Favoritner blieben in den zwei bisherigen BL-Playoff-Duellen seit der Liga-Reform in Hartberg ungeschlagen (1S 1U). 2019/20 gab es im Finale ein 0:0 und 2020/21 setzten sich die Wiener im Playoff-Halbfinale in der Profertil-Arena 3:0 durch.

Die Wiener Violetten verloren nur eines der zehn Spiele in den EC-Playoffs der ADMIRAL Bundesliga (7S 2U) – daheim gegen den TSV Hartberg 2:3 im Finale 2019/20. Auswärts ist die Austria in den Playoffs ungeschlagen (3S 2U) und kassierte in den fünf Auswärtsspielen nur drei Gegentore – nie mehr als eines pro Spiel.

Die Gastgeber blieben gegen die Teams aus der diesjährigen Qualigruppe in Heimspielen dieser BL-Saison ungeschlagen und gewannen vier der sechs Heimspiele (darunter 2:1 gegen den FK Austria Wien).

In den fünf Saisonen der ADMIRAL Bundesliga mit Playoff-Finalspielen setzte sich viermal das Meistergruppen-Team durch - nur 2020/21 gewann das Team aus der Qualigruppe: der FK Austria Wien bezwang den RZ Pellets WAC mit zwei Siegen. Jeder der bisherigen vier Hinspiel-Sieger setzte sich anschließend durch.

Der deutsche FAK-Keeper Christian Früchtl erwies sich am Freitagabend im Hinspiel hinten heraus in der Generali Arena, als Austria Wien in der "englischen Woche" die Kräfte schwanden, als zuverlässiger Rückhalt und bewahrte die Violetten vor weiteren Gegentoren. Lediglich gegen den Volley von Maximilian Entrup (r.) zum 2:1-Anschlusstreffer der Hartberger und dem damit verbundenen Endstand war der 24-jährige Bayer machtlos.

Wissenswertes über das Hinspiel des Play-off-Finales 2023/24

Fr., 24.05.2024: FK Austria Wien – TSV Egger Glas Hartberg 2:1 (0:0)

James Holland erzielte das 500. Tor in dieser BL-Saison. Der 35-jährige Australier traf in der ADMIRAL Bundesliga erstmals seit 31. Jänner 2021 – damals noch für den LASK gegen den SK Rapid.

Dominik Fitz war an neun der 14 BL-Tore des FK Austria Wien seit der Ligatrennung nach dem Grunddurchgang direkt beteiligt (6 Tore, 3 Assists). Der 24-jährige Wiener traf in drei BL-Einsätzen in Folge – eingestellter persönlicher Bestwert.

Maximilian Entrup erzielte sein 13. Tor in dieser BL-Saison – so viele Saisontore gelangen für den TSV Egger Glas Hartberg zuvor nur Dario Tadic 2019/20 (19). Entrup erzielte im Frühjahr fünf Tore – jedes davon in Auswärtsspielen.

Ruben Providence lieferte seinen zweiten Assist in dieser BL-Saison – so viele wie vergangene Saison. Jede seiner vier BL-Torvorlagen gab er für die Hartberger nach der Halbzeitpause ab.

Christian Wegleitner gewann seine ersten drei BL-Spiele als Trainer des FK Austria Wien – wie zuletzt Günter Kronsteiner 2004 (sogar die ersten 4). Die ersten vier BL-Spiele als Austria-Trainer gewannen nur Thomas Parits, Ferdinand Janotka und eben Günter Kronsteiner.

